Россия собирает на ЧМ команду мечты из игроков НХЛ. Есть проблема

У сборной России подбирается самый сильный состав на чемпионат мира за долгие годы. Сдвинутые сроки турнира, вылет из Кубка Стэнли команд, где играют топовые россияне, отсутствие отказников – всё это привело к тому, что в нашу национальную команду приедут едва ли не все сильнейшие российские энхаэловцы, и подбор игроков у Ильи Воробьёва в Братиславе будет не хуже, чем на Олимпиаде или Кубке мира.

Овечкин, Кузнецов и Дадонов подтвердили участие в чемпионате мира

Радость для зрителей, крах для КХЛ

С одной стороны, это очень круто. Возможность собрать такой состав выпадает нечасто, и у болельщиков будет уникальный шанс насладиться игрой Никиты Кучерова, Александра Овечкина, Евгения Малкина и других наших звёзд. Далеко не у всех есть возможность смотреть матчи НХЛ, а тут все российские мастера будут играть вместе и в удобное для российского зрителя время. По большому счёту, ЧМ-2019 станет для нас компенсацией за куцый на имена Пхёнчхан-2018 и за отказ НХЛ проводить Кубок мира в следующем году. Недавно мы сокрушались, что Гэри Беттмэн и компания губят международный хоккей, но неожиданно в апреле на сборную Россию обрушивается один подарок за другим. Да, другие команды не смогут похвастать идеальным составом, хотя те же американцы и шведы повезут очень сильные сборные. Но это не наши проблемы – наша сборная сумеет показать своему болельщику практически всех лучших игроков, а большинству поклонников национальной команды этого уже предостаточно.

У США есть Кейн, а у России – Малкин! Звёзды НХЛ, которые точно будут на ЧМ Швеции тоже есть кем похвастать, а за Германию и Швейцарию сыграют лучшие хоккеисты этих стран.

Но с другой стороны, повальный вызов всех освободившихся российских энхаэловцев – приговор для КХЛ. В нашей лиге всё делается в угоду национальной команды, КХЛ ущемляет себя в сроках проведения турнира, в календаре и даже в правилах. Да ведь все эти нелепые, буквоедские отмены голов в Кубке Гагарина – это кивок на правила ИИХФ. Мы играем по ним для того, чтобы привыкнуть, как нас будут судить на чемпионате мира. Но сейчас всё идёт к тому, что на мировом форуме в составе российской сборной из КХЛ будет от силы 8 человек, включая вратаря и пары защитников. Так стоит ли овчинка выделки?

Фото: РИА Новости

От КХЛ этой сборной нужны только чекеры

Последние новости из стана сборной России таковы: участие в ЧМ-2019 подтвердили не только Овечкин, Кузнецов и Орлов, но и Евгений Дадонов с Никитой Зайцевым. Таким образом, на сегодняшний момент состав собирается вот такой:

Василевский, Сорокин, Георгиев

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Дадонов;

Киселевич – Сергачёв, Гусев – Малкин – Кучеров;

Нестеров – Любушкин, Ковальчук – Анисимов/Кадейкин – Григоренко/Капризов;

Яковлев – Зуб/Хафизуллин, Плотников – Андронов – Телегин;

Барабанов/Михеев.

Это всё, конечно, приблизительно, но согласитесь, что вряд ли в сборной России откажутся от кого-то из приглашённых энхаэловцев. А если так, то в топ-9 российского нападения войдут восемь заокеанских джокеров! А ведь мы ещё ждём Радулова после второго раунда Кубка Стэнли. Если приедет и он, то нападающим из КХЛ останется место только в четвёртом звене, где должны играть те, кто умеет таскать рояль. То есть уже сейчас велика вероятность, что без чемпионата мира останутся Кирилл Капризов или Михаил Григоренко, которые успешно играли за сборную на этапах Евротура.

Стремятся к нулю шансы сыграть в Братиславе у Александра Барабанова, а между Сергеем Андроновым и Александром Кадейкиным придётся выбирать кого-то одного, хотя оба честно наиграли на чемпионат мира. Да и как понять, что тот же Артём Анисимов в своём нынешнем состоянии лучше центрфорвардов ЦСКА и «Салавата Юлаева»? Про остальных форвардов из КХЛ даже говорить не приходится, в Братиславе рулить будут энхаэловцы.

