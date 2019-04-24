«Дадут деньги, и я валю отсюда». В Америке травят байки о хоккее в России

Девушки, как «жертвы Чернобыля», чемоданы денег и страшные дяди с усами. Что из этого правда, что чушь и кто это сочиняет.

Американский подкаст Spittin’ Chicklets, в котором обсуждают хоккейные и околохоккейные дела, продолжает взрывать российский интернет. Недавно о своей жизни в России поведал бывший вратарь Брайан Дафо, который в сезоне-2005/06 провёл два матча за вторую команду «Авангарда», а потом сбежал на родину. Разбираемся, что это за передача и насколько правдивы жуткие рассказы о нашей стране.

Ведущий

Ведущий на самом деле не один, их четыре – Пол Биссоннетт, Райан Уитни, Майк Гринелл и Брайан Макгонагл. Биссоннетт и Уитни – бывшие игроки НХЛ, после завершения карьеры подавшиеся в журналистику, Гринелл и Макгонагл – блогеры, пишущие о хоккее. Иногда в качестве соведущих выступают и другие бывшие энхаэловцы, например Райан Мэлоун.



Биссоннетт после завершения карьеры работает в «Аризоне», комментирует матчи на радио. Уитни периодически выступает экспертом на NHL Network. Все вместе они связываются два раза в неделю, чтобы записать очередной выпуск подкаста. Обсуждают последние новости НХЛ – обмены, подписания, интересные моменты матчей, голы, игру команд, делятся байками из жизни и берут интервью у хоккеистов. Похоже на обычные дружеские посиделки, только в прямом эфире.



Подкаст называется Spittin’ Chicklets, в переводе – «Сплёвывая зубы».

Гости

Гости самые разные. Это могут быть звёзды (приходили и Стэмкос, и Лундквист, и Макдэвид, и многие другие), легенды хоккея (например, Тай Доми), игроки, с которыми ведущие были знакомы ещё с юниорских лиг, североамериканцы, выступающие в Европе и многие другие. Все гости – знакомые и приятели Уитни и Биссоннетта, в интервью обычно затрагиваются весёлые темы, гости вспоминают всякие весёлые истории, связанные с их карьерой или жизнью (скажем, Стэмкос рассказывал, как его жене нечаянно выбили зуб на вечеринке), всё сопровождается оглушительным смехом.





Где это можно послушать

Ссылки на выпуски публикуются в «твиттере» Spittin’ Chicklets, послушать можно на всех основных площадках – ITunes, Player.fm, Stitcher.com, есть у подкаста и аккаунт в YouTube, но там появляются не все интервью (ведущие живут в разных городах и чаще всего записывают выпуски по телефону).

Почему вспоминают Россию

Уитни год отыграл в «Сочи», после чего наделал шуму в хоккейном мире, расписав своё пребывание в КХЛ в ярких красках. Про медсестру в больнице, которая курила, пока брала у него кровь, про ужасные «бутерброды с рыбьими яйцами и майонезом» и прочее. Тема зашла, и её продолжили поднимать уже в подкасте. Тем более после того, как в России узнали о шоу и перевели откровения Тедди Пёрселла и Брента Сопела. Кстати, «Чемпионат» после этого пытался связаться и с Уитни, и с Биссоннеттом, чтобы расспросить их об этих байках, но они не ответили.

«С собаками обращаются лучше, чем с женщинами!». Канадцы — о жизни в России Самоубийство массажиста, странные уколы, русский газ. Эти парни плохо играли в хоккей, но вернулись домой и начали травить байки о России.

Все эти разговоры построены по принципу «Давайте поржём» — то есть созваниваются приятели и начинают трещать обо всём на свете. Обсуждают и нормальные, хоккейные темы, но всё перемежается шутками-прибаутками о своих похождениях и тусовках. Ну и как же не спросить о непонятной и ужасной России тех, кто там был? И люди не стесняются приукрашивать. В том же рассказе Дафо многое – просто его ощущения от того, что ему страшно и кажется, что за ним сейчас придут страшные люди (не из КГБ ли?) с автоматами наперевес и силой вернут в Омск. Прибавьте к этому надменность и нежелание осознать тот факт, что мир – это больше, чем Америка, и в разных странах есть свои уклады и привычки – не лучше и не хуже американских, просто другие. На выходе получается горючая смесь, которую с жадностью слушают по обе стороны океана.

Там, за Большой лужей, всем интересно узнать истории о сумасшедшей России. У нас, как правильно подметил Илья Брызгалов, об этом читают потому, что беспокоятся, что о нас подумают. «Нашей стране вообще должно быть по барабану, что о ней там думают такие ребята. У нас в России такое отношение к иностранцам, в духе «Лишь бы ему было хорошо. Вот тебе всё лучшее», — сказал Брызгалов.



Горячие истории привлекает людей. Популярность растёт.

«Либо Курникова, либо из Чернобыля». Почему нам не нужно слушать Уитни Слова бывших североамериканских игроков КХЛ о русских девушках вызвали бурную реакцию. Илья Брызгалов объясняет, что к чему.

Это правда?

Частично – да. Удивительно, что не все в России говорят на чистом английском, особенно в глубинке. Сюда же можно отнести все разговоры о привлекательности российских девушек, некомпетентности некоторых тренеров, шок от местной еды. Иногда у нас происходят действительно безумные вещи, вроде жертвоприношения барана в «Барысе» или странных инициатив руководства «Адмирала», когда травмированных игроков заставляли сидеть на арене с утра до вечера. Мы и сами знаем, что до идеала нам далеко.

Но большая часть — это обычные россказни. Людям свойственно приукрашивать какие-то моменты, когда они делятся с друзьями своими историями. Я даже допускаю, что это не всегда делается осознанно, особенно если учитывать культурный шок. В детстве тебя пугали страшилками о русской мафии и КГБ, и вот ты приезжаешь в Россию и ходишь, постоянно оглядываясь. У страха глаза велики, и ты не можешь воспринимать всё, как есть.



Взять пример с теми же чудо-уколами, о которых говорят буквально во всех интервью, где заходит речь о России. Когда я спрашивала об этом русских ребят, они удивлялись. Судя по всему, это очередная страшная байка, которую растиражировали в США, точно так же, как курящая медсестра (хоть убейте, в такое невозможно поверить!).



При этом поражает наглость – легионерам в России платят большие деньги, а многие, как тот же Пёрселл или Дафо, едут сюда не отработать зарплату по-честному и помочь команде, а состричь купоны, «перетерпеть этот ужас» и поскорее вернуться домой. Это, конечно, больше вопрос к нашим хоккейным руководителям – надо выбирать легионеров тщательнее и поменьше перед ними расшаркиваться. Приехал в чужую страну – будь на голову выше остальных, а не ной по любому поводу.



Не все иностранцы такие. Многие спокойно живут и играют в России многие годы и чувствуют себя вполне комфортно. Но они не формат для такой передачи.