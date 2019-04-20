«Кто чемпионы? Мы — чемпионы!» В раздевалке ЦСКА творилось безумие

Мы засняли всё это на видео.

ЦСКА впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина, сделав это с третьей попытки. Команда Игоря Никитина выиграла серию у «Авангарда» со счётом 4-0. Показалось, что москвичи сперва сами не верили в свой успех, но затем осознали, что наконец-то подняли заветную чашу над головой.

Разумеется, что после бурного празднования на льду, виновники торжества переместились в балашихинскую раздевалку. Увы, но в ледовом дворце имени Юрия Ляпкина раздевалки слишком маленькие, поэтому просто так пробраться к москвичам было непросто.

Однако плох тот журналист, перед которым закрыта дверь, а он не сможет залезть через окно. После длительных мучений пишущей братии вслед за видео и фотокорреспондентами удалось попасть в святую святых любого спортивного клуба.

ЦСКА сделал это! «Армейцы» — обладатели Кубка Гагарина. Как это было Всё самое интересное из четвёртой встречи финальной серии плей-офф.

Рядом со мной проходил легендарный Сергей Фёдоров.

— Этот день вы запомните навсегда, — обращаюсь к Сергею Викторовичу. – Стив Айзерман назначен генеральным менеджером «Детройта», а ЦСКА стал чемпионом КХЛ.

Фёдоров мило улыбнулся и одобрительно кивнул. А затем сам отправился пить шампанское из заветной чаши.

В отличие от других игроков, отказался от общения с прессой форвард Александр Попов, который, как и обычно, хранил обет молчания. А ведь это первый в жизни Кубок Гагарина для легенды омского хоккея. Так долго Александр шёл к заветной цели! Но характер и типаж личности уже не изменить.

Прыгал по скамейке в раздевалке форвард Андрей Светлаков, поливали друг друга шампанским Сергей Андронов и Кирилл Капризов. Сделал глоток и Антон Слепышев, чьё удаление до конца матча едва не стоило москвичам четвёртой игры.

Радовался молодой защитник красно-синих Александр Романов, которого ждал отец, известный хоккейный агент Станислав Романов.

В «армейскую» раздевалку пришёл и президент «Роснефти», председатель правления ЦСКА Игорь Сечин.

— Игорь Иванович, идите к кубку, вам тоже глоточек остался, — пригласил Сечина к трофею капитан ЦСКА Сергей Андронов.

— Кто чемпион? – спросил Сечин.

— Мы чемпионы! – подхватила команда.

— Кто ещё станет чемпионом? – продолжал Сечин

— Мы станем чемпионами! — добавили игроки.

Пары шампанского в раздевалке были до такой степени сильными, что даже люди, которые не пили, оказались в состоянии помутнения и лёгкого алкогольного опьянения. А разве могло быть иначе?

После этого журналистов попросили на выход, а хоккеисты, их семьи, тренерский штаб и руководство продолжили бурное празднование. Поговаривают, что клубом уже снят один из дорогостоящих ресторанов Москвы, где новоиспечённые чемпионы и проведут первую после победы ночь. И уж там наверняка будет литься не только шампанское.

Сейчас можно и нужно расслабиться, но ненадолго. Ведь многим игрокам «армейского» клуба вскоре пришлют вызов в сборную. Впереди – чемпионат мира в Словакии, куда необходимо подойти во всеоружии. Пока же констатируем факт: ЦСКА – обладатель Кубка Гагарина в сезоне-2018/19.