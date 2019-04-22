Революция в «Динамо». Что об этом нужно знать

В 2017 году Андрея Сафронова убрали из «Динамо» с помощью рейдерского захвата. Спустя два года он возвращается в клуб?

Шанцев – out, Кровопусков – in

Утром 22 апреля в Москве состоялся совет директоров московского «Динамо», на котором были утверждены перемены в руководстве клуба. Валерий Шанцев отправлен в отставку с должности генерального директора бело-голубых, а его преемником стал Евгений Кровопусков. В кулуарах о подобном развитии событий говорили как минимум на протяжении полугода.



Многое прояснилось ещё неделю назад, когда Федеральная налоговая служба зарегистрировала новое юридическое лицо — АНО «Хоккейный клуб „Динамо“ Москва». Её соучредителями являются банк ВТБ и Фонд поддержки национального спорта, культуры и образования Аркадия Ротенберга. И вот наконец-то все слухи получили официальное подтверждение.

«Сегодня, 22 апреля, состоялось заседание совета директоров общества с ограниченной ответственностью «ХК «Динамо-Москва». Совет директоров заслушал информацию о создании автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб «Динамо-Москва» и принял решение о целесообразности передачи полномочий новой организации», — говорится в пресс-релизе организации.

«Динамо» официально объявило о смене руководства клуба

Золотое время Сафронова

К смене руководства болельщики бело-голубых привыкли и уже давно очередные перестановки воспринимают как нечто само собой разумеющееся. Всё началось в 2010 году, когда на тот момент президент Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев и президент ХК МВД Михаил Тюркин на специальной пресс-конференции официально объявили о создании нового клуба — объединённый хоккейный клуб «Динамо». Генеральным директором бело-голубых стал амбициозный менеджер Андрей Сафронов.



В 2012-м московское «Динамо» выиграло чемпионский титул, а уже спустя некоторое время после триумфа поменяло президента. Вместо Михаила Тюркина в клуб пришёл Аркадий Ротенберг, а вместе с ним и большие деньги. В 2013 году бело-голубые сумели защитить звание обладателей Кубка Гагарина, однако затем команду ожидали смутные времена. Кубок Континента – 2014 стал последним титулом успешного тандема Сафронов – Знарок на клубном уровне. Выиграв всё, что можно было выиграть с «Динамо», Сафронов и Знарок с подачи Ротенберга получили назначения в сборной России. И именно с этого момента в жизни московского клуба наступила чёрная полоса.



В сезоне-2014/15 обязанности главного тренера «Динамо» выполнял многолетний помощник Знарка Харийс Витолиньш, а сам Олег Валерьевич совмещал работу в сборной с должностью консультанта бело-голубых. В подобной комбинации Витолиньшу и Знарку добиться успеха не удалось. «Динамо» проиграло во втором раунде плей-офф СКА, и Знарок ушёл из клуба окончательно. Покинул бело-голубых и Ротенберг, которому, как говорили тогда, стало банально неинтересно работать с клубом.

Третья смена руководства за три года

Летом 2017 года москвичи оказались на грани пропуска сезона. Война за власть – так можно охарактеризовать процессы, бурно протекавшие в стане бело-голубых. 1 июня в офис «Динамо» прибыла следственная группа. Представители ОРЧ ЭБиПК ГУ МВД России по Московской области и сотрудники других подразделений ГУ МВД России по Московской области провели осмотр в офисном помещении, принадлежащем клубу, и осуществили выемку бухгалтерской документации. Эти следственные действия проводились в рамках проверки по письму заместителя председателя правления ЦС ВФСО «Динамо» Сергея Фёдорова. Андрею Николаевичу ставили в вину нецелевое расходование средств, которое привело к долгам перед сотрудниками и игроками клуба. А сам Сафронов называл происходящее рейдерским захватом.

В офис «Динамо» нагрянули с обыском — Сафронов заявил о рейдерском захвате В «Динамо» продолжается история с делёжкой власти, Чернышенко заверил, что клубу ничего не грозит, а «дело Семёнова» рассмотрят 5 июня.

По старой памяти гендиректор «Динамо» то и дело обращался за помощью к Ротенбергу, однако тогда Аркадий Романович на выручку ему не пришёл. Завершилась та история уголовным делом в отношении Сафронова по статье 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»), а клуб перешёл под управление ВФСО «Динамо» и лично Сергея Фёдорова.



