Истинный чемпион. «Авангард» был очень крут, но ЦСКА будто с другой планеты

Одиннадцатый сезон КХЛ завершён. ЦСКА – чемпион, и нет более справедливого итога этого чемпионата. «Армейцы» пять лет шли к этому трофею, проиграли за это время два финала, но терпели, работали и оттачивали свою систему, веря, что она рано или поздно принесёт свои плоды.
«Авангард» — красавцы. Омский клуб за один сезон сумел превратиться из гадкого утёнка, который долгое время был топ-клубом лишь на словах, в мощную и солидную организацию, уверенно чувствующую себя как на ледовой площадке, так и в околохоккейном пространстве. Спасибо Александру Крылову, Максиму Сушинскому и Бобу Хартли, которые показали, что при должном уровне амбиций руководства и мастерства главного тренера финалиста Кубка Гагарина можно вылепить всего за один год.
Но для победы в кубке «ястребы» в этом сезоне ещё не были готовы. Не потому, что они какие-то выскочки, и их триумф был бы несправедливым. А потому, что в лиге есть ЦСКА. Не менее могущественная организация, но к тому же прошедшая через горький опыт поражений и закалившаяся в кубковых битвах. Это команда, где нет места случайным действиям, решениям, поступкам, и даже человеческому фактору. За время строительства этого коллектива в ЦСКА постарались исключить саму возможность ошибки, идеально отшлифовали систему игры, тщательно подобрали каждого хоккеиста. В результате в нынешнем плей-офф соперники иногда не то чтобы не могли обыграть «армейцев», но не знали, как им забросить хотя бы одну шайбу. Но это не неожиданность. ЦСКА готовился к своему триумфу всю регулярку, не скрывал своих сильных сторон, но всё равно в плей-офф против парней Игоря Никитина никто не смог ничего придумать.
С «Авангардом» в этом сезоне было круто, весело, задорно. Омичи то показывали идеальный хоккей в североамериканском стиле, то сваливались в необъяснимые серии поражений, но к плей-офф всё же подошли в великолепном состоянии. И сыграй в финале «Авангард» с любой другой западной командой, Кубок Гагарина отправился бы в Омск. Но «ястребы» пока только уложили фундамент своих будущих побед, в то время как ЦСКА уже воздвиг целый дворец. Силы оказались неравны, хотя победу «армейцев» в каждом матче, по большому счёту, решили мелочи. Но в жизни нет ничего важнее мелочей и умения направить их в положительное для себя русло. И в этом ЦСКА за долгие годы прилично поднаторел.
ЦСКА заставил «Авангард» играть по своим правилам
Но это всё лирика. Давайте посмотрим, как именно ЦСКА сумел переиграть своего соперника по финалу. Даже не переиграть, а переработать, ведь игра предполагает изрядную долю риска, фарта, удачи, в ней высока роль случайности. «Армейцы» же искоренили эти моменты, заставив даже фортуну действовать в свою пользу.
ЦСКА – это прагматика и рационализм высочайшего уровня на базе сумасшедшей физической подготовки и индивидуального мастерства исполнителей. Это далеко не тупое «бей-беги», вовсе наоборот. Игра красно-синих – хоккейные шахматы, а Никитин – гроссмейстер, у которого все ходы продуманы наперёд. Мы часто критиковали ЦСКА за скучный и суховатый хоккей, а систему Игоря Валерьевича нарекали казармой, где всё происходит по уставу и определённому распорядку. Но злились мы на «армейцев» несправедливо. Просто мы привыкли, что хоккей – это игра ошибок, и когда одна команда совершенно отказывается их совершать, то нам кажется, что в ней нет никакой жизни. Но она есть, просто заключённая в жёсткие рамки и правила. И выигранный Кубок Гагарина-2019 показывает, что такое видение хоккея имеет право на существование. Более того, это самый действенный способ добиться триумфа.
