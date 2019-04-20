«Авангард» деклассировал бы Кубок Гагарина своей победой»

19 апреля в Балашихе состоялся четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина 2019 года между «Авангардом» и ЦСКА.Подопечные Игоря Никитина в упорном матче одержали победу со счётом 3:2 ОТ. Автором победной шайбы стал Максим Мамин.

«Армейцы» впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. До этого ЦСКА дважды выходил в финал и в обоих случаях проигрывал. В 2016 году «армейцы» проиграли в семи матчах магнитогорскому «Металлургу», а спустя два года проиграли «Ак Барсу» со счётом 1-4. Итоги сезона подвели главные действующие лица.

«Цель КХЛ, чтобы побеждал сильнейший и были равные условия»

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко ответил на вопрос, является ли основной целью лиги смена чемпиона.

«Цель КХЛ не в том, чтобы каждый год был новый чемпион, а чтобы побеждал сильнейший и были равные условия. Мы для этого делаем всё, в том числе стремимся к тому, чтобы был введён потолок зарплат.

Но сегодня не об этом. Завершилась финальная игра одиннадцатого сезона КХЛ. Завершилась фееричным представлением, победой хоккея. Это была бескомпромиссная борьба, и никто не скажет, что «Авангард» просто сдался, хотя счёт в серии и 4-0. Они бились и показали прекрасную игру.

ЦСКА вошёл в историю КХЛ. Первый Кубок Гагарина — и сразу рекорд! Команда Игоря Никитина выиграла серию у «Авангарда» со счётом 4-0. Раньше такое не удавалось никому!

В первую очередь мне хочется поблагодарить наших хоккейных болельщиков, за их преданность игре. Многомилионная аудитория сегодня смотрела по телевизору, полная арена была. Но самое главное, что мы увидели бескомпромиссный хоккей. Очевидно, что команда Есмантовича большой путь проделала. Очень сильный тренерский штаб и состав игроков, новая арена и поддержка болельщиков – всё это в совокупности дало ЦСКА возможность впервые выиграть Кубок Гагарина. И впервые победитель регулярного чемпионата победил в плей-офф.

Нужно отметить и омский «Авангард». Прежде всего, нужно поблагодарить их за бережное отношение к своим болельщикам, несмотря на то что случилось с их стадионом в Омске. Я уверен, что новая арена у них будет. Они не бросили своих болельщиков: по ходу финала мы возили туда Кубок Гагарина, клуб организовал в Омске зоны просмотра хоккея, здесь очень много болельщиков оттуда. Очень важно и то, что в Балашихе тоже стали болеть за «Авангард».

В общем, праздник был и замечательный. Отмечу, что финалы конференции получились мощные – целых 13 игр. И сейчас четыре крутых матча финала Кубка Гагарина», — заявил Чернышенко.

«Счёт в серии абсолютно не отражает реального положения дел»

Капитан ЦСКА Сергей Андронов поделился мнением о победе в финальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом» (4-0).

«Если честно, счёт в серии абсолютно не отражает реального положения дел. В каждой игре мы где-то победили себя. В каждой игре нужно было что-то сделать. «Авангард» хорошо играл, в свой хоккей. Вошли в историю, выиграв 4-0? Думаю, это не особо важно. Главное, мы добились того, к чему так долго-долго шли. Конечно, у Омска очень сильная команда. Они не просто так попали в финал и здорово играли.

По будущему не могу ничего сказать, сейчас выпью пару бокалов и потом буду думать. Просто не могу сейчас ничего сказать», — сказал Андронов.

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«Если бы «Авангард» с кондачка выиграл кубок, мы бы его деклассировали»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов оценил выступление команды в нынешнем сезоне.

«ЦСКА заслужил эту победу. Было бы, наверное, нечестно, если бы мы вот так взяли и с кондачка выиграли кубок. Мне кажется, что мы бы тогда своей победой его деклассировали. Как вы знаете, сезон для нас выдался непростым, но мы достойно пережили переезд, прошли регулярный чемпионат. Всегда приятно играть в апреле в хоккей. Связь между «Авангардом» и Омском в этом сезоне не только не утеряна, но даже окрепла. Те бары и рестораны в городе, манеж, где смотрели матчи команды люди – мы чувствовали эту поддержку. Эта связь придавала нам много сил, спасибо Омску за это.

