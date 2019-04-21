Гавриков уже в «Коламбусе». Сыграет ли он в плей-офф НХЛ?

Защитник Владислав Гавриков, которого СКА отпустил в НХЛ, уладил вопросы с визой и прибыл в расположение «Коламбуса». Ранее он подписал двухлетний контракт новичка с зарплатой $ 925 тыс. в год. В команде он будет выступать под 44-м номером.

После прибытия в Огайо россиянин поделился впечатлениями: «Мы с женой приехали вчера. Усталость из-за акклиматизации? Это уже неважно. Очень рад и горд быть здесь, встретиться с ребятами, тренерами и всем персоналом. Это важный момент. Да, это большой шаг для меня. Мы с моей командой проиграли в КХЛ, возможно, теперь смогу сыграть в плей-офф, помочь команде», — сказал россиянин.

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«Как я понял, Гавриков очень хороший игрок. Надо всё взвесить, но я уже говорил в случае с Тексье, что в это время года надо выставлять свой лучший состав, особенно в защите. У нас есть игроки с травмами, а теперь мы получили качественного защитника», — отметил Торторелла.

«Гавриков хорошо двигается для своих габаритов. Он мобильный, может подключаться к атаке, хотя в предыдущем клубе от него этого особо не требовали. У него невероятный показатель полезности в этом сезоне («+48»). Когда у тебя большой минус, это фиговая статистика. Когда у тебя большой плюс, это шикарная статистика. Таких цифр непросто достичь, он отлично играет в своей зоне. Он действует просто, последние несколько лет он играл в очень хорошей лиге, на Олимпиаде, на чемпионатах мира. У него за плечами большой опыт. В команду пришёл не молодой и неопытный парень», — сказал тренер «Коламбуса» по защитникам Брэд Шоу.

Сыграет ли Гавриков в плей-офф?

«Коламбус», который только что сенсационно выбил из розыгрыша победителя регулярного чемпионата «Тампу» и выиграл свою первую серию плей-офф в истории, совершенно точно не хочет останавливаться на достигнутом. Не зря же Кекяляйнен пошёл ва-банк, когда в дедлайн приобрёл трёх свободных агентов (Маккуэйда, Дзингела и Дюшейна).



Никита Гусев, бывший одноклубник Владислава, по-прежнему ждёт своего шанса в «Вегасе», а у Гаврикова шансов дебютировать в НХЛ, может быть, даже больше. Во-первых, защита «Блю Джекетс» понесла значительные потери как до плей-офф, так и во время серии с «Тампой». Райан Мюррей, один из ведущих игроков обороны, спокойно «съедавший» по 23 минуты за игру, находится в лазарете с середины февраля. Маккуэйд выбыл в конце марта, Маркус Нутиваара, выходивший в первой паре из-за травмы пропустил два последних матча. Все трое отсутствовали и на последней тренировке, которая стала первой для Гаврикова.

Возросла нагрузка на 25-летнего Дина Кукана (после травмы Нутиваары он играл в первой паре), но его нельзя назвать опытным бойцом. За плечами Кукана 44 матча в регулярных чемпионатах, в плей-офф он выступает впервые. Дебют состоялся и у защитника Адама Кленденинга, который сыграл два матча, в среднем проводя на льду по восемь минут.

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В целом ситуация «мундиров» с защитниками играет на руку Гаврикову. За него говорит не только успешное выступление в КХЛ и хорошее отношение руководства клуба (Владислава ждали в «Коламбусе» и обещали место в составе ещё два года назад), но и несколько чемпионатов мира и Олимпиада, где он был одним из лидеров обороны сборной России.

Стоит напомнить, что Джон Торторелла в этом году уже один раз сделал ставку на только прибывшего игрока. Французский нападающий Александр Тексье приехал в «Коламбус», завершив сезон в финской лиге. В 19 лет он стал лучшим бомбардиром «КалПы», а затем не испытал трудностей с переходом в НХЛ. В плей-офф он играет в равных составах и в большинстве, и в серии с «Тампой» уже набрал 3 (2+1) очка. Тексье доверяют, и он оправдывает авансы. Можно вспомнить и удачный дебют молодого Кейла Макара, который уже забивает в плей-офф за «Колорадо».

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У Тортореллы есть несколько дней тренировок перед вторым раундом, чтобы получше присмотреться к россиянину. И если тот хорошо себя зарекомендует, то вполне может рассчитывать на дебют в плей-офф. «Наша команда прошла первый раунд, столкнулась с травмами. Мне нужно всё уравновесить, когда ребята начнут возвращаться в строй. Я хочу формировать состав на основе внутрикомандной химии», — добавил Торторелла.