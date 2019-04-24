«Локо» снова чемпион! Ярославлю нет равных в молодёжке, теперь дело за КХЛ?

Финал МХЛ в этом сезоне чудо как хорош. После немного скучного и одностороннего завершения розыгрыша Кубка Гагарина, то действо, которое дарят «Авто» и «Локо» — настоящая услада для глаз. Причем, не только для болельщиков из Екатеринбурга и Ярославля.

Дерзкие выскочки из Екатеринбурга или колоссальный опыт Ярославля?

Как бы банально это не звучало, но такого состава финальной пары точно никто не ждал. Ладно ещё «Локо»: ярославская молодёжь в последнее время котируется очень высоко, причём не только в МХЛ. Не секрет, что свои воспитанники составляют костяк «Локомотива», и те же Григорий Денисенко, Николай Коваленко, Артур Каюмов в свои молодые годы уже набрались немалого опыта мужских сражений.«Локо» — это действующий обладатель Кубка Харламова, да и вообще та команда, которая уже без малого три года ходит в постоянных фаворитах турнира. Всё из-за отменно работающей школы ярославцев, куда в самом юном возрасте стягиваются таланты со всей страны.

Закончили или пробились наверх? Где сейчас чемпионы последних сезонов МХЛ В Ярославле сами себе выращивают новых звёзд, а в ЦСКА таланту пробиться гораздо тяжелее.

«Авто» — совсем другое дело. До нынешнего плей-офф пределом мечтаний для екатеринбургской молодёжи был второй раунд плей-офф, нередко уральцы вовсе оставались без кубковых матчей. Школа у «Автомобилиста» работает неплохо (помним Фёдора Малыхина и Анатолия Голышева), но совсем не в таком объёме, как у Ярославля. Вот и в этот раз «Авто» в финале не ждали. На Востоке они котировались высоко, но, учитывая перекрёстный формат плей-офф, западный финал предсказывался легко. И именно команде из Екатеринбурга удалось сотворить главную сенсацию Кубка Харламова. В полуфинале подопечные Виталия Соловьёва обыграли победителя регулярного чемпионата СКА-1946, выиграв решающую встречу в Санкт-Петербурге.

Даже после такого триумфа в «Авто» мало кто верил перед финалом. Представлялось, что это будет встреча дерзкого выскочки с матёрым аксакалом молодёжного хоккея, каким в последнее время предстаёт «Локо». На всех позициях просматривалось ярославское преимущество. Главный тренер «Локо», легенда ярославского хоккея Дмитрий Красоткин, уже девятый год работающий на тренерском поприще против Виталия Соловьёва, для которого это лишь третий сезон в качестве наставника. Про состав и говорить нечего. Ребята в «Авто», может быть и не менее талантливые, чем в «Локо», но опыта у тех же Григория Денисенко, Николая Коваленко, Кирилла Слепца, Даниила Исаева, Георгия Иванова в разы больше, чем у хоккеистов «Авто». Из всего состава екатеринбургского клуба в КХЛ поиграли лишь Даниил Валитов и Максим Рассейкин, но и они в «Автомобилисте» пока были на птичьих правах. Словом, фаворит в финале МХЛ был явный, но как же здорово, что хотя бы в этой лиге всё получилось весело и непредсказуемо.

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Две минуты до чемпионства

Хотя начало серии не сулило «Авто» ничего хорошего. Екатеринбургский клуб на Востоке занял более высокое место, чем «Локо» на Западе, поэтому у команды Соловьёва было преимущество домашней площадки, но «Авто» проиграл оба матча на своём льду. На тоненького, в борьбе, но «Локо» на опыте взял обе встречи в Екатеринбурге. В первом матче ярославцам помог хет-трик Денисенко, во втором – коллективные усилия, но в целом картина была ясна: «Локо» вернётся домой заканчивать юбилейный сезон МХЛ и брать второй Кубок Харламова подряд. Но всё вышло гораздо интереснее.

