Скоро в составе сборной России начнётся чистка. Приезжают звёзды из НХЛ

Второй игровой день в Риге начался для сборной России с большого события. «Вашингтон» проиграл «Каролине» в седьмом матче серии и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли. Это значит, что и без того мощный состав сборной на чемпионат мира усилится Овечкиным, Кузнецовым и Орловым. По крайней мере, вызовы в сборную они получили, а на здоровье никто из них не жаловался. Официального согласия они пока не дали, есть вопросы по другим игрокам из-за океана, поэтому штаб национальной команды должен объявит обо всех изменениях в составе не позже 29 апреля.

Для тренеров и руководителей сборной приезд игроков «Вашингтона», безусловно, новость приятная. Для многих игроков – не очень. Глупо отрицать, что сразу шесть нападающих (Овечкин, Кузнецов, Малкин, Кучеров, Гусев, Ковальчук) получат гарантированное место в составе. Вряд ли штаб сборной откажется от Капризова и Григоренко, не откажется и от Дадонова, если тот получит зелёный свет от врачей «Флориды». Уже получил вызов Анисимов. Останется где-то три места в составе, ещё два в заявке, а кандидатов намного больше.



Впервые с 2010 года и всего второй раз в истории в сборной России на чемпионате мира может не оказаться дебютантов из КХЛ.



2009 (2): Александр Пережогин, Антон Курьянов.



2010: —



2011 (3): Николай Белов, Владимир Тарасенко, Евгений Артюхин,



2012 (9): Евгений Кузнецов, Евгений Медведев, Евгений Рясенский, Евгений Бирюков, Сергей Широков, Денис Кокарев, Александр Попов, Александр Свитов, Евгений Кетов.



2013 (3): Никита Зайцев, Антон Белов, Кирилл Петров.



2014 (11): Андрей Василевский, Егор Яковлев, Александр Кутузов, Андрей Зубарев, Максим Чудинов, Евгений Дадонов, Вадим Шипачёв, Сергей Плотников, Александр Бурмистров, Сергей Калинин, Виктор Тихонов.

2015 (3): Виктор Антипин, Андрей Миронов, Артемий Панарин.



2016 (6): Игорь Шестёркин, Илья Сорокин, Вячеслав Войнов, Иван Телегин, Роман Любимов, Степан Санников.



2017 (9): Богдан Киселевич, Владислав Гавриков, Артём Зуб, Александр Барабанов, Сергей Андронов, Никита Гусев, Валерий Ничушкин, Вадим Шипачёв, Владимир Ткачёв.



2018 (9): Алексей Береглазов, Никита Трямкин, Динар Хафизуллин, Никита Нестеров, Максим Шалунов, Михаил Григоренко, Илья Каблуков, Илья Михеев, Кирилл Капризов.



2019 (?):



Вратарская линия уже сформирована, среди защитников кандидатов немного (Рафиков, Елесин, Блажиевский), и ни один из них за исключением пожалуй Елесина не имеет реальных шансов на поездку в Братиславу. В нападении скоро начнётся чистка, и если не в ближайшие дни, то уже перед Евротуром скажут спасибо Ткачёву, Голышеву, Красковскому, Якупову и другим. По большому счёту, единственным дебютантом сборной на ЧМ из КХЛ может стать Кадейкин, который выгрызает эту поездку целый сезон.

Состав сборной России на ЧМ прямо сейчас — это «бомба»! Как на Олимпиаде Даже без Зайцева, Проворова и Дадонова.

Возможно, близость неминуемого отпуска сказалась на настрое некоторых игроков сборной России в повторном матче с Латвией. По крайней мере, первый период прошёл на невысоких скоростях, преимущественно в углах и без опасных моментов у ворот Гудлевскиса.

Для полного «счастья» не хватало только видеопросмотров и замен игроков на вбрасываниях, к чему мы уже успели привыкнуть в КХЛ. Правила одинаковые, но на международной арене судьи стараются не мучать игроков и зрителей.

Хоккей в исполнении сборной России начался со второго периода. Был хороший момент у Плотникова, не попавшего в пустой угол после передачи Бурмистрова, а тройка Ковальчук – Кадейкин — Барабанов выдала четыре смены подряд с голевыми моментами. Дважды мог забить Кадейкин, но оба раза латышей выручил Гудлевскис. Ещё в одном эпизоде перед Ковальчуком расчистили путь к воротам соперника, Илья долго выбирал момент для броска, но в итоге уехал за лицевую линию, а на его передачу из-за ворот никто не откликнулся. Хорошо, что всё было в порядке с броском у Зуба, который добил шайбу в сетку после отскока от борта.

Правда, в третьем периоде Зуб организовал гол уже в ворота сборной России. Причём, при игре в большинстве, потеряв шайбу на чужой синей линии. Ковальчук как последний защитник пытался помешать сопернику, но латыши уверенно реализовали выход «два в одного». Тут же соперник отправил ещё одну шайбу в ворота Георгиева, но судьи отменили её после видеопросмотра. Негодованию трибун и игроков сборной Латвии не было предела, а Букартс даже получил дисциплинарный штраф до конца игры.



На последней минуте основного времени Ковальчук не использовал убойный момент, бросив с двух метров в Гудлевскиса. Игра перешла в овертайм, где Кадейкин попал в перекладину, а в ответной атаке Даугавиньш снял «паутину» с дальней девятки ворот Георгиева.