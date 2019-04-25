Состав сборной России на ЧМ прямо сейчас — это бомба! Как на Олимпиаде

Таблица и расписание матчей ЧМ-2019

У сборной России вырисовывается просто космический состав на чемпионат мира. Всё благодаря тому, что сроки начала мирового форума сдвинули на 10 дней, а из НХЛ уже в первом раунде вылетели клубы с топовыми россиянами в составе. Последними из Кубка Стэнли освободились хоккеисты «Вашингтона», проигравшие седьмой матч серии «Каролине». Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов сразу же были вызваны в расположение национальной команды.

Овечкин и «Вашингтон» вылетели из Кубка Стэнли…Как же так?! Всё решил гол во втором овертайме. Грустит даже Кубок Стэнли.

Россия дождалась Овечкина и Кузнецова. Приедут ли они в Братиславу?

Понятно, что для начала нужно всё-таки дождаться официального ответа от игроков по поводу их вызова в сборную. Между освобождением хоккеиста от клубных обязанностей и его приездом в национальную команду нет прямой зависимости. Речь, конечно, не про необоснованные отказы – этот момент уже давно удалось искоренить. Но нужно понимать, что люди играют длинный регулярный сезон в НХЛ, затем выкладываются в плей-офф, и у них могут быть травмы или какие-то повреждения. Геройство в таких ситуациях ни к чему.

Если у Овечкина, Кузнецова и Орлова не будет проблем со здоровьем, то в сборную они, скорее всего, приедут. Капитан «Вашингтона» вообще зарекомендовал себя игроком, который всегда рвётся в национальную команду, пусть даже на один-два матча, как это было на ЧМ-2013 и ЧМ-2015. Также Овечкин не поможет сборной, если не будет ощущать себя на сто процентов готовым, как это было в 2017 году. Так что если наш главный русский бомбардир будет чувствовать себя физически хорошо, то мы увидим его в Братиславе. Это касается и более молодых Кузнецова с Орловым, которые тоже никогда не пытались «косить».

Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов в сборной России Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Сейчас «Вашингтон» только-только вылетел из Кубка Стэнли, и какую-то актуальную информацию об участии Овечкина и Ко в ЧМ-2019 можно будет узнать позднее. Но ФХР прислала вызов чуть ли не сразу после победного гола Брока Макгинна, а это значит, что в сборной России следили за развязкой серии «Вашингтон» — «Каролина» и крайне заинтересованы в дополнительном усилении перед чемпионатом мира.

Здесь, конечно, можно в очередной раз порассуждать о том, зачем мы уделяем столько внимания Евротуру и наигрываем там ребят из КХЛ с прицелом на чемпионат мира, если в результате всё равно вызываем максимум освободившихся энхаэловцев. Но сейчас не об этом, ведь у нашей сборной России вырисовывается сумасшедший состав.

Роман Ротенберг сообщил, когда игроки из НХЛ присоединятся к сборной России

Огненный состав сборной – головная боль для тренера

Самое главное, чтобы это разнообразие звёзд принесло пользу нашей сборной. Ведь известно, что русскому человеку зачастую чем хуже – тем лучше, и наоборот. Это касается и национальной команды. Составы мечты в России собирали на Олимпиады в 2010 и 2014 годах, результат известен. Можно вспомнить и приснопамятный ЧМ-2000 в Санкт-Петербурге, когда сборная России с Кравчуком, Житником, Гончаром, Буре, Каменским, Яшиным, Козловым и Жамновым умудрилась занять итоговое 11-е место. Зато на ЧМ-2014 и ЧМ-2012, где у нашей команды состав был гораздо скромнее, Россия брала золото.

Хоккейные мундиали. Часть 20 Мы ждали от этого чемпионата только золота. Мы жаждали увидеть "единицу" перед словами "сборная России" в турнирной таблице. Но "единиц" оказалось две.

Понятно, что всё это условно и многое зависит в целом от уровня турнира. От того, какая попадётся сетка плей-офф и какие составы привезут на ЧМ шведы, финны, канадцы и другие сборные. Но факт остаётся фактом – сборной России нужно одно, максимум два ударных звена и хороший баланс между атакующимися и обороняющимися сочетаниями. Удастся ли достичь этого в Братиславе? Учитывая, как наша команда одну за другой вызывает звёзд из НХЛ, верится пока с трудом.

Но и не отказываться же от них, в самом деле! Как могут сейчас, например, не вызвать Овечкина? А Александр, между прочим, самая спорная фигура из всех российских сборников в «Вашингтоне». Объясню почему. Кузнецов необходим, потому что он сильный центрфорвард, и на этой позиции мы по-прежнему не можем похвастать большим разнообразием. Орлов – защитник в топ-4 обороны сборной, а учитывая, что чемпионат мира могут пропустить Иван Проворов и Никита Зайцев, сомнений в том, что Дмитрий нужен в Братиславе, нет никаких.