В защитной линии примерно такая же картина. В топ-6 обороны из КХЛ попадёт только Никита Нестеров, а в окончательную заявку, скорее всего, кто-то один из пары Зуб – Хафизуллин. А ведь на Евротурах здорово себя показывали Виктор Антипин и Александр Елесин, но им сейчас просто нет места в сборной.

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Понятно, что от игроков НХЛ отказываться нельзя, и это здорово, что каждый россиянин из-за океана сейчас готов помочь национальной команде. Но сейчас мы вновь возвращаемся к извечному вопросу – для чего на этапы Евротура возят одних и тех же людей, обнадёживают их, а перед чемпионатом мира всё равно ждут энхаэловцев? Например, Александр Кадейкин и Александр Елесин своим сезоном в клубе и играх за сборную уж точно заслужили места на чемпионате мира, но, выходит, что как бы они не старались, предпочтение всё равно будет отдано тем, кто провёл хотя бы год за океаном. Причём это касается не только хоккеистов из третьих-четвёртых звеньев, но и лидеров. Кирилл Капризову и Михаилу Григоренко, убойной связке из ЦСКА, сейчас просто-напросто нет места даже в третьей линии нападения. То есть ради одного звена чекеров на чемпионате мира КХЛ прогибается под интересы сборной России? Что-то здесь явно не так.

Фото: РИА Новости

Звёздный десант вместо новых лиц в сборной. Почему это неправильно для ЧМ

Не будем забывать, что чемпионат мира – это не тот турнир, где обязательно нужно выставить максимально оптимальный состав. Все ведущие сборные на мировом форуме обкатывают новичков национальной команды, заслуживших игрой во внутреннем первенстве поездку на главный международный старт сезона. В последние годы так было и у сборной России. На ЧМ-2017 и ЧМ-2018 были задействованы по 9 новых игроков, в 2016 было 6 дебютантов. Можно вспомнить и мировые форумы в 2012 (9 новичков) и 2014 (11 новичков) годах, и ведь оба эти турнира закончились для России победой. В последнее время КХЛ сделала многое, чтобы российские хоккеисты задерживались на родине, проводила активную работу по возвращению игроков из-за океана. СКА создавал базовый клуб сборной, ЦСКА заключал долгосрочные контракты с лидерами национальной команды. Многих раздражало, что сборная России наполнялась исключительно игроками «армейцев», но зато костяк у сборной был из КХЛ, а энхаэловцы были лишь приятным бонусом.

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Перед ЧМ-2019 акценты расставляются совсем иначе. Мы очень рады, что у России вырисовывается такой космический состав, но стоит задуматься о том, какой удар будет нанесён по имиджу КХЛ. Да, новички в сборной появятся, те же Георгиев и Любушкин, но что они сделали, чтобы дебютировать на чемпионате мира? Правильно, уехали из КХЛ. Георгиев, правда, и вовсе не появлялся в нашей лиге (был забракован ещё на молодёжном уровне), а экс-защитник «Локомотива» отправился в «Аризону», провёл там лишь половину игр регулярки, но его акции всё равно выше, чем у того же Елесина, отлично выступившего на трёх этапах Евротура. Так что совсем неудивительно, что сейчас за океан рвутся даже те ребята, у которых нет никаких гарантий, чтобы заиграть в НХЛ. И эта тенденция будет продолжаться, с таким подходом к игрокам КХЛ в Америку будут уезжать при первой же возможности.

Кто из России уедет в НХЛ? У кого-то мечта, другие хотят развести клубы КХЛ Из России в Северную Америку планирует отчалить солидный десант.

На чемпионате мира необходимы новые лица именно из КХЛ. Лучшие российские игроки должны чувствовать, что они нужны своей сборной, пускай и не выступают в НХЛ. КХЛ делает очень многое для национальной команды, пора бы сборной России включить и обратную связь. Иначе вся эта обкатка кандидатов на этапах Евротура, все программы по удерживанию игроков в России потеряют всякий смысл. Ведь на данный момент получается, что у хоккеистов вообще нет никакого стимула оставаться в КХЛ. Уезжая в НХЛ, они, во-первых, воплощают свою мечту, а во-вторых, сразу же становятся приоритетом для национальной команды. С таким подходом через пару лет в КХЛ вовсе не останется перспективных российских хоккