«Торонто» и «Бостон» снова сыграют седьмой матч. Никто и не сомневался

Болельщики «Торонто» в ужасе. Перед их глазами встают воспоминания последних плей-офф своей команды, когда «Бостон» раз за разом рушил их надежды в седьмом матче первого раунда. Так было в 2013-м, когда «Мэйпл Лифс» не смогли выиграть, ведя 4:1 в третьем периоде. Так было в прошлом году, когда «Брюинз» размазали их в третьем периоде. Так может случиться и на этот раз.

В 2013 году у «Торонто» появились Мэттьюс, Марнер и Нюландер, а также самый дорогой тренер лиги Майк Бэбкок. Теперь ещё и Джон Таварес. Но после первых трёх матчей у «Бостона» получилось перекрыть кислород лидерам, лучшие бомбардиры команды в регулярном чемпионате Марнер и Таварес в последних трёх встречах не набрали ни одного очка и заработали по «-3». За это «мишки» должны сказать спасибо Чарли Макэвою и Здено Харе, которые не отдают первому звену «Торонто» ни сантиметра свободного льда.

Перед шестым матчем, который мог подарить «Торонто» первую победу в серии плей-офф с 2004 года, команда ночевала в отеле. В НХЛ проводить ночь перед домашним матчем не дома не принято, и это подтверждало большую значимость матча для хозяев. Но «Торонто» оказался перенастроен. Начало получилось воодушевляющим — Райлли от души приложился по шайбе от синей линии и открыл счёт. Но радость длилась недолго. «Кленовые листья» под гнётом соперника стали ошибаться и удаляться, а большинство – это одно из главных коронок «Бостона». Сначала хитрым броском забил Маршан – после вбрасывания, из-под защитника, да ещё и шайба изменила направление, отскочив от ноги Хейнси. Затем Круг подкараулил отскок и заставил затихнуть арену «Торонто». «Мишки» могли всё решить ещё до перерыва, но Андерсон включил режим бога и делал один впечатляющий сейв за другим.



«Бостон» вцепился в соперника мёртвой хваткой и уже не отпускал. Гол Дебраска во втором периоде был издевательски хорош – он сумел избавиться от опеки защитника и в падении подставил клюшку под передачу.

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«Седьмой матч, «Бостон» — «Торонто». Сделаем удивлённое лицо»

Только Мэттьюс остаётся неуловимым для защитников «Торонто» — в начале третьего периода он сократил отставание и продлил свою голевую серию до четырёх матчей. Но в одиночку даже он был бессилен. «Бостон» сравнял счёт в серии, и теперь всё решится в седьмом матче. Какое-то дежавю. «Я не сторонник того, чтобы жить прошлым, и вообще не вспоминаю о том, что было раньше», — заявил Майк Бэбкок. В чём-то он прав – в прошлом сезоне в его руках была совсем ещё юная и неопытная команда, многие игроки впервые играли в плей-офф. Сейчас они набрались некоторого опыта, но хватит ли его против таких тёртых калачей, как Маршан, Бержерон и Раск?

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Брюс Кэссиди на пресс-конференции в предвкушении потирал руки. Его прошлое, в отличие от Бэбкока, намекает на положительный исход в серии. «Давайте сделаем удивлённое лицо. Седьмой матч, «ТД Гарден», «Бостон» — «Торонто», — сказал Кэссиди. Где-то это мы уже видели. Практически ровно год назад.

Последняя победа «Торонто» над «Бостоном» в плей-офф состоялась в далёком 1959 году, по иронии судьбы, серия тоже затянулась на семь встреч. Чтобы пройти «мишек», «кленовым листьям» надо всего ничего – не удаляться, разгадать колдовство Хары с Макэвоем и сдержать Брэда Маршана, который набрал девять очков в шести матчах. Просто на словах, тяжело на деле, и вполне вероятно, «Бостон» уже не остановить. «Это наша лучшая игра. Впервые за долгое время мы максимально приблизились к своему потолку», — заявил Кэссиди. А главное, у «Бостона» уже выработан «инстинкт убийцы». По крайней мере в сериях с «Торонто».