В третьем матче серии «Авто» забросил лишь одну шайбу усилиями Александра Дербенёва, но она оказалась победной. Всё потому, что голкипер уральцев Владимир Галкин отразил невероятные 52 броска по своим воротам! Четвёртая игра снова осталась за «Авто». Галкин выручил 42 раза, пропустив только от Владислава Рыбакова, когда «Локо» играл в меньшинстве, а победную шайбу записал на свой счёт Кирилл Тютяев. Счёт в серии стал 2-2, и это было максимально неожиданно.

Дальше – больше. В пятом матче в Екатеринбурге снова чудеса творит Галкин (48 сейвов), «Авто» сравнивает счёт в начале третьего периода, а в овертайме победную шайбу забрасывает Даниил Зайцев. 3-2 в пользу «Авто», всё перевернулось с ног на голову. Екатеринбуржцы обязаны были заканчивать серию в шестом матче в Ярославле. Уральцы забросили одну шайбу в первом периоде, в начале второго вторую положил Максим Рассейкин, а блистательный Галкин и вовсе включил режим бога. До 58-й минуты «Локо» не мог ничего сделать с главным претендентом на титул МВП финальной серии, но сумасшедшее давление ярославцев в третьем периоде (20-1 за отрезок по броскам в створ) всё-таки дало о себе знать. Первую отквитал Артур Каюмов, вторую – Кирилл Слепец, а в быстром овертайме финал в седьмой матч отправил Георгий Иванов.

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Опыт в последний момент всё-таки оказался сильнее задора, «Локо» спасся на флажке, а Кубок Харламова снова отправился в Екатеринбург, чтобы по окончании седьмого матча уже точно перейти к своему обладателю.

Одна шайба и море эмоций

Решающий матч десятого сезона МХЛ получился по-настоящему классным. Задорным, боевым, эмоциональным и напряжённым. «Локо», как и во всех предыдущих играх финала, выглядел посолиднее соперника, но «Авто» гнали вперёд переполненные трибуны «Уральца», и екатеринбургская молодёжь отвечала своим поклонникам делом. Работы было много не только у Галкина, но и у Даниила Исаева, и до поры до времени оба голкипера держали ворота на замке.

Открыть счёт «Локо» удалось в начале второго периода. Очередная затяжная позиционная атака ярославцам привела к броску от синей линии Даниила Гловацкого и подставлению на пятачке от Максима Денежкина. Форвард «Локо» хоть и находился спиной к воротам, но сумел послать шайбу точно в девятку, у Галкина шансов выручить не было.

«Авто» после этой шайбы добавил в активности, стал больше лезть к воротам Исаева, но до конца второго периода отыграться хозяевам не удалось. У «Локо» тоже были моменты, чтобы удвоить преимущество, но Галкин держал «Авто» в игре. Выяснение отношений было перенесено на третий отрезок.

Но в нём кардинально для уральцев ничего не поменялось. «Локо» зацементировал среднюю зону, больше владел шайбой, опаснее атаковал, а «Авто» вынужден был довольствоваться игрой контрвыпадами, которые получались не такими опасными, как хотелось бы хозяевам площадки.

За пять минут до конца основного времени удаление заработал автор шайбы Денежкин. Ярославский форвард неаккуратно сыграл после вбрасывания и был оштрафован за подножку. Вот он шанс для «Авто»! Подопечные Соловьёва атаковали яростно, но «Локо» держался стойко, а порой ярославцам сопутствовала удача.

Отыграться в этом большинстве у хозяев не получилось, равно как и на самых последних минутах встречи, когда «Локо» даже не позволил «Авто» толком заменить голкипера на шестого полевого игрока.

Всё, «Локо» — чемпион МХЛ. Ярославская команда второй раз подряд выиграла Кубок Харламова, и теперь «Локо» с тремя трофеями — самая титулованная команда нашей молодёжной лиги. Отличная работа по воспитанию молодёжи в системе «Локомотива» снова принесла свои плоды, а главным отцом этой победы стал, безусловно, Дмитрий Красоткин. Поздравляем ярославцев, но, конечно, нужно отметить и «Авто». Они устроили настоящий праздник для своих болельщиков, а нейтральным зрителям вместе с «Локо» подарили самую интересную финальную серию среди всех российских хоккейных лиг в этом сезоне.

Юбилейный сезон МХЛ закончен, Ярославль снова сильнее всех! Но хоккейный город ждёт побед и на взрослом уровне.