Выражаясь языком гороскопов, ЦСКА – это земная стихия, а «Авангард» — это огонь. Эмоции, азарт, надрыв, агрессия, шум – «ястребы» в этом сезоне были настоящим сгустком энергии, и до финала ни одна серия с участием омичей не прошла скучно. Североамериканский стиль «Авангарда» был основан на использовании ошибок соперника, но и сами подопечные Боба Хартли давали оппоненту предостаточно шансов. Они играли больше сердцем, чем разумом, и ещё перед финалом были большие сомнения, что с таким подходом «Авангард» сможет добиться успеха в соперничестве с ЦСКА. С другой стороны, пройти карнавальную восточную сетку без эмоций «ястребам» было бы невероятно трудно. Вся проблема «Авангарда» оказалась в том, что в финале у них оказался соперник словно из другой лиги. Из той, где рулят прагматизм и холодная голова. И на этой разнице омичи и погорели в первую очередь.
ЦСКА вернул «Авангард» с небес на землю в первом же матче. «Армейцы» ясно дали понять, что против них нельзя ошибаться, им нельзя давать свободный лёд, и что с ними не прокатят привычные фишки «Авангарда». Вообще, стиль московского и омского клуба очень похож в теории, но «армейцы» продемонстрировали разницу в его воплощении на льду. Их кунг-фу оказалось круче. Высокий форчекинг, силовое давление, быстрый вход в зону, подключение защитников, выход из-под прессинга – всем этим ЦСКА нельзя было удивить, а в другой хоккей «Авангард» в этом сезоне и не играл. Просто для предыдущих соперников омичей в плей-офф это было в диковинку, и они прогибались под волей «ястребов». А тут пришлось играть по правилам ЦСКА, особенно после первого проигранного матча.
«Авангард» прикинулся ЦСКА, но остался «Авангардом»
Да, «Авангарду» пришлось подстроиться под соперника. Потому что размашистый хоккей с лёгким преодолением средней зоны и паутинами позиционных атак в чужих владениях сразу же показал свою несостоятельность против «армейцев». ЦСКА ведь ставит свой пресловутый автобус очень высоко, как раз в средней зоне, и весёлые атаки «Авангарда» стали застревать далеко от ворот Сорокина. «Ястребам» пришлось насытить центр поля, выставить активную защиту уже на своей синей линии. Словом, прикинуться ЦСКА. Поэтому второй и третий матч финала и получились такими скучными, выжидательными, сонными.
Но кардинально поменять игру на исходе сезона невозможно. ЦСКА-то привык к рутинной работе и долгому терпению, а у «Авангарда» совсем другой темперамент. Поэтому было понятно, что скорее омичи сорвутся, допустят роковую ошибку. При этом, что во второй, что в третьей игре ЦСКА всё равно был настойчивее в своём давлении, больше лез на пятак, и искусственное равенство для омичей поддерживал порой только Игорь Бобков. Со стороны казалось, что игра шла до ошибки, которую могли совершить обе команды, но на самом деле у Никитина всё было под контролем. Это подтвердил четвёртый матч серии, но о нём позже.
«Авангард» от безысходности превратился в ЦСКА, но это, как выяснилось, и стало приговором для омичей. Терпеть-то они терпели до определённого момента, но ведь чтобы выиграть, нужно забивать. «Ястребы», конечно, пытались атаковать, но что это были за атаки? Позиционная клетка для соперника превращалась в возню у бортов, фирменные многочисленные набросы контролировались Сорокиным, а на пятак и на свободный лёд «Авангард» и вовсе не пускали. В такой игре совершенно растворился технарь Тейлор Бек, распасовщик Давид Деарне и даже разносторонний Илья Михеев, а всё потому, что ЦСКА очень грамотно разрушил командную игру соперника. Владеть шайбой форвардам омичей дозволялось, но вариантов развития атаки у них не было совершенно. Добавим к этому мощный индивидуальный прессинг, и получим, что «Авангард» в этом финале, как правило, очень быстро расставался с шайбой и не мог осуществить привычное постепенное давление на соперника.
Оставалось рассчитывать на мусорные голы, но их в этом плей-офф забить особенно трудно. Каждая шайба из вратарской площади рассматривается под микроскопом в военной комнате. Вот взять гол Зернова – «ковыряшка» чистой воды. Но защитники ЦСКА даже не дали Денису поставить клюшку на лёд, и шайба зашла от ноги. Можно много спорить с трактовкой правил, но факт остаётся фактом – игроки «Авангарда» не могли даже спокойно дышать вблизи ворот Сорокина.
