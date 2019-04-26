Овечкин, Панарин… Ближе всех к Кубку Стэнли из русских теперь Тарасенко

Нынешний «Сент-Луис» — команда полностью соответствующая характеру безумного плей-офф-2019. В начале сезона «музыканты» с воодушевлением находили разнообразные способы, чтобы проигрывать, не стесняясь признаваться в том, что действуют ниже собственных ожиданий. Тогда если «блюзмены» пропускали один гол, то за ним через некоторое время непременно следовал и второй.

«Помню, что разговаривал с журналистами в самом начале сезона. По-моему, это был только третий матч чемпионата, но у нас всё валилось из рук. Отношение к делу было не на высоте», — отмечал нападающий Давид Перрон.

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Прошло несколько месяцев, и нынешний «Сент-Луис» уже совсем другая команда по характеру, хотя все главные герои в ней те же. Теперь «музыканты» справляются с неприятностями, которые могут прийти по ходу матча или серии, играя до самого конца. Поражение 21 января в Лос-Анджелесе стало для «музыкантов» последним, когда они утратили преимущество в две шайбы. «Да, у нас был медленный прогресс с начала года, но он был. По мере того как мы приближались к плей-офф, всем стало комфортнее играть друг с другом. В первом раунде мы обыграли «Виннипег», это очень хорошая команда. Но теперь легче не будет. Все в нашей раздевалке уверены, что мы сможем обыграть и «Даллас», эта серия нам по зубам», — добавил форвард Райан О'Райлли.

Для того чтобы повести в счёте, «музыкантам» даже не пришлось прикладывать особых усилий. «Сент-Луис» охотно воспользовался оплошностью голкипера «Старз» Бена Бишопа, который пропустил после первого же броска — шайба юркнула в «домик» после несложного выстрела Робби Фаббри.

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Техасцы пытались навязать борьбу и утащить хоккеистов «Блюз» в выгодный им тягучий, вязкий хоккей, но у парней из Миссури нашёлся человек, который не дал сопернику возможности сопротивляться. Речь о Владимире Тарасенко — лучшем снайпере «музыкантов» последних лет, который проявил себя настоящим лидером.



В конце второго периода Владимир продемонстрировал силу своего кистевого броска, воспользовавшись чистым льдом во время розыгрыша большинства.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.



А в начале третьей двадцатиминутки забил решающий гол, ставший для него уже четвёртым в розыгрыше Кубка Стэнли — 2019. На тот раз вся оборона «Далласа» во главе с Беном Лавджоем и Миро Хейсканеном оказалась бессильна — настолько могучим и классным оказался сольный проход россиянина. Эта шайба стала первой победной для Владимира в нынешнем плей-офф.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.



«Грандиозно! Влади сыграл просто фантастически, это был очень важный момент матча. Он смог забить и дать команде дополнительной уверенности и комфорта. Мы получили возможность в каких-то эпизодах сыграть более спокойно, вернуться к нашей игре. Тарасенко — один из тех немногих хоккеистов, кто может решить исход встречи в одиночку, может «выстрелить» в таких моментах. Удивительно, как он может создать что-то из ничего», — похвалил россиянина после матча всё тот же Райан О'Райлли, но действия Владимира были отмечены не только одноклубниками.



«Первый гол от Тарасенко был очень непростым для меня. Наверное, у него лучший кистевой бросок в лиге, я просто не смог среагировать на бросок. Хотелось бы переиграть этот момент, но уже ничего не вернуть. Тарасенко — хороший опасный игрок. Все понимают почему», — отметил Бен Бишоп, который является уроженцем Сент-Луиса, но на своей малой родине играет неудачно.

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«Да, Тарасенко сделал ту разницу, которая отделила победу и поражение. Элитный игрок, бомбардир. Он сделал это с нами в Сент-Луисе в начале сезона и вот теперь снова. Конечно, нам нужно играть с ним внимательнее, всех лидеров соперника необходимо опекать плотнее», — признал главный тренер «Далласа» Джим Монтгомери. Под началом сезона он, вероятно, имел в виду матч в середине января, когда Владимир оформил голевой дубль в ворота «звёзд», а «блюзмены» выиграли со счётом 3:1.

Тарасенко провёл седьмой матч в плей-офф, в котором ему удалось забросить больше одной шайбы. По количеству таких игр Тарасенко вышел на второе место в истории «Сент-Луиса», догнав Берни Федерко. Лидером остаётся легендарный Бретт Халл, записавший в актив 13 игр с 2+ голами в плей-офф.



«В плей-офф всегда особенный хоккей, свободного места на площадке совсем нет. Поэтому нужно находить возможности добираться на пятачок, к воротам, чтобы забивать, держать шайбу и не делать потерь. Мы знаем, что против «Далласа» будет очень трудная серия. Единственный способ обыграть «Старз» — это играть сообща, всем вместе. Для нас это очень важная победа. К счастью, после серии с «Виннипегом» у нас было несколько дней отдыха, появилась возможность перезарядить наши батареи, восстановиться и подойти готовыми», — отметил сам Владимир.