ЦСКА вошёл в историю КХЛ. Первый Кубок Гагарина — и сразу рекорд!

Команда Игоря Никитина выиграла серию у «Авангарда» со счётом 4-0. Раньше такое не удавалось никому!

Впервые 4-0 в финале Кубка Гагарина

Никогда ранее ни одна команда не выигрывала Кубок Гагарина в четырёх матчах. Хотя бы один матч проигравший клуб вытаскивал. Учитывая, как складывалась серия между ЦСКА и «Авангардом», шансы на то, что большой хоккейный сезон в России закончится 19 апреля, были велики. В первых трёх встречах «армейцы» победили довольно уверенно, а в двух последних и вовсе не пропускали.

Как взломать дисциплинированную оборону москвичей? Как подобрать ключи к воротам надёжного голкипера Ильи Сорокина? На все эти вопросы Бобу Хартли и его тренерскому штабу предстояло дать ответы в пятницу. Больше права на ошибку у «ястребов» не было. Интересно, что последний раз «Авангард»выигрывал дома у ЦСКА аж 16 января 2013 года (4:3), серия домашних поражений омичей от «армейцев» составляла семь матчей.

ЦСКА в шаге от Кубка Гагарина. Готов пасть рекорд КХЛ «Авангард» не знает, как забить Сорокину. Всё может закончиться уже 19 апреля.

Балашиха, кстати, уже видела чемпионство в КХЛ. В 2010 году свой второй Кубок Гагарина на льду местной арены завоевал «Ак Барс» под руководством Зинэтулы Билялетдинова. В решающей седьмой схватке был повержен ХК МВД, ведомый Олегом Знарком. Теперь в результате вынужденного переезда «Авангарда» из Омска небольшой подмосковный городок снова увидел большой хоккей. Такое спортивное раздолье не всегда случается даже в крупных мегаполисах, так что жителям Балашихи можно по-доброму позавидовать.

Слепышев подвёл ЦСКА

За три часа до начала матча площадь перед ареной буквально кишела сотрудниками полиции и другими правоохранительными органами. Сутками ранее появилась информация, что матч планирует посетить премьер-министр России Дмитрий Медведев. К приезду чиновника подобного ранга необходимо было тщательно подготовиться.

В стартовых заявках обошлось без сенсаций. В состав ЦСКА вернулся нападающий Максим Мамин, заменивший форварда Грега Скотта.Семён Кошелев заменил в составе «ястребов» Михаила Фисенко, Кирилл Петров вышел в четвёртом звене Артёма Манукяна, который заявлен 13-м нападающим.

С первых минут команды показывали обоюдоострый хоккей, но гостей подвела дисциплина. Сперва удалением Вея воспользовался Шумаков. Франсон приложился от синей линии, Сергей на дальней штанге подкараулил отскок и добил шайбу в сетку. После видеопросмотра (его запросил тренерский штаб ЦСКА) арбитр не усмотрел блокировки вратаря. Нападающий «ястребов» побил рекорд Романа Червенки.

Далее ЦСКА подвёл Слепышев, лягнувший коньком Емелина за воротами Бобкова. Судьи моментально выписали форварду москвичей «5+20». Две минуты за картинное падение дали Шумакову, за стычку наказали Робинсона и Семёнова.

«Авангард» — ЦСКА: Слепышев ударил ногой Емелина и получил «5+20»

Хозяева же забили во второй раз. Бек на паузе сместился к центру и бросил — шайба от борта отскочила к Франсону, который поразил открытый угол ворот Сорокина. 2:0 – с таким счётом команды отправились в раздевалки. «Авангард» перебросал соперника в створ (16-5) и оказались лучше по силовым приёмам (10-2).

Гол-красавец от Капризова

Второй период начался с классного гола Капризова. Выигранное в зоне «Авангард» вбрасывание обернулось для хозяев голом. Молодого вундеркинда ЦСКА вывели на бросок – Кирилл оказался точен.

Продолжал активно наседать на ворота бывшей команды Шумаков, игравший с двойной, а то и с тройной самоотдачей. Кстати, ко второму периоду на арену всё-таки пожаловал Дмитрий Медведев в сопровождении огромного кортежа машин.

В концовке второй двадцатиминутки ЦСКА играл в большинстве, имел несколько неплохих моментов, но огорчить Бобкова во второй раз так и не сумел. Пожалуй, главный шанс для гола упустил Окулов, опасно щёлкавший с ползоны. 2:1 – «Авангард» вёл после 40 минут игры, но интрига в матче по-прежнему сохранялась.

Ключевое подправление Мамина

В третьем периоде ЦСКА бросился отыгрываться. «Авангард» ожидаемо старался максимально надёжно сыграть в обороне и минимизировать риски. Сплоховал Покка, зачем-то совершивший подножку на Капризове. Как итог – две минуты большинства для москвичей.

По сути, красно-синие играли в формате «5 на 3», так как в одном из эпизодов шайба попала в ногу Емелину. Защитник «Авангарда» мужественно поднялся, но помогал своей команде серьёзно хромая. На этом беды Емелина не закончились. После удаления Стольберга мощно бросал Григоренко – шайба попала точно в лицо защитнику омичей. Однако Алексей не покинул лёд, оставшись на лавке, а вскоре и вовсе вернулся на площадку.

С убойной позиции не забил Попов, зачем-то решивший отдать пас на партнёра вместо того, чтобы бросить самому. Но ЦСКА всё же забил. Цели достиг классный кистевой бросок Окулова. Бобкова застали врасплох. 2:2 – в основное время победителя выявить не удалось.

В овертайме вожделенную победу «армейцам» принёс Мамин, подставивший клюшку на пятаке после мощного броска Робинсона. ЦСКА впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина, финальная серия впервые завершилась со счётом 4-0, а Балашиха во второй раз увидела решающую схватку за титул.