Превратившись в ЦСКА, «Авангард» выровнял игру, но при этом не смог забросить ни одной шайбы, а в результате всё равно совершил ошибки. Как дали прорваться Шалунову по центру зоны и отдать на неприкрытого Окулова во второй игре? Почему Андронов в одиночестве проехал через всю площадку и вышел на ударную позицию в третьем матче? У форвардов «Авангарда» и близко не было таких моментов, а ведь ещё можно вспомнить загубленные шансы Телегина, вылазки на пятак Капризова и многочисленные сэйвы Бобкова в ближнем бою. ЦСКА был острее, настойчивее и внимательнее к мелочам. И это и есть шахматы Никитина. Если его подопечные весь сезон действовали строго в том направлении, которое задавал тренер, то они не сделают иначе в кульминационный момент.
ЦСКА не такой уж и скучный
Показательно, что ЦСКА выиграл кубок именно в такой четвёртой игре. В этом матче «армейцы» показали, что они вовсе не команда одного стиля, и что у них есть план Б. Именно вариативности и умения переломить ситуацию и не хватало команде Дмитрия Квартальнова в 2016 году, и коллективу Никитина в прошлогоднем финале. Ведь четвёртый матч финала по всем раскладам должен был остаться за «Авангардом». Омичи вели 2:0 после первого периода, игроки ЦСКА нервничали, проявляли эмоции и получали ненужные удаления – это был хоккей, в котором «Авангард» чувствовал себя как рыба в воде.
Но ЦСКА показал, что он умеет играть в некомфортных для себя условиях, и это стало некоторым откровением. Посмотрите, «армейцы» смяли соперника в третьем периоде, в лучших традициях того же «Авангарда», заставили омичей совершенно забыть про атаку. Второй гол ЦСКА не просто назревал, он висел в воздухе. Осторожный Никитин вдруг бросил все силы вперёд, и это сработало. Оказалось, что ЦСКА не такой уж прямолинейный и скучный, как это могло показаться по предыдущим матчам.
Но виноват в незрелищном финале оказался как раз «Авангард». ЦСКА просто тратил ровно столько сил, сколько нужно, и это совсем не проблема красно-синих, что для победы им оказывалось достаточно одного гола (шайбы в пустые ворота в расчёт не берём). В четвёртой игре от ЦСКА потребовалось большего усилия, и «армейцы» блестяще справились с этой задачей. В том единственном матче, где у подопечных Никитина что-то пошло не по плану, они переломили себя, удивили соперника и одержали заслуженную победу. Зритель хотел шоу, он его получил, но исход остался прежним.
Заслуженный успех
ЦСКА шёл к Кубку Гагарина долгих пять лет, и выиграл его заслуженно. В «армейском» клубе кирпичик к кирпичику, соблюдая преемственность стиля, построили чемпионскую команду, и это пример для других российских топ-клубов. Да, нельзя не сказать о том, что в эту победу «армейцы» вложили огромное количество денежных средств и без могучего бюджета у них бы вряд ли что-то получилось. Но таковы правила современной российской жизни и нашего хоккея. Возможно, когда-нибудь в КХЛ будет жёсткий потолок зарплат и все клубы будут в равных условиях, но пока здесь рулят команды-олигархи. Однако деньги тоже нужно тратить с умом, и ЦСКА в этом плане – хороший пример для многих.
«Армейцы» не побоялись довериться Игорю Никитину, который два года назад никак не соответствовал статусу топ-тренера и ходил в вечных помощниках. Не соперничали с восточными клубами в борьбе за крутых легионеров, подписывая непонятных многим Янника Хансена, Грега Скотта, Класа Дальбека. Проводили активную политику возвращения россиян из НХЛ, хотя те же Михаил Григоренко и Алексей Марченко после «Колорадо» и «Детройта» казались чуть ли не отыгранным материалом. Про автора золотого гола Максима Мамина и говорить не стоит. ЦСКА не гнался за фамилиями, а тщательно подбирал игроков под свою систему.
И теперь ЦСКА – чемпион. И вовсе не потому, что это самый богатый клуб КХЛ. «Армейцы» заработали этот кубок, дотерпели до него. Впрочем, на этом и основывается вся красно-синяя философия.