Тренер России на ЮЧМ – гений? Проиграл всем фаворитам и попал на Беларусь

У российской команды будет минимум матч за бронзу, а наши обидчики пусть ещё попробуют пройти стадию четвертьфинала. Но смешного мало.

Перед заключительным матчем группового раунда нарисовалась интересная картина. Американцы досрочно выиграли группу В, где играет и сборная России, Латвия заняла четвёртое место, а наша команда должна была разыграть со шведами второе и третье места. А в группе А финны, начавшие турнир тремя поражениями, в последний день разгромили швейцарцев и запрыгнули на четвёртое место. Не факт, что сборная США будет рада такому сопернику по четвертьфиналу.

России мог достаться любой соперник – Канада (если проиграет чехам, а наши проиграют шведам), Беларусь (в случае поражения России и победы Канады или победы России и Чехии) или Чехия (если Россия победит, а чехи проиграют). И никакой возможности подгадать результат.

На игру домашней команды собрался полный стадион, десятки скаутов, и даже приехал легенда Эрншёльдсвика Петер Форсберг.

Повальные удаления

Шведы – совсем не американцы. Те играли на пределе, не давая опомниться, а «Тре Крунур» действовали на малых скоростях, мягко, полагаясь на технику, и по первости не представляя опасности для россиян. Даже в меньшинстве (в первом периоде россияне получили три малых штрафа) не создавалось ощущения опасности. В равных же составах наши ребята смотрелись даже интереснее. Бросков у шведов было больше, но настоящий голевой момент был только один – Виктор Сёдерстрём замахнулся от синей линии, но шайба только облизала перекладину.

Во втором периоде шведам удалось открыть счёт. Арбитр выписал две минуты Аскарову, посчитав, что ему было не обязательно фиксировать шайбу. Большую часть меньшинства атаковали именно россияне, но затем защитник Броберг совершил сольный проход через всю площадку и застал врасплох нашего вратаря. Обидный гол, потому что в формате «четыре на пять» в этом матче россияне играли практически идеально.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Eliteprospects.

Вскоре счёт мог стать и 2:0 – Бергселиус угодил точно в крестовину (удивительно, но вновь в большинстве). Россия на этом турнире удаляется очень много, набирая в среднем за матч по 15 минут штрафа. Шла бы игра «пять на пять», было бы гораздо легче, но наших ребят удаляли за всё. Вторую шведы забили на отложенном большинстве, после классного розыгрыша – Оскар Лавнер замкнул диагональную передачу.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Eliteprospects.

Россия попала на Беларусь

Подколзин был очень заметен – легко освобождался из-под опеки соперника, прорывался к воротам, раздавал передачи. Но, к сожалению, наш капитан хоть и делает немало полезного на льду, но его результативность оставляет желать лучшего. Он ещё не забил ни одного гола на турнире! Второй период россиян застал в опасной атаке. Радует, что в стане нашей команды не было никакой паники, а в третьем периоде она заметно подняла градус напряжённости у чужих ворот. Видимо, арбитры посчитали, что лимит удалений уже исчерпан, и подопечные Филатова стали без устали давить на ворота Анефельта. За шесть минут до конца, в одну из немногих вылазок в чужую зону, шведы сняли вопросы о победителе матча. Пара необязательных ошибок, перехват шайбы и молниеносный гол. Шведы заняли второе место в группе, Россия – третья.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Денниса Шелленберга.

В параллельном матче чехи едва не отправили россиян на канадцев – вели у «кленовых листьев» 2:0, но затем не смогли удержать преимущество и проиграли. В четвертьфинале наша сборная сыграет с командой Беларуси, игра состоится 25 апреля. Проиграть оба матча на групповом этапе фаворитам и попасть в 1/4 финала на самую слабую команду (при всём уважении к сборной Беларуси) – о таком подарке можно было только мечтать. Но тренер юниорской сборной России Владимир Филатов сработал гениально. Подготовил команду так, чтобы она по делу проиграла США и Швеции, и словно знал, что Беларусь займёт второе место в другой группе. Смешно? Конечно, смешно, но ситуация сложилась таким образом, что наша команда уже на 90% в полуфинале, а там тренерам сборной России уже предстоит показать себя настоящими гениями. Халявы больше не будет.