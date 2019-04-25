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«Вашингтон» и Овечкин вылетели из плей-офф Кубка Стэнли, видео, подробности

Максим Замятин
Фото: Patrick Smith/Getty Images
Овечкин и «Вашингтон» вылетели из Кубка Стэнли…Как же так?!
Всё решил гол во втором овертайме. Грустит даже Кубок Стэнли.
Хоккей / НХЛ

«Мы умеем играть, когда на нас оказывается давление. Седьмой матч — это хорошая возможность прихлопнуть их дома», — говорил Александр Овечкин после проигранной шестой встречи. И седьмой игре серии «Вашингтона» и «Каролины» предстояло стать исторической.

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Исторической в первую очередь для «Кэпиталз». «Столичные» должны были либо пробиться во второй раунд, в который не пробилась ни одна команда, которая была бы сильнее действующего чемпиона, либо закончить сезон разочарованием. Проиграть серию после того, как вели по её ходу 2-0, да ещё и уступить клубу, который 10 лет не выходил в плей-офф — казалось, что для опытного «Вашингтона» было бы слишком. Во втором раунде победителя серии уже поджидал тренер-триумфатор Барри Тротц со своими «островитянами», и лишить болельщиков такой замечательной интриги Овечкин и компания просто не имели права. Однако получилось всё совсем не так, как задумывали действующие чемпионы.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 7-й матч
25 апреля 2019, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3 : 4
2:0, 1:2, 0:1, 0:1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Бураковски – 02:13 (5x5), 2:0 – Уилсон (Овечкин, Орлов) – 06:23 (5x5), 2:1 – Ахо (Песке, Славин) – 29:51 (4x5), 3:1 – Кузнецов (Хагелин) – 33:22 (5x5), 3:2 – Терявяйнен (Песке, Макгинн) – 36:37 (5x5), 3:3 – Стаал (Славин) – 42:56 (5x5), 3:4 – Макгинн (Уильямс, Славин) – 91:05 (5x5)

Начало встречи получилось для «Вашингтона» максимально оптимистичным. Уже на третьей минуте форвард хозяев Андре Бураковски открыл счёт, а четыре минуты спустя «танец» Овечкина в чужой зоне превратился в прекрасный голевой пас на Тома Уилсона, который удвоил преимущество «Кэпиталз».

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

К чести «ураганов», в составе которых большинство хоккеистов не имели серьёзного кубкового опыта, «Каролина» не сдалась, а невольным соавтором камбэка гостей стал голкипер «Вашингтона» Брейден Холтби. В середине второго периода, когда «столичные» играли в большинстве, «Каролина» организовала контратаку: Холтби неудачно отбил шайбу перед собой после дежурного броска Себастьяна Ахо, и сам финн сумел сыграть на добивании.

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Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Вскоре Евгений Кузнецов смог восстановить перевес «Вашингтона» в две шайбы, реализовав выход два в один, и радостная «птичка» челябинца в этот момент была вполне уместной.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Усилиями Теуво Терявяйнена и Джордана Стаала гости смогли сравнять счёт и перевести встречу в овертайм. А в самой концовке основного времени случился эпизод, которому суждено было стать знаковым: нападающий Брок Макгинн вытащил шайбу с линии ворот «Харрикейнз», не дав забить Бекстрёму.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Овертайм, получившийся двухсерийным, «ураганы» провели лучше. «Вашингтон» имел некоторые моменты, но бросковая активность «Каролины» была выше, к тому же молодая команда Рода Бриндамора удачно отыграла в меньшинстве, когда было получено неоднозначное удаление за выброс шайбы. «Столичные» упустили возможность решить всё в свою пользу и были за это наказаны.

Героем стал всё тот же Брок Макгинн, чья шайба отправила «Вашингтон» в отпуск.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Каролины».

Мы будем защищать его, потому что он наш!» — вещал «твиттер» «Вашингтона» до игры. «Преклоните колени», — ответил аккаунт «Каролины».

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