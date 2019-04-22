Гертл забил в ОТ в меньшинстве. Обещал выиграть и установил рекорд НХЛ

«Мы сегодня выиграем», — эта фраза Марка Мессье, брошенная журналистам перед шестым матчем финала конференции в 1994 году, стала легендарной. Капитан «Рейнджерс» сдержал слово, сделал хет-трик, а дальше вы знаете. Его команда выиграла и седьмой матч с «Нью-Джерси», а затем взяла Кубок Стэнли.

Пророчество Гертла

«Сан-Хосе» пока не в финале конференции, и даже ещё не прошёл первый раунд. Серия с «Вегасом» складывается для «Шаркс» невероятно трудно. В первых четырёх матчах «рыцари» вытворяли, что хотели, вратарь Мартин Джонс выглядел решетом, не способным сделать сейв, опытная защита допускала непростительные ошибки. Казалось, ничего не помешает «Вегасу» взять соперника тёпленьким и выйти во второй раунд.

Нападающий «Сан-Хосе» Томаш Гертл считал иначе. Он сделал дубль в пятом матче, а после него сделал собственное обещание. «У нас есть ещё одна игра, а после мы вернёмся на седьмой матч. Я в это верю, потому что наша команда лучше их».

Гертл действовал не в одиночку. Мартин Джонс наконец стал показывать игру, которая три года назад помогла «Сан-Хосе» выйти в финал Кубка Стэнли, оборона перестроилась и перестала выглядеть мальчиками для битья, и у «Шаркс» появилась надежда спасти серию. Но это всё мелочи, потому что любая ошибка в шестом матче могла отправить их в отпуск.

«Сан-Хосе» в первом периоде играл собранно и не пропустил, а за несколько секунд до перерыва Логан Кутюр смог пробить Марка-Андре Флёри. В пятом матче нападающий лишился нескольких зубов, получив клюшкой по лицу, но это мелочи по сравнению с тем, что стоит на кону.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.



Впрочем, «Вегас» не собирался сдаваться и уже в середине второго периода Маршессо сделал счёт равным, удачно сыграв на отскоке. «Рыцари» доминировали на площадке, но это был тот случай, когда вратарь «украл» победу для своей команды. Джонс закрыл ворота на замок и в итоге установил рекорд клуба, отразив 58 бросков.



«Сан-Хосе» мог выигрывать в первом овертайме, шайба после броска Тимо Майера пролетела над рукой Флёри, но застряла в двух полевых «Вегаса», которые бросились на спасение ворот.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Рекордный гол в меньшинстве

Всё свелось к единственному удалению за два овертайма. Барклай Гудро выбил клюшку из рук Макнэбба, возмущался решением арбитра, но делать было нечего, пришлось, понурив голову, катить на скамейку штрафников и молиться, что его команда устоит. В меньшинстве настал звёздный час Гертла. Чешский форвард обещал вернуть серию в Сан-Хосе, и выполнил обещание. Он забил в меньшинстве и стал первым игроком в истории НХЛ, который провернул такое не просто в матче плей-офф, а за пределами первого овертайма.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NHL on NBC.



«Тяжёлое поражение, мы играли лучше, давили. Я считаю, мы должны были выиграть, но какая теперь разница. Надо ехать на седьмой матч и брать победу в гостях», — сказал Джонатан Маршессо.



«Когда я получил пас, то уже выдохся и думал просто вбросить шайбу в зону и смениться. Но увидел немного пространства, сделал пару шагов и бросил. Если не пытаться, никогда не узнаешь, что бы было. Я попытался, и шайба каким-то образом проскочила в сетку. Седьмая игра – лучшее, что есть в НХЛ», — отметил Гертл, не став обещать что-то ещё. Теперь обе команды равных условиях – победа или смерть.