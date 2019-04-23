«Кто за это ответит»? В следующем сезоне уровень КХЛ упадёт ещё ниже

Подошел к концу 11-й сезон Континентальной хоккейной лиги. Определён чемпион. Настала пора делать выводы. Про чемпионат-2018/19 сказано уже многое. Мы же попробуем перекинуть мостик на следующий.

Главное изменение в следующем сезоне – уменьшенный потолок зарплат – общей суммы зарплат всех хоккеистов одного клуба до 800 млн рублей. Напомним, что в прошлом сезоне он был 850 млн. Клуб, превысивший потолок, должен будет заплатить взнос — до 30 процентов от суммы его превышения. Ещё через год он снова вырастет – до 900 млн рублей в год, но при это станет «жёстким» — никакие превышения лига допускать уже не будет.

Все мы, журналисты, болельщики, люди, которым небезразличен российский хоккей, хотим, чтобы все команды имели равные условия, одинаковые финансовые возможности, приблизительно равные по силе составы. При этом мы постоянно сравниваем себя с НХЛ. У нас уже был драфт юниоров, который так и не прижился, потому как изначально не соответствовал своей цели. Который год мы пытаемся ввести потолок зарплат, но он у нас всё время «мягкий». С какого бока не подступись, а на НХЛ мы не похожи нисколько.

27 марта состоялся совет директоров КХЛ. Его итоги давно опубликованы. Главный — ни один из клубов не выгнали. Нам стали известны некоторые подробности самого заседания.

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Громче всех выступал президент ЦСКА Игорь Есмантович. Понятно, что агитировал он, главным образом, против потолка зарплат. Тогда его клуб ещё не был чемпионом, а наличие в составе большого числа игроков с огромными по меркам КХЛ контрактами пробивало существующий потолок зарплат больше чем в два раза.

«Мы стремимся к тому, чтобы стать, как НХЛ. Для этого нам и нужен потолок», — сказал ему в ответ президент лиги Чернышенко. На что Есмантович ответил, что КХЛ сейчас до НХЛ, как до луны.

И в этом президент ЦСКА прав. В ведущей заокеанской лиге существует понятная бизнес-модель, основанная на многомиллиардных доходах от продажи телевизионных прав, билетов, рекламных контрактов. Потолок зарплат там – свыше 70 млн долларов. В КХЛ в пересчёте на доллары – 12 млн. Как говорится, комментарии излишни.

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Посыл Есмантовича был ярок и понятен. Ясно, что он защищал интересы своего клуба. Но ведь в потолок не впишутся и многие другие. СКА, «Магнитка», «Ак Барс», «Автомобилист», «Авангард», который, судя по агрессивным движениям на рынке, готов взорвать его в межсезонье.

В годы, когда создавалась КХЛ, страна если не переживала экономический подъём, но чувствовала себя вполне нормально. В лиге играли Ягр, Яшин, возвращались из НХЛ пусть и престарелые, но суперзвезды Фёдоров и Зубов, которые, казалось, не вернутся в Россию уже никогда. Именно в КХЛ из восходящей звезды в суперзвезду превратился Радулов. Приезжал даже Набоков практически в годы расцвета! Всё это было невозможно без больших финансовых вложений.

Сейчас с деньгами у всех туго, а рынок российских игроков пуст. К тому же, ситуация с отъездом близка к 90-м годам. Уезжают уже не только лидеры, вроде Гусева, Гаврикова, Прохоркина, Шестёркина, Андронова. Уезжают Елесин, Красковский, Коршков. Уезжают даже Чибисов с Юртайкиным!

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Потолок зарплат вообще может стать фиктивной вещью: способов его обойти в нашей стране – тысячи. И это только легальных. И если в СКА после отъезда звёзд уже не намерены никому давать больше 70 млн рублей, то «Авангард» наоборот, готов переплачивать, его чемпионские амбиции зашкаливают. ЦСКА, вероятно, захочет сходить в поход за Кубком Гагарина ещё раз. Непонятно, что будет делать с потолком «Магнитка», «Ак Барс». Растут запросы «Автомобилиста». Вновь, как и семь лет назад, чемпионские амбиции осторожно высказывает «Трактор».

Клубов с деньгами немного, но они всё ещё есть. Вспомните, как было в 90-е годы, кто ещё может вспомнить. В российском футбольном чемпионате был, фактически, один московский «Спартак». В хоккее – «Динамо», «Лада» и «Магнитка». И то их бюджеты нельзя было сравнить даже с европейскими клубами средней руки.

Что до хоккея, то из страны уезжали практически все квалифицированные игроки. Почти 150 человек играли за океаном. Ещё столько же – в Европе. Ехали в Финляндию, Швецию, Швейцарию. Кто не мог – в Норвегию, Данию, Германию и даже Венгрию с Австрией и Японией.

Тогда мечталось, чтобы в нашем спорте появились хоть какие-то деньги, чтобы у нас дома тоже было на кого посмотреть. Вспомните, какой ажиотаж был, когда в «Авангард» приехали Прохазка, Патера, Власак и Шлегр. Тогда их уровень казался нам запредельным.

Молодые российские игроки сейчас мечтают об НХЛ. Аналогично было и в лучшие годы КХЛ, но тогда мечту можно было хоть на какое-то время заменить деньгами. Сейчас, если мы лишим клубы такой возможности, уровень нашего чемпионата упадёт катастрофически. Интерес хоккеистов выступать в КХЛ и без того падает, а с миграцией начнёт опускаться ещё ниже. Да, почти у всех клубов будут более равные возможности, но это уже будет не КХЛ, а ВХЛ-2. Вряд ли такой расклад привлечёт новых рекламодателей и новых зрителей на трибуны.

Молодёжь потихоньку начинает забывать, как ещё во времена КХЛ на московские матчи ходило минимум зрителей, а такое может быть по всей лиге. Ветераны всё чаще поглядывают в сторону Румынии и Кореи, а с массовым оттоком это число только возрастёт. Те, кого не позовут за океан, отправятся пытать счастье в Европу, так как уровень зарплат там и в России будет сопоставим.

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Удивительно, как отличаются подходы первого президента КХЛ Медведева и нынешнего — Чырнышенко. Первый пиарил новую лигу на каждом углу. Говорил о неминуемом приближении к НХЛ. Сам он, конечно же, понимал, что это далеко не так, но он был готов бороться за каждого игрока, чтобы оставить его в России. И неважно, в СКА он играл, или где-то ещё. Это с его подачи был создан «Меморандум о взаимопонимании», работающий до сих пор.

Сейчас для того, чтобы прекратить отъезд хоккеистов за океан, КХЛ не делает ничего. Её руководители то и дело повторяют мантру про то, что «у нас всё как в НХЛ». Но на самом деле уровень нашей лиги может вскоре рухнуть. И далеко не факт, что все, кто уедут, заиграют в НХЛ на ведущих ролях.

А это значит, что и сборная не дождётся хороших игроков. Сойдёт поколение Малкина-Овечкина, а внутри России никого не останется.

Свой пассаж в сторону Чернышенко Есмантович закончил следующим образом: «Все уедут: что вы будете говорить, когда у нас не будет игроков для сборной? Когда мы перестанем сначала побеждать на Евротурах, а если НХЛ не отпустит игроков в Пекин – проиграем с треском и Олимпиаду? Кто за это ответит?».

Вопрос «кто за это ответит» в России носит риторический характер. Однако хотелось бы увидеть меры, а не в очередной раз искать виноватого.