Истинный чемпион. «Авангард» был очень крут, но ЦСКА будто с другой планеты

Одиннадцатый сезон КХЛ завершён. ЦСКА – чемпион, и нет более справедливого итога этого чемпионата. «Армейцы» пять лет шли к этому трофею, проиграли за это время два финала, но терпели, работали и оттачивали свою систему, веря, что она рано или поздно принесёт свои плоды.

«Кто чемпионы? Мы — чемпионы!» В раздевалке ЦСКА творилось безумие Мы засняли всё это на видео.

«Авангард» — красавцы. Омский клуб за один сезон сумел превратиться из гадкого утёнка, который долгое время был топ-клубом лишь на словах, в мощную и солидную организацию, уверенно чувствующую себя как на ледовой площадке, так и в околохоккейном пространстве. Спасибо Александру Крылову, Максиму Сушинскому и Бобу Хартли, которые показали, что при должном уровне амбиций руководства и мастерства главного тренера финалиста Кубка Гагарина можно вылепить всего за один год.

Но для победы в кубке «ястребы» в этом сезоне ещё не были готовы. Не потому, что они какие-то выскочки, и их триумф был бы несправедливым. А потому, что в лиге есть ЦСКА. Не менее могущественная организация, но к тому же прошедшая через горький опыт поражений и закалившаяся в кубковых битвах. Это команда, где нет места случайным действиям, решениям, поступкам, и даже человеческому фактору. За время строительства этого коллектива в ЦСКА постарались исключить саму возможность ошибки, идеально отшлифовали систему игры, тщательно подобрали каждого хоккеиста. В результате в нынешнем плей-офф соперники иногда не то чтобы не могли обыграть «армейцев», но не знали, как им забросить хотя бы одну шайбу. Но это не неожиданность. ЦСКА готовился к своему триумфу всю регулярку, не скрывал своих сильных сторон, но всё равно в плей-офф против парней Игоря Никитина никто не смог ничего придумать.

«Авангард» деклассировал бы Кубок Гагарина своей победой» Чернышенко, Крылов, Есмантович, Сорокин и многие другие подвели итоги финала Кубка Гагарина.

С «Авангардом» в этом сезоне было круто, весело, задорно. Омичи то показывали идеальный хоккей в североамериканском стиле, то сваливались в необъяснимые серии поражений, но к плей-офф всё же подошли в великолепном состоянии. И сыграй в финале «Авангард» с любой другой западной командой, Кубок Гагарина отправился бы в Омск. Но «ястребы» пока только уложили фундамент своих будущих побед, в то время как ЦСКА уже воздвиг целый дворец. Силы оказались неравны, хотя победу «армейцев» в каждом матче, по большому счёту, решили мелочи. Но в жизни нет ничего важнее мелочей и умения направить их в положительное для себя русло. И в этом ЦСКА за долгие годы прилично поднаторел.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

ЦСКА заставил «Авангард» играть по своим правилам

Но это всё лирика. Давайте посмотрим, как именно ЦСКА сумел переиграть своего соперника по финалу. Даже не переиграть, а переработать, ведь игра предполагает изрядную долю риска, фарта, удачи, в ней высока роль случайности. «Армейцы» же искоренили эти моменты, заставив даже фортуну действовать в свою пользу.



ЦСКА – это прагматика и рационализм высочайшего уровня на базе сумасшедшей физической подготовки и индивидуального мастерства исполнителей. Это далеко не тупое «бей-беги», вовсе наоборот. Игра красно-синих – хоккейные шахматы, а Никитин – гроссмейстер, у которого все ходы продуманы наперёд. Мы часто критиковали ЦСКА за скучный и суховатый хоккей, а систему Игоря Валерьевича нарекали казармой, где всё происходит по уставу и определённому распорядку. Но злились мы на «армейцев» несправедливо. Просто мы привыкли, что хоккей – это игра ошибок, и когда одна команда совершенно отказывается их совершать, то нам кажется, что в ней нет никакой жизни. Но она есть, просто заключённая в жёсткие рамки и правила. И выигранный Кубок Гагарина-2019 показывает, что такое видение хоккея имеет право на существование. Более того, это самый действенный способ добиться триумфа.

