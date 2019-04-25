«Наша ошибка, нам нет оправданий». «Вашингтон» очень сильно грустит

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» остались сидеть на скамейке, в то время как «ураганы» праздновали свой успех. Некоторые из хозяев опустили голову, кто-то просто смотрел в никуда, у третьих на лице была гримаса боли. Прошлогодний июнь, когда радостные игроки «столичных» ныряли в фонтан и окунались с головой в наполненный напитком Кубок Стэнли, окончательно ушёл в историю.

Уильямс оправдал репутацию

«Not suck back to back!» — такой девиз предложил Александр Овечкин перед стартом нынешнего сезона. В прошлом году его фраза про то, что «мы не будем отстоем» сработала как надо. Теперь она утратила силу, и «Вашингтон» в 11-й раз в своей истории проиграл серию, ведя по её ходу со счётом 2-0. Встать в ряд с «Питтсбургом», который остаётся единственным клубом, выигрывавшим Чашу два сезона подряд в эпоху потолка зарплат, «столичным» не удалось.

Овечкин и «Вашингтон» вылетели из Кубка Стэнли…Как же так?! Всё решил гол во втором овертайме. Грустит даже Кубок Стэнли.

Когда стартовал овертайм, с трибун вашингтонского стадиона ещё были слышны выкрики: «Back to back!», призывавшие хозяев постараться снова пройти чемпионский путь. Но двухсерийное дополнительное время оказалось целиком и полностью в пользу «Харрикейнз». «Вашингтон» меньше бросал, позволив соперникам сделать 9 выстрелов в створ, прежде чем первый раз побеспокоил Петра Мразека. Брейден Холтби выглядел неуверенным.



«Вынос» шайбы с линии ворот в исполнении Брока Макгинна, попадание в штангу в овертайме Петра Враны, нереализованное большинство в дополнительное время — всё это перевернуло ход встречи в пользу молодой и по-спортивному наглой команды из Роли. В таких условиях «мистер седьмой матч» Джастин Уильямс просто не мог уйти с площадки, не внеся свой вклад в победу «Каролины» — именно он стал автором решающей голевой передачи.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

До матча №7 «Вашингтон» ни разу не проиграл дома в серии с «Каролиной»,

Были одержаны 3 победы с общим счётом 14:5.



Команда, забивавшая первой в матче №7, выигрывала матч и серию с вероятностью в 66%.

Овечкин должен был стать героем серии. Всё испортил какой-то Брок Макгинн Два эпизода и один герой, решивший всё в серии «Вашингтон» — «Каролина».

«Овечкин умеет играть в седьмых матчах»

«Каждая упущенная возможность оказывает разрушительное действие, это правда. У нас были все шансы — и в серии, и в этом матче. Из-за этого особенно больно», — признал защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон.



В том, что соавтором решающей шайбы стал Джастин Уильямс, есть немалая ирония судьбы. Опытный ветеран, не так давно игравший за «Вашингтон», именно в составе «Кэпиталз» потерпел своё единственное поражение в седьмом матче. Теперь он выбил из плей-офф своих бывших партнёров, оправдав реноме удачливого кубкового бойца.



«Не буду врать и говорить о том, что это была обычная игра. Конечно, это был особенный момент для меня, особенная серия. Теперь мы можем посмотреть друг другу в глаза. Но это не моя история, это история «Каролины», всей команды. Я горжусь каждым парнем в нашем составе. Мы выиграли серию и идём дальше, пишем свою историю. Она открыта для каждого», — сказал Уильямс, который после матча тепло поприветствовал Овечкина.

Джастин «Мистер седьмой матч» Уильямс:



8 побед, 1 поражение в матчах №7 за карьеру.

15 очков (7 голов, 8 передач).



в матчах №7:



12 матчей, 8 (4+4) очка, 1 победный гол.