Работа Хартли? Он, в первую очередь, показал молодым ребятам культуру тренировочную, и это очень важно. Он продемонстрировал внимание к деталям, что ничего не должно от профессионального хоккеиста ускользать. И вот эта его работа – это самое сильное, что произвело на меня впечатление. Даже хоккеисты такого не видели, и многие специалисты, которые приходили к нам на тренировки, были поражены и в частных беседах мне говорили, что такого сильного иностранного тренера у нас ещё не было», — сказал Крылов.

«В этом сезоне ЦСКА не потратил на комплектование состава ни копейки»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что в этом сезоне «армейская» команда не потратила на комплектование состава ни копейки.

«Великолепные эмоции! Профессиональный спортсмен трудится всю жизнь для того, чтобы достигать результата. Кубок Гагарина – это тот самый результат. Так что эмоции переполняют до сих пор. Всё очень хорошо, всё отлично. Кроме первого матча финала, где нам немного повезло, что не очень ровно сыграл Бобков, все остальные игры был от ножа. И второй, и третий. Ну повезло, мы забили. Это спорт, кто скажет, где здесь грань? Вы вспомните Олимпиаду, как Гусев сравнял счёт в меньшинстве. Где здесь грань победы и поражения? Этот финал был полный, насыщенный. Соперники разбирали друг друга по полочкам. В четвёртом матче у нас побольше физических сил оказалось на концовку третьего периода и овертайм. Это и статистика подтверждает. Это был равный матч, просто так сложилось.

Самое мощное усиление летом? Вы знаете, у победы много отцов. Кубик Рубика он же большой, но если маленький квадратик не попадёт в свой цвет, то он не собран. Так что трудно сказать, всё по-своему сработало. Включая те мелочи, которые мы доработали, дожали, доели. Для коллектива все важны. И тот человек, который точит коньки, и тот, кто подносит воду.

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Да, так сложилось, что наблюдательный совет доверил мне комплектовать команду в этом году, и мы не потратили на это ни одной копейки. 0 рублей потратили, создав этот коллектив. Кто-то был свободным агентом, кого-то мы поменяли. Тут очень важно угадать. Посмотрите, как играл молодой Романов, вот вам Мамин, пожалуйста. И тренеры угадали, поставили его вместо Скотта. Это такие составляющие, которые трудно понять болельщикам, журналистам. А мы это понимаем тонко, аккуратно, но надо же угадать. Вот как-то срослось и всё. У всех представителей тренерского штаба подписаны контракты, их будущее даже не обсуждается. У нас есть полная картина, кто останется или не останется в команде на следующий сезон, но это вопрос не сегодняшнего вечера. За океан никто не уедет, с Андроновым, я надеюсь, мы договоримся», — сказал Есмантович.

«Авангард» пойдёт по чемпионскому пути ЦСКА

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков поделился мнением о поражении в финале Кубка Гагарина.

«Это поражение сделает «Авангард» сильнее, мы пойдём по чемпионскому пути ЦСКА! В плей-офф я не зажёг, партнёры помогали, да и доверяли тренеры. С ЦСКА мы играли неплохо, но «Авангарду» не хватило голов! В игре соперника ничего не изменилось с того года, они играют по той же системе. У их победы много факторов, тяжело что-то выделить.

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Всё сложилось выше моих ожиданий, мы вышли в финал. Хартли — неординарный тренер, много внимания уделяет деталям, такого я ещё не видел. Думаю, я стал организованнее.

По ходу плей-офф с Шалуновым не общались, в финале друзей нет! Сегодня на раскатке сделал ему выговор за недавний инцидент. Он сказал, что случайно так получилось»,— сказал Шумаков.

«У нас каждый игрок – лучший»

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин поделился эмоциями после завоевания Кубка Гагарина и получения титула самого ценного игрока.

«Трудно говорить об эмоциях, какая-то пустота пока. Ещё в игре находишься. Нужно отдохнуть, прийти в себя, и потом придут эмоции. В этой серии у нас не было мандража, мы наслаждались хоккеем. Верили друг в друга и в победу.

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MVP плей-офф? У нас каждый игрок – лучший. Без любого игрока не было бы этого результата. Поэтому всем ребятам огромное спасибо, они сделали отличную работу. Конечно, не могли представить, что всего четыре матча будет в финале. Посмотрите, все игры от ножа были. Каждая встреча могла перевернуться в любую сторону. Так сложилось, что пришло наше время. Ещё не думал, куда повезу кубок. Не стал стричься перед финалом? Просто лень было», — заявил Сорокин.

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