Никитин: считаю ли я матч интересным? Следующий вопрос

Выражаясь языком гороскопов, ЦСКА – это земная стихия, а «Авангард» — это огонь. Эмоции, азарт, надрыв, агрессия, шум – «ястребы» в этом сезоне были настоящим сгустком энергии, и до финала ни одна серия с участием омичей не прошла скучно. Североамериканский стиль «Авангарда» был основан на использовании ошибок соперника, но и сами подопечные Боба Хартли давали оппоненту предостаточно шансов. Они играли больше сердцем, чем разумом, и ещё перед финалом были большие сомнения, что с таким подходом «Авангард» сможет добиться успеха в соперничестве с ЦСКА. С другой стороны, пройти карнавальную восточную сетку без эмоций «ястребам» было бы невероятно трудно. Вся проблема «Авангарда» оказалась в том, что в финале у них оказался соперник словно из другой лиги. Из той, где рулят прагматизм и холодная голова. И на этой разнице омичи и погорели в первую очередь.

«Авангарду» нужно забыть веселье Востока. Что показал первый матч финала ЦСКА был хорош даже на минималках, но у «ястребов» есть все шансы.

ЦСКА вернул «Авангард» с небес на землю в первом же матче. «Армейцы» ясно дали понять, что против них нельзя ошибаться, им нельзя давать свободный лёд, и что с ними не прокатят привычные фишки «Авангарда». Вообще, стиль московского и омского клуба очень похож в теории, но «армейцы» продемонстрировали разницу в его воплощении на льду. Их кунг-фу оказалось круче. Высокий форчекинг, силовое давление, быстрый вход в зону, подключение защитников, выход из-под прессинга – всем этим ЦСКА нельзя было удивить, а в другой хоккей «Авангард» в этом сезоне и не играл. Просто для предыдущих соперников омичей в плей-офф это было в диковинку, и они прогибались под волей «ястребов». А тут пришлось играть по правилам ЦСКА, особенно после первого проигранного матча.

«Авангард» прикинулся ЦСКА, но остался «Авангардом»

Да, «Авангарду» пришлось подстроиться под соперника. Потому что размашистый хоккей с лёгким преодолением средней зоны и паутинами позиционных атак в чужих владениях сразу же показал свою несостоятельность против «армейцев». ЦСКА ведь ставит свой пресловутый автобус очень высоко, как раз в средней зоне, и весёлые атаки «Авангарда» стали застревать далеко от ворот Сорокина. «Ястребам» пришлось насытить центр поля, выставить активную защиту уже на своей синей линии. Словом, прикинуться ЦСКА. Поэтому второй и третий матч финала и получились такими скучными, выжидательными, сонными.



Но кардинально поменять игру на исходе сезона невозможно. ЦСКА-то привык к рутинной работе и долгому терпению, а у «Авангарда» совсем другой темперамент. Поэтому было понятно, что скорее омичи сорвутся, допустят роковую ошибку. При этом, что во второй, что в третьей игре ЦСКА всё равно был настойчивее в своём давлении, больше лез на пятак, и искусственное равенство для омичей поддерживал порой только Игорь Бобков. Со стороны казалось, что игра шла до ошибки, которую могли совершить обе команды, но на самом деле у Никитина всё было под контролем. Это подтвердил четвёртый матч серии, но о нём позже.



«Авангард» от безысходности превратился в ЦСКА, но это, как выяснилось, и стало приговором для омичей. Терпеть-то они терпели до определённого момента, но ведь чтобы выиграть, нужно забивать. «Ястребы», конечно, пытались атаковать, но что это были за атаки? Позиционная клетка для соперника превращалась в возню у бортов, фирменные многочисленные набросы контролировались Сорокиным, а на пятак и на свободный лёд «Авангард» и вовсе не пускали. В такой игре совершенно растворился технарь Тейлор Бек, распасовщик Давид Деарне и даже разносторонний Илья Михеев, а всё потому, что ЦСКА очень грамотно разрушил командную игру соперника. Владеть шайбой форвардам омичей дозволялось, но вариантов развития атаки у них не было совершенно. Добавим к этому мощный индивидуальный прессинг, и получим, что «Авангард» в этом финале, как правило, очень быстро расставался с шайбой и не мог осуществить привычное постепенное давление на соперника.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Оставалось рассчитывать на мусорные голы, но их в этом плей-офф забить особенно трудно. Каждая шайба из вратарской площади рассматривается под микроскопом в военной комнате. Вот взять гол Зернова – «ковыряшка» чистой воды. Но защитники ЦСКА даже не дали Денису поставить клюшку на лёд, и шайба зашла от ноги. Можно много спорить с трактовкой правил, но факт остаётся фактом – игроки «Авангарда» не могли даже спокойно дышать вблизи ворот Сорокина.



