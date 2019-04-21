«Я превратился в Бекстрёма!» Овечкин раздавал передачи и принёс ключевую победу

Перед стартом пятого матча серии между «Вашингтоном» и «Каролиной» центральной темой продолжали оставаться две травмы — новичка «ураганов» Андрея Свечникова, который получил повреждение в драке с Александром Овечкиным, и форварда «столичных» Ти Джея Оши. У молодого россиянина дела обстояли куда как оптимистичнее: всё идёт к тому, что Свечников сможет сыграть в шестой встрече.



«После матча Овечкин позвонил мне и извинился. Чуть-чуть. Я не супергерой, чтобы биться с ним. Он спросил меня о драке, я ответил согласием. Я хотел постоять за себя», — сказал Андрей на последней тренировке. Теперь, согласно версии обоих форвардов, каждый лишь принимал вызов, а инициатором драки был соперник.

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«Он хорошо восстанавливается, но это всё, что я знаю. Пока мне не скажут, что он может сыграть, размышлять на эту тему бессмысленно», — отметил главный тренер «Харрикейнз» Род Бридамор.



Что же касается Оши, то он вряд ли выйдет на лёд в нынешнем плей-офф, как бы далеко ни прошёл «Вашингтон». После того как Ти Джей упал на борт после толчка Уоррена Фёгеле, Оши видели с большой перевязью на руке, что может означать перелом. Дисциплинарный комитет НХЛ не посчитал этот приём грязным и не вынес Фёгеле никакого наказания, а Оши оставалось лишь благодарить поклонников «Кэпиталз» за поддержку на своей страничке в «Твиттере».

«Я не знаю, есть ли на свете игрок, который хотел бы сильнее него принять участие в пятом матче серии. Такого человека непросто заменить, но мы надеемся, что его отсутствие даст возможность другим парням проявить себя, выйти на новый уровень и компенсировать потерю», — заявил главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден, который, помимо Оши, вынужден обходиться и без травмированного защитника Михала Кемпны.

Сама игра получилась для «столичных» довольно спокойной, несмотря на то что сам ход серии приобрёл несколько нервный характер. Ранний гол Никласа Бекстрёма, забитый в большинстве, стал для шведа уже четвёртым в этом противостоянии, и позволил «Кэпиталз» захватить инициативу.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Во второй двадцатиминутке шведский диспетчер «столичных» забил снова — на этот раз с передачи Овечкина, который с видимым удовольствием пасовал партнёру. А человеком, который ошибся и отдал передачу Александру, был не кто иной, как Уоррен Фёгеле — виновник травмы Оши и главный объект критики со стороны Великой Восьмёрки.

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Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

После третьей шайбы «Вашингтона» вопрос о победителе матча был уже снят. Игроки «Каролины» допустили грубую ошибку, посчитав, что будет зафиксирован проброс, хотя оба лайнсмена показали жестами о продолжении игры, и гол Бретта Коннолли окончательно лишил «ураганов» моральных сил к сопротивлению. Главным виновником эпизода был признан защитник «Харрикейнз» Даги Хэмилтон, а самым интересным стало то, что это был лишь третий бросок «Вашингтона» в створ за весь период.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Овечкин, крайне негативно отзывавшийся о поступке Фёгеле в четвёртой игре серии, не упустил возможности привести на новобранце «Каролины» силовой приём. Примечательно, что позиция, в которой находился Фёгеле, была примерно схожей с той, в которой находился Ти Джей, за исключением того, что форвард «Каролины» мог видеть приближение Александра. Овечкин толкнул соперника в направлении борта, но Фёгеле лишь коснулся заградительного стекла, не получив никаких повреждений.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

Капитану «столичных» оставалось только забить самому, что и было проделано в середине третьего периода в классическом для Овечкина стиле — щелчком в касание во время розыгрыша численного преимущества.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

«Бэки — это же машина по забиванию голов! А я превратился в старого Бекстрёма», — с улыбкой говорил после матча Овечкин, комментируя неожиданную смену амплуа для себя и своего верного оруженосца.



От выхода во второй раунд «Вашингтон» теперь отделяет лишь одна победа. «Осталось 13 выигрышей», — таким титром приветствовал успех «Кэпиталз» канал NBC Sports, желая повторения для «столичных» прошлогоднего триумфа. Спустя пару часов после этого стало известно, что у Ти Джея Оши сломана ключица. Это означает, что дальнейший кубковый путь «Вашингтону» придётся проделать без нападающего первого звена.