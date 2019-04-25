Овечкин и «Вашингтон» вылетели из Кубка Стэнли…Как же так?!

«Мы умеем играть, когда на нас оказывается давление. Седьмой матч — это хорошая возможность прихлопнуть их дома», — говорил Александр Овечкин после проигранной шестой встречи. И седьмой игре серии «Вашингтона» и «Каролины» предстояло стать исторической.

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Исторической в первую очередь для «Кэпиталз». «Столичные» должны были либо пробиться во второй раунд, в который не пробилась ни одна команда, которая была бы сильнее действующего чемпиона, либо закончить сезон разочарованием. Проиграть серию после того, как вели по её ходу 2-0, да ещё и уступить клубу, который 10 лет не выходил в плей-офф — казалось, что для опытного «Вашингтона» было бы слишком. Во втором раунде победителя серии уже поджидал тренер-триумфатор Барри Тротц со своими «островитянами», и лишить болельщиков такой замечательной интриги Овечкин и компания просто не имели права. Однако получилось всё совсем не так, как задумывали действующие чемпионы.

Начало встречи получилось для «Вашингтона» максимально оптимистичным. Уже на третьей минуте форвард хозяев Андре Бураковски открыл счёт, а четыре минуты спустя «танец» Овечкина в чужой зоне превратился в прекрасный голевой пас на Тома Уилсона, который удвоил преимущество «Кэпиталз».

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

К чести «ураганов», в составе которых большинство хоккеистов не имели серьёзного кубкового опыта, «Каролина» не сдалась, а невольным соавтором камбэка гостей стал голкипер «Вашингтона» Брейден Холтби. В середине второго периода, когда «столичные» играли в большинстве, «Каролина» организовала контратаку: Холтби неудачно отбил шайбу перед собой после дежурного броска Себастьяна Ахо, и сам финн сумел сыграть на добивании.

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Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Вскоре Евгений Кузнецов смог восстановить перевес «Вашингтона» в две шайбы, реализовав выход два в один, и радостная «птичка» челябинца в этот момент была вполне уместной.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Усилиями Теуво Терявяйнена и Джордана Стаала гости смогли сравнять счёт и перевести встречу в овертайм. А в самой концовке основного времени случился эпизод, которому суждено было стать знаковым: нападающий Брок Макгинн вытащил шайбу с линии ворот «Харрикейнз», не дав забить Бекстрёму.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Овертайм, получившийся двухсерийным, «ураганы» провели лучше. «Вашингтон» имел некоторые моменты, но бросковая активность «Каролины» была выше, к тому же молодая команда Рода Бриндамора удачно отыграла в меньшинстве, когда было получено неоднозначное удаление за выброс шайбы. «Столичные» упустили возможность решить всё в свою пользу и были за это наказаны.



Героем стал всё тот же Брок Макгинн, чья шайба отправила «Вашингтон» в отпуск.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Каролины».

Мы будем защищать его, потому что он наш!» — вещал «твиттер» «Вашингтона» до игры. «Преклоните колени», — ответил аккаунт «Каролины».

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