Превратившись в ЦСКА, «Авангард» выровнял игру, но при этом не смог забросить ни одной шайбы, а в результате всё равно совершил ошибки. Как дали прорваться Шалунову по центру зоны и отдать на неприкрытого Окулова во второй игре? Почему Андронов в одиночестве проехал через всю площадку и вышел на ударную позицию в третьем матче? У форвардов «Авангарда» и близко не было таких моментов, а ведь ещё можно вспомнить загубленные шансы Телегина, вылазки на пятак Капризова и многочисленные сэйвы Бобкова в ближнем бою. ЦСКА был острее, настойчивее и внимательнее к мелочам. И это и есть шахматы Никитина. Если его подопечные весь сезон действовали строго в том направлении, которое задавал тренер, то они не сделают иначе в кульминационный момент.

ЦСКА не такой уж и скучный

Показательно, что ЦСКА выиграл кубок именно в такой четвёртой игре. В этом матче «армейцы» показали, что они вовсе не команда одного стиля, и что у них есть план Б. Именно вариативности и умения переломить ситуацию и не хватало команде Дмитрия Квартальнова в 2016 году, и коллективу Никитина в прошлогоднем финале. Ведь четвёртый матч финала по всем раскладам должен был остаться за «Авангардом». Омичи вели 2:0 после первого периода, игроки ЦСКА нервничали, проявляли эмоции и получали ненужные удаления – это был хоккей, в котором «Авангард» чувствовал себя как рыба в воде.



Но ЦСКА показал, что он умеет играть в некомфортных для себя условиях, и это стало некоторым откровением. Посмотрите, «армейцы» смяли соперника в третьем периоде, в лучших традициях того же «Авангарда», заставили омичей совершенно забыть про атаку. Второй гол ЦСКА не просто назревал, он висел в воздухе. Осторожный Никитин вдруг бросил все силы вперёд, и это сработало. Оказалось, что ЦСКА не такой уж прямолинейный и скучный, как это могло показаться по предыдущим матчам.

Философия отката. ЦСКА уже мог бы раскатать СКА, но не рискует Московские «армейцы» сами дают шанс СКА, и это повод для Игоря Никитина задуматься.

Но виноват в незрелищном финале оказался как раз «Авангард». ЦСКА просто тратил ровно столько сил, сколько нужно, и это совсем не проблема красно-синих, что для победы им оказывалось достаточно одного гола (шайбы в пустые ворота в расчёт не берём). В четвёртой игре от ЦСКА потребовалось большего усилия, и «армейцы» блестяще справились с этой задачей. В том единственном матче, где у подопечных Никитина что-то пошло не по плану, они переломили себя, удивили соперника и одержали заслуженную победу. Зритель хотел шоу, он его получил, но исход остался прежним.

Фото: Андрей Голованов, photo.khl.ru

Заслуженный успех

ЦСКА шёл к Кубку Гагарина долгих пять лет, и выиграл его заслуженно. В «армейском» клубе кирпичик к кирпичику, соблюдая преемственность стиля, построили чемпионскую команду, и это пример для других российских топ-клубов. Да, нельзя не сказать о том, что в эту победу «армейцы» вложили огромное количество денежных средств и без могучего бюджета у них бы вряд ли что-то получилось. Но таковы правила современной российской жизни и нашего хоккея. Возможно, когда-нибудь в КХЛ будет жёсткий потолок зарплат и все клубы будут в равных условиях, но пока здесь рулят команды-олигархи. Однако деньги тоже нужно тратить с умом, и ЦСКА в этом плане – хороший пример для многих.

Есмантович: в этом сезоне ЦСКА не потратил на комплектование состава ни копейки

«Армейцы» не побоялись довериться Игорю Никитину, который два года назад никак не соответствовал статусу топ-тренера и ходил в вечных помощниках. Не соперничали с восточными клубами в борьбе за крутых легионеров, подписывая непонятных многим Янника Хансена, Грега Скотта, Класа Дальбека. Проводили активную политику возвращения россиян из НХЛ, хотя те же Михаил Григоренко и Алексей Марченко после «Колорадо» и «Детройта» казались чуть ли не отыгранным материалом. Про автора золотого гола Максима Мамина и говорить не стоит. ЦСКА не гнался за фамилиями, а тщательно подбирал игроков под свою систему.



И теперь ЦСКА – чемпион. И вовсе не потому, что это самый богатый клуб КХЛ. «Армейцы» заработали этот кубок, дотерпели до него. Впрочем, на этом и основывается вся красно-синяя философия.