«Вашингтон» в матчах №7 в «эпоху Овечкина»:

4 победы, 8 поражений, в том числе 3 — 9 на своём льду. 8 побед, 1 поражение в матчах №7 за карьеру.15 очков (7 голов, 8 передач). Александр Овечкин в матчах №7:12 матчей, 8 (4+4) очка, 1 победный гол.«Вашингтон» в матчах №7 в «эпоху Овечкина»:4 победы, 8 поражений, в том числе 3 — 9 на своём льду.

«Обе команды были уставшими, сыграли много минут», — сказал Александр, не пытаясь, впрочем, оправдаться. Хотя для «Вашингтона» именно этот фактор мог сыграть решающую роль, поскольку летний отдых для хоккеистов «Кэпиталз» был короче, чем для всех остальных. «Столичные» впервые с 2013 года вылетели в первом раунде, а на счету Овечкина было 9 (4+5) очков в серии. «Что поделать, такая ситуация. Мы сражаемся 82 матча в регулярном чемпионате, а соперник забивает гол в седьмой игре серии и выбивает нас из турнира. Мы разочарованы, особенно после прошлого года», — добавил капитан «Вашингтона».

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

В концовке шестого матча Овечкин позволил себе излишние эмоции, когда начал злобно аплодировать бригаде арбитров, за что получил возможность пораньше уйти в раздевалку. Однако вряд ли найдётся человек, который сможет обвинить Александра в отсутствии страсти и желания выиграть в матче номер семь.

«Овечкин уже доказал, что он умеет играть в седьмых матчах. До этого дня у него было 11 таких матчей, в них он набрал 7 (4+3) очков, в том числе забил один победный гол. «Ураганам» не удалось реализовать стратегию и вывести Овечкина из себя, залезть ему «под кожу» с самого начала матча. Он не отвлёкся от бомбардирских дел», — отмечает издание The Hockey News. Таким образом, предматчевые опасения о «размене» Александра на силовую игру, не оправдались.

Овечкин «кипит» в плей-офф. «Вашингтон» может вылететь из-за этого Страсть хороша, но результат важнее.

«Это была наша ошибка»

«Сейчас очень тяжело в это поверить. Мы должны были найти способ «закрыть» игру и добиться нужного результата после счёта 3:1. Но мы дали сопернику свободу и поплатились за это», — признал Никлас Бекстрём.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

«Каролина», которая добрую половину сезона ходила с прозвищем «банда придурков», смогла сделать то, чего никто не ожидал. А тренер-«первокурсник» Род Бриндамор заработал огромную порцию уважения и от коллег, и от подопечных.

«Знаете, я очень ценю вклад Уильямса, он привносит необходимую уверенность. Как начинающий тренер я часто сомневаюсь в том или ином решении. Сомневаюсь, правильно ли поступаю. Мы с Джастином играли вместе, когда выиграли Кубок Стэнли в 2006 году, так что это настоящий друг и товарищ. Он может прямо сказать мне, когда я облажался. А я могу сказать, когда облажался он», — с улыбкой сказал Бриндамор после победы.



«В прошлом году Овечкин поднял Кубок Стэнли над своей головой и прокричал: «Спасибо, «Вегас»!, когда уходил со льда. В этом году он ушёл, понурив голову, а супруга Анастасия пыталась его подбодрить. Всем болельщикам он сказал: «Спасибо, ребята!» и покинул здание», — отметил обозреватель NBC Sports Capitals Брайан Макнэлли.

«Это была наша ошибка. Нам нет оправданий», — сказал Овечкин, подводя итог сезону в НХЛ.



Несмотря на то что Александр по-прежнему остаётся на вершине снайперских списков, его окно возможностей постепенно закрывается. В сентябре ему исполнится 34 года, а летом «Вашингтону» придётся решать, стоит ли заключать новые контракты с Карлом Хагелином, Бреттом Конноли, Деванте Смитом-Пелли и Бруксом «Батей» Орпиком. Ещё через год завершаются соглашения у Бекстрёма и Холтби, и грядущие перемены могут до неузнаваемости изменить привычный коллектив. Это значит, что следующая попытка вполне может стать последней.