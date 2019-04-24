Капитану «Шаркс» разбили голову. Команда отомстила, вытащив чумовой матч с 0:3

С ума сойти! Вот уж кажется, что в хоккее трудно чем-то по-настоящему удивить, но в НХЛ порой происходят поистине невероятные вещи. «Сан-Хосе» «горел» 0:3 в седьмом матче четвертьфинала конференции против «Вегаса» на своей площадке к середине третьего периода, но сотворил фантастический камбэк и через четыре минуты уже вёл в счёте. «Рыцарям» удалось отыграться под занавес основного времени матча, встреча ушла в овертайм, и там у «Сан-Хосе» выстрелил тот, от кого гола ждали в последнюю очередь.

Серия, где все наслаждались хоккеем

На протяжении всей серии между «акулами» и «рыцарями» невозможно было выделить фаворита и аутсайдера. Того, кто выглядит чуть лучше и за счёт этого способен победить. Наверное, в НХЛ не стоит мыслить категориями, к которым мы привыкли в российском хоккее. Здесь реально любая команда может выиграть как отдельно взятую игру, так и серию. Каждый способен перевернуть всё с ног на голову.

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Первую встречу на своей площадке уверенно выиграл «Сан-Хосе» — 5:2, но уже через день «Вегас» взял довольно убедительный реванш. Уже в том матче команды изрядно повеселили зрителей: «Голден Найтс» вели 3:0 к седьмой минуте, к исходу первого периода счёт уже был равным, но на старте второго отрезка Марк Стоун забросил победную шайбу. Серия переехала в «Вегас», и тут уж «рыцари» полноценно взялись за дело. Две победы, куча шайб в ворота Мартина Джонса и Аарона Делла, счёт в серии 3-1 – «Сан-Хосе» больше нечего ловить в этом плей-офф? Как бы не так!

Пятый матч серии на домашней площадке калифорнийцы берут 5:2, а в шестой встрече в Лас-Вегасе вырывают победу во втором овертайме, забивая победный гол в меньшинстве! Настоящий огонь!

Гертл забил в ОТ в меньшинстве. Обещал выиграть и установил рекорд НХЛ Чешский нападающий «Сан-Хосе» дотащил свою команду до седьмого матча серии.

«Акулы» отомстили за кровь капитана

Седьмой матч этой сумасшедшей дуэли – под стать всему противостоянию. Качели, которыми баловали поклонников яркой игры «Сан-Хосе» и «Вегас», перенеслись и на решающий матч, и его впору окрестить поединком года в НХЛ. «Рыцари» открыли счёт в середине первого периода – это Вильям Карлссон преуспел на пятачке гостей после наброса Райлли Смита. Второй гол «Вегаса» уже на экваторе второго отрезка, и снова с пятачка. Оборона «Сан-Хосе» забыла перед владениями Джонса Коди Икина, а тот удачно подставил клюшку под бросок защитника. Начало третьей двадцатиминутки, и уже 3:0! Макс Пасиоретти посылает шайбу между щитков Джонсу из круга вбрасывания.

Калифорнийцы без шансов уступают на своей площадке, есть ли хоть какой-то шанс на чудо? Но в НХЛ возможно всё, поэтому она и считается лучшей лигой мира. Впрочем, «Вегас» сам подарил надежду хозяевам площадки. Коди Икин на пару с Полом Штястны в безобидной ситуации опрокинули на лёд капитана «Сан-Хосе» Джо Павелски, в результате чего тот разбил голову, крепко приложившись об лёд. Пять минут штрафа дали Икину, так как его удар был первичным.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Интересно, сколько раз Икин в последующие после нарушения минуты обругал себя за несдержанность? Игроки «Сан-Хосе», как настоящие акулы, увидев кровь на голове своего капитана, понеслись размазывать соперника в большинстве, и им это прекрасно удалось! Дважды Логан Кутюр, Томаш Гертл, и Кевин Лабанк наказали несчастного Икина и за какие-то четыре минуты полностью перевернули ход встречи. 4:3, суперкамбэк на домашнем льду, и теперь уже у «Вегаса» нет шансов?

«Сан-Хосе» в матче с «Вегасом» отыгрался с 0:3, забив 4 гола за 4 минуты

Ага, конечно. «Рыцари» отыгрались на последней минуте, сняв вратаря – «Сан-Хосе» дал непозволительную свободу на пятачке Джонатану Маршессо, и тот расстрелял ворота Джонса из удобной позиции! 4:4, овертайм седьмого матча, праздник у всех любителей настоящего хоккея!

Неожиданный герой «Сан-Хосе»

Честно говоря, очень хотелось, чтобы эта невероятная серия никогда не заканчивалась. Но победитель должен был быть определён, и им стал «Сан-Хосе», отправивший решающую шайбу в ворота Марка-Андре Флёри на исходе первого овертайма. А кто же стал героем «Шаркс»? Не Торнтон, не Кутюр, не Гертл и даже не Брент Бёрнс. Баркли Гудроу!

Скромный канадский нападающий, для которого этот матч получался просто отвратительным. Ведь он провёл в основное время на площадке шесть минут, и «Сан-Хосе» пропустил за это время трижды. В овертайме Питер Дебур впервые выпустил Гудроу на лёд на свой страх и риск, и Баркли принёс победу своей команде, в один момент превратив неудачный матч в, возможно, самое яркое воспоминание в карьере!

«Сан-Хосе» отыгрался с 1-3 в серии и с 0:3 по ходу седьмого матча. Бомбический камбэк «акул», которые теперь плывут во второй раунд. А финалист Кубка Стэнли — 2018 отправляется в отпуск. Что это значит для российских болельщиков? Правильно, Никита Гусев, так и не дебютировавший за «рыцарей», поможет сборной России на чемпионате мира.

Пару слов и о ещё одном седьмом матче, который состоялся сегодня в НХЛ. «Бостон» на своей площадке разгромил «Торонто» — 5:1 — и вышел во второй раунд на «Коламбус». Болельщикам «кленовых листьев» должно быть до слёз обидно. Их команда под руководством Майка Бэбкока, с Мэттьюсом, Марнером, Нюландером и Таваресом в составе, опять вылетает из Кубка Стэнли после первого раунда, и снова камнем преткновения становится «Бостон». В целом же «Торонто» остаётся без побед в плей-офф в НХЛ с 2004 года.