Капитан «Вашингтона» — фланговый нападающий, и здесь как раз у России нет проблем с выбором. Но было бы глупо отказываться от Овечкина только из-за каких-то предрассудков, что слишком звёздный состав не сулит ничего хорошего. Александр – самый результативный российский игрок в истории НХЛ, суперзвезда мирового масштаба. К тому же он всегда с удовольствием едет в сборную. Не думаю, что Канада бы взяла и отказалась от Сидни Кросби или Коннора Макдэвида, а Финляндия от Патрика Лайне, если бы они сами желали помочь национальной команде.

Нет, однозначно, России нужно пользоваться возможностью и вызывать всех своих свободных лучших игроков. Просто нужно понимать, что такие условия – это вовсе не подарок для штаба нашей национальной команды, а совсем наоборот. Работа тренера сборной усложнится в разы, ведь ему нужно будет правильно и мудро разобраться со всем этим внезапно свалившимся добром.

Овечкин, Ковальчук и Малкин впервые за 12 лет могут вместе сыграть с начала ЧМ

Состав сборной России прямо сейчас

Итак, если Овечкин, Кузнецов и Орлов приедут в сборную, то вот как будет выглядеть состав сборной России на чемпионат мира:

Вратари: Василевский, Сорокин, Георгиев

Орлов – Яковлев; Овечкин – Кузнецов – Григоренко

Киселевич – Сергачёв; Гусев – Малкин – Кучеров

Хафизуллин – Зуб; Ковальчук – Кадейкин – Капризов

Нестеров – Любушкин; Плотников – Андронов – Телегин

Анисимов, Барабанов.

Внушительно, не правда ли? По конкретным сочетаниям, конечно, могут быть споры и различные мнения, да и мы не можем предсказать, как именно тренерский штаб будет наигрывать по звеньям энхаэловцев. Но в целом этот расклад выглядит логичным. И пусть вас не смущает, что Григоренко и Капризов разведены по разным тройкам, в ЦСКА это успешно практиковалось в плей-офф.

В окончательную заявку, скорее всего, попадут 14 нападающих, и на данный момент лишним выглядит Илья Михеев. Форвард «Авангарда» пропустил несколько матчей плей-офф КХЛ из-за травмы и по слухам ещё не залечил до конца повреждение. При этом в сборной России намерены ждать конца второго раунда Кубка Стэнли и Александра Радулова (он обещал приехать в сборную), а кроме того, может получить разрешение от врачей Евгений Дадонов.

В случае если форварды «Флориды» и «Далласа» доберутся до Братиславы, то штабу сборной придётся резать по живому. Придётся жертвовать Плотниковым, Андроновым, Телегиным, Барабановым или Кадейкиным. Это может нанести удар по имиджу игроков КХЛ, да и вообще по всем ценностям сборной. Те же Плотников, Андронов и Кадейкин наиграли на чемпионат мира, прошли со сборной этапы Евротура, и по отношению к ним это будет просто нечестно. Да и потом, звёзды из НХЛ — это, конечно, здорово, но кто будет выполнять черновую работу? Без толковых чекеров у сборной России будет серьёзно нарушен баланс звеньев, и ни к чему хорошему это не приведёт.

«Многие сделали заявку на ЧМ. Но после плей-офф карты смешаются по-новому» Илья Воробьёв и Роман Ротенберг подвели итоги третьего этапа Евротура для сборной России.

Впрочем, Кадейкину, наверное, стоит переживать меньше всех. Форвард «Салавата» отлично показал себя на всех этапах Евротура, а сейчас неплохо вписался в тройку к Ковальчуку. Александр может сыграть как в центре, так и с краю – это несомненный плюс. Да и чемпионат мира – это не Олимпиада, здесь в сборной должны появляться новые лица.

Александр Кадейкин и Алексей Жамнов в сборной России Фото: РИА Новости

А вот нахождение Артёма Анисимова в сборной теперь под вопросом. Игрока «Чикаго» вызывали в национальную команду, когда там была проблема с центрфорвардами, а Малкин и Кузнецов ещё играли в плей-офф. Теперь необходимость в Артёме не столь острая: кандидатуры двух ведущих центральных ясны (если, конечно, Кузнецов приедет), а в остальном эту позицию должны закрыть те же Кадейкин и Андронов.

Состав у сборной России сейчас такой, что нам больше и не надо ждать дополнительного усиления. Никита Зайцев и Евгений Дадонов пока не получили разрешения от врачей, но в любом случае уже отпала необходимость рисковать здоровьем игроков с таким подбором исполнителей. А у Ивана Проворова есть возможность спокойно заняться контрактными делами.

Так что состав у сборной России – уже космос, но всё будет зависеть от работы тренерского штаба. Илье Воробьёву и компании предстоит обширная мыслительная деятельность по поводу того, кого отсеять из этого состава, какие составлять сочетания, и как в целом выстраивать игру команды. Илье Петровичу сейчас не позавидуешь – на него выпадет колоссальная психологическая нагрузка, ведь с таким составом ничего кроме первого места от российской команды ожидать нельзя. Но по-другому никак. Россия собирает поистине олимпийский подбор игроков, чтобы спустя пять лет вернуть себе золото чемпионата мира. Отговорок в Братиславе никаких быть не может, нужно побеждать!