В Челябинске снова хотят Кубок Гагарина. Скудра готов поднять «Трактор»?

В российском хоккее завершился очередной сезон, и теперь начинается пора, которая любому болельщику не менее интересна, чем сам чемпионат. Межсезонье – это время, где господствуют слухи, смелые теории, огульная критика, и за всем этим кроется нетерпеливое ожидание нового чемпионата. Впрочем, бывают случаи, когда от команд летом не ждут каких-то больших новостей. Вот взять ЦСКА – у «армейцев» точно сохранится тренерский штаб и добрая половина состава, так что красно-синие будут одним из самых пассивных игроков на трансферном рынке. А вот у большинства других команд ситуация совсем иная.

Скажем, можете вы сейчас понять, по какому пути пойдёт «Трактор»? До открытия трансферного окна и первых подписаний челябинцев сделать это практически невозможно. Но клуб уже произвёл грандиозные перестановки в руководящей верхушке, что дарит болельщикам надежду – в следующем сезоне «Трактор» будет другим. Разбираемся, кто теперь будет рулить челябинским хоккеем.

Фото: hctraktor.org

Свои люди во главе

Прежде всего у клуба появился куратор. Борис Видгоф – челябинский бизнесмен, глава холдинга «Бовид», развернувший деятельность на базе гостиничного и ресторанного бизнеса. Первый заместитель председателя Челябинской городской думы, председатель постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию. Это человек, добившийся успеха в начале 90-х годов, а значит, обладающий лидерскими качествами, устойчивый к потрясениям и умеющий достигать результата. В сфере управления такой человек всегда полезен, пусть даже речь идёт о хоккейном клубе. Стоит отметить, что Видгоф давно занимается челябинским хоккеем, помогая главной команде и детской школе. Это вовсе не новый для «Трактора» человек, просто теперь его функции в клубе перестанут быть размытыми. Со следующего сезона именно он будет конкретно спрашивать за результат, и появление такого хозяина — несомненный плюс для «Трактора». По крайней мере, безволия в челябинском клубе при Видгофе быть не должно.

Куратор «Трактора»: перед клубом будет поставлена задача выиграть Кубок Гагарина

Кроме того, приход Бориса Видгофа почти наверняка означает и увеличение финансирования команды. В сезоне-2012/13 ему удалось найти деньги для создания «серебряной» команды, почему бы не сделать это повторно? Как и любой хоккейный управленец, пришедший в хоккей из бизнеса, Видгоф крайне амбициозен. Уже сейчас он говорит о Кубке Гагарина и при этом провозглашает курс на возвращение в «Трактор» челябинских воспитанников. Конечно, смело и немного отдаёт популизмом, но вряд ли Видгоф из тех людей, которые бросают слова на ветер. Он коренной челябинец, и будущие успехи «Трактора» — это его личный интерес. Его слова о желании всерьёз побороться за главный трофей КХЛ не стоит приравнивать к сумасбродному заявлению администрации Челябинской области в январе 2016 года.

Администрация Челябинска: «Трактор» должен завоевать 3 Кубка Гагарина к 2019-му

Местный специалист будет теперь у челябинцев и на посту президента клуба. Эту должность занял сам временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Понятно, что плодотворно совмещать работу на двух таких местах невозможно, так что полноценно рулить клубом, скорее всего, будет именно Видгоф. А президентство Текслера в «Тракторе» означает, что у команды будет полный порядок с областным бюджетом, а результатами челябинцев на регулярной основе заинтересуются на высоком уровне. Так что сейчас «Трактор» будет напрямую связан и с политикой, и с бизнесом, что для современной хоккейной команды в России значит очень многое. Административный вес клуба существенно увеличится.

Фото: РИА Новости

Отметим, что, по большому счёту, в руководстве «Трактора» одни политики сменили других. Ведь раньше президентом клуба был Иван Сеничев, заместитель бывшего губернатора Бориса Дубровского. Да и сам Дубровский входил в состав членов ХК «Трактора». Но то была команда из Магнитогорска (включая экс-генерального менеджера Евгения Губарева), а сейчас управлять клубом будут люди из Челябинска. Для болельщиков «Трактора», которые крайне болезненно воспринимали бывшее руководство, это очень важный шаг. Сеничев и Дубровский были людьми из команды Виктора Рашникова, многолетнего хозяина «Металлурга», принципиальнейшего соперника «Трактора». Теперь челябинский клуб становится более самостоятельным и попытается выйти из тени «Магнитки» на всех уровнях.

«Трактор» официально объявил о перестановках в руководстве клуба

Всем рулить будет Борис Видгоф?

