Беларусь прошли, а дальше страшно. Там Америка, играющая в советский хоккей

Сборная Беларуси выступает в элитном дивизионе юниорского чемпионата мира в десятый раз. До этого она лишь раз выходила в четвертьфинал, проиграв в прошлом году Финляндии. Нынешняя команда в первом же матче сенсационно победила чехов, затем воспользовалась плохим стартом тех же финнов, и этого запаса хватило для того, чтобы занять второе место в группе. Последние матчи белорусы проиграли – швейцарцам в овертайме, и канадцам 1-11. Но перед игрой с Россией команда была настроена решительно: «Я смотрел матч россиян со шведами. Зацепил первый период. Ничего особенного — нам по силам дать бой. Сотворить историю не можно, а нужно. Наша сила в командной игре. Надо сохранять позитив, поддерживать друг друга, верить в себя — тогда все получится», — сказал перед матчем третий бомбардир белорусов Егор Булянский.

Проблемы нашей команды хорошо известны – много индивидуальной игры, мало командной, много удалений, ужасное меньшинство и дефицит защитников (Никита Седов сломал руку ещё в матче с Латвией и с тех пор подопечные Владимира Филатова играют в три пары защитников и 13 нападающих).

Но, несмотря на все проблемы, с соперником нам откровенно повезло. США с первого места попали на действующего чемпиона Финляндию, а шведы – на неуступчивых чехов. С первых минут четвертьфинала была заметна разница в классе команд, но это ничего не решало без реализации. Грошев прорывался через всю площадку, накрутил всю пятёрку соперников, но упал. Потом у Спиридонова был отличный момент на добивании. В итоге давление всё-таки дало результат. Первое звено, отработав в обороне, убежало в быструю контратаку с численным преимуществом, Подколзин подождал накатывающегося Николаева и отдал ему передачу. Наш центрфорвард не промахнулся.

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Белорусы караулили ошибки, бросали при любой возможности, да ещё раз за разом вырывались один на один с Аскаровым. Наш вратарь не дрогнул, но такие ошибки – уже даже не звоночек, а настоящий набат перед полуфиналом.

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Под занавес периода россияне добились комфортного преимущества, быстро реализовав большинство – Грицюк удачно сыграл на добивании. После перерыва отличилось уже четвёртое звено, и стало заметно, что наши ребята расслабились и заиграли в своё удовольствие. Если и были какие-то сомнения перед матчем, они пропали. Не заставила себя ждать и четвёртая шайба – Лихачёв и Амиров быстро разыграли выход два в одного в большинстве.

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Тренер России на ЮЧМ – гений? Проиграл всем фаворитам и попал на Беларусь У российской команды будет минимум матч за бронзу, а наши обидчики пусть ещё попробуют пройти стадию четвертьфинала. Но смешного мало.

Вопрос уже был не в том, выиграет ли Россия, а с каким счётом выиграет – на второй перерыв команды ушли при счёте 5:0, а белорусы к тому времени поменяли вратаря. Третий период наши ребята спокойно доигрывали, пытались провернуть трюки в стиле лакросс, а шестой гол в матче под конец игры забил Спиридонов.

Белорусы старались и провели достойный турнир, но России они пока не соперники. Радует, что в то время как молодёжная и национальная команда наших соседей вылетели из элиты, белорусские юниоры уже третий год не просто сохраняют прописку в топ-дивизионе, но и с каждым годом показывают всё лучший результат.



Россия же будет биться за медали, как минимум за бронзу. В полуфинале нас ждут американцы, и фаворитами мы уже не будем. Хотя загадывать не будем, это юниорский чемпионат мира, случиться может всё, что угодно. Но уж больно хороши американцы на этом турнире. Играют размашисто и красиво, в лучших традициях советского хоккея.