По итогам сезона-2017/18 «Динамо» впервые в истории КХЛ не попало в розыгрыш Кубка Гагарина, что привело к новым перестановкам в руководстве. Фёдоров оставил пост генерального директора, перейдя на аналогичную должность в футбольном клубе. А на хоккейную амбразуру бросился Валерий Шанцев. Валерий Павлинович отработал сезон на совесть, сделав много хорошего для «Динамо», однако результата клуб снова не добился. Поражение во втором раунде плей-офф не отражает амбиций высшего руководства «Динамо» — и как следствие новая смена руководства.

«Начальником базы работать не подписывался»

На состоявшемся совете директоров «Динамо» было принято решение об освобождении Шанцева с занимаемой должности.



«Такая коллизия. Создано новое юридическое лицо, и по уставу все функции касательно комплектования команды и обеспечения её деятельность переходят новому юрлицу. Вы знаете, что единственным учредителем ООО «Динамо» было ВФСО «Динамо». Со мной подписывали пятилетний контракт от имени общества «Динамо».



В новом хоккейном клубе общества «Динамо» в качестве учредителя нет. Работодатель говорил мне, что я буду заниматься одним, а теперь этого не будет. Поменялись функции. Я честно вам скажу, что начальником базы работать не подписывался. Поэтому работодатель по собственной инициативе разорвал контракт, потому что не может обеспечить меня работой. Я теперь свободен. Новая организация мне ничего не предлагает», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Шанцев.

Кто такой Кровопусков и при чём тут Сафронов?

Новым генеральным директором «Динамо» стал Евгений Кровопусков. Новая фигура для российского хоккея, но не новая для «Динамо». Ранее он уже работал заместителем генерального директора в динамовской структуре во времена прошлого правления Аркадия Ротенберга. До этого он занимал различные должности в Совете министров Союзного государства России и Беларуси. При этом никогда ранее Евгений Анатольевич не работал в хоккее на такой значимой должности. Понятно, что Кровопусков не мог обойтись без помощи квалифицированного человека, разбирающегося в тонкостях работы.



И тут на первый план вновь выходит фигура Андрея Сафронова. Вышеупомянутое уголовное дело давно закрыто, у следствия нет претензий к Сафронову. А значит, и нет препон для возвращения к активной деятельности в хоккее. На сегодняшний день неизвестно, получит ли Андрей Николаевич официальную должность в структуре клуба, однако можно не сомневаться лишь в том, что Сафронов снова в деле. Не секрет, что именно с ним ведут переговоры о трудоустройстве агенты хоккеистов.

Генпрокуратура прекратила уголовное преследование в отношении Андрея Сафронова

Что теперь ждёт «Динамо»?

Главным тренером клуба, скорее всего, останется Владимир Крикунов. Прежнее руководство бело-голубых согласовало с опытным специалистом двухлетний контракт, который сегодня был одобрен советом директоров. Теперь слово за акционерами АНО ХК «Динамо» Москва. Председатель совета директоров хоккейного клуба Виктор Воронин заверил, что их слово будет положительным.

Владимир Крикунов продолжит работу с «Динамо»

Сложнее ситуация с игроками. Уже 1 мая в Континентальной хоккейной лиге открывается окно переходов. Это означает, что времени на раскачку у боссов бело-голубых практически не осталось. Действовать нужно быстро и решительно, иначе можно остаться у разбитого корыта. Ещё больше осложняют ситуацию юридические формальности. Игроки заключали свои контракты с прежней структурой. Теперь, после передачи функций новому юрлицу, их соглашения теряют силу.



«Есть нюанс, о котором вы знаете. В любом случае при разрыве контрактов с ООО хоккеист может заключать контракт с АНО, а может и не заключать. Для него это новый контракт. Будет идти работа с хоккеистами», — сказал Воронин.

Воронин: с игроками «Динамо» нужно будет заключать новые контракты

Лидера бело-голубых Дмитрия Кагарлицкого молва уже давно отправила в «Авангард». Подвис вопрос по Вадиму Шипачёву, с которым новым боссам «Динамо» необходимо договариваться заново. Необходимо принимать решение по будущему Патрика Закриссона, который ярко проявил себя в минувшем плей-офф, но был бледной тенью самого себя в регулярном чемпионате.



Неясна судьба и других не последних игроков «Динамо», в частности голкипера Александра Ерёменко и капитана команды Ильи Никулина. Прошлое руководство бело-голубых не скрывало, что в услугах легендарного вратаря больше не заинтересовано. Однако теперь всё может измениться. Удержать Ерёменко в команде стало бы очень красивым ходом для нового руководства москвичей, которое добавило бы им вистов в глазах болельщиков. Не сомневаться можно лишь в одном: скучно в ближайшие недели в «Динамо» не будет.

Ерёменко и Никулин хотят продолжить карьеру в «Динамо»