Челябинцы в апреле уже успели полностью поменять управляющую верхушку. Теперь у «Трактора» новая команда в совете организации, и болельщики клуба полны надежд, что у клуба теперь всё будет по-другому. Основания для этого есть, посмотрим, как будет на деле. Но это ещё не все изменения. Например, в клубе ещё не нашли замену Евгению Губареву на должность генерального менеджера команды. Скорее всего, это место займёт Роман Беляев, известный тем, что ассистировал Леониду Вайсфельду в новокузнецком «Металлурге», «Автомобилисте» и «Салавате Юлаеве». Опыта самостоятельной работы у Беляева практически нет, но есть ощущение, что в «Тракторе» должность генерального менеджера будет носить весьма формальный характер. Алексей Текслер возложил обязанности по подготовке клуба к сезону и формированию команды на Видгофа, так что первой скрипкой в «Тракторе» отныне будет именно директор.

Возвращение Скудры в КХЛ. Изменился ли он за год?

Наконец, главное изменение в челябинской команде, которое непосредственно касается игры в хоккей. Главным тренером «Трактора» стал Петерис Скудра, пропустивший прошлый сезон после пяти лет работы в нижегородском «Торпедо». Пожалуй, для челябинцев сейчас это оптимальный вариант. Брать тренера из-за рубежа – большой риск (не всем может так повезти, как «Авангарду» с Хартли), а доверять местному специалисту пока не представляется возможным. Видгоф, конечно, хотел бы видеть на тренерском мостике челябинца, но Олег Знарок, Вячеслав Быков сейчас вряд ли поедут в родной город, Анвар Гатиятулин трудоустроен в СКА и сборной России, а тому же Тертышному пока рано решать серьёзные задачи. Поэтому в «Тракторе» будет работать Скудра, наверняка соскучившийся по активной работе.

Фото: hctraktor.org

Что будет с «Трактором» при латвийском специалисте? Конечно, стоит дождаться новостей по составу, но Скудра в Нижнем Новгороде приучил, что за его команду редко бывает стыдно, а плей-офф воспринимается как некая обыденность. Впрочем, и дальше второго раунда Кубка Гагарина Скудра не проходил, но на Востоке у него будет больше шансов. Всё-таки Западная конференция всякий раз предоставляла «Торпедо» в полуфинале практически непроходимого соперника. При Скудре «Трактора» должен стать неуступчивой, кусачей, по-спортивному злой командой, каждый игрок в которой выкладывается на сто процентов для достижения результата. Халтура у Скудры не пройдёт.

Петерис известен требовательным отношением к игрокам, иногда его можно назвать бесцеремонным. В «Торпедо» при Скудре за один сезон через команду могло пройти два полноценных состава, круговорот хоккеистов был просто сумасшедший. В Нижнем Новгороде Петерис находил поддержку у руководства клуба, которое тратило немаленькие деньги на досрочные расторжения контрактов с непонравившимися Скудре хоккеистами и поиск новых. Будет ли так в Челябинске? Узнаем очень скоро.

Видгоф: Скудра — оптимальная кандидатура в условиях построения новой команды

Борис Видгоф, комментируя назначение Скудры в «Трактор», заявил, что этот тренер идеально подходит для строительства новой команды, и что Скудра умеет успешно работать с молодёжью. На мой взгляд, оба тезиса весьма спорны. Петерис – потрясающий мотиватор, но у него зачастую не хватает терпения, чтобы выпестовать какого-то хоккеиста или планомерно подвести молодого игрока к составу. Скудре нужен набор уже опытных ребят, которых он может заставить выполнять свои требования. Чуть что не так – до свидания. Отсюда и росли ноги у сумасшедшей ротации в «Торпедо».

Впрочем, Скудра не тренировал целый год, и за это время у него была масса возможностей осмыслить и оценить свою работу. Петерис – ещё довольно молодой тренер, и ему пока свойственно меняться и добавлять что-то в копилку своих знаний. Так что пока следует повременить с оценками его перспектив в Челябинске. И поругать, и похвалить его мы ещё успеем.



Итак, за «Трактором» в грядущее межсезонье будет посмотреть как минимум интересно. С началом мая в работу вступит команда Бориса Видгофа, и мы поймём, как высоко может замахнуться обновлённый челябинский клуб. С июля-августа начнётся активная деятельность и у Петериса Скудры, и тогда станет ясно, насколько подходят друг другу руководство и тренерский штаб. Для успешного выступления, и уж тем более для победы в Кубке Гагарина, которой грезят в Челябинске, эта совместимость должна быть идеальной. Пока сказать точно ничего нельзя, но всё идёт к тому, что одной серьёзной командой в КХЛ станет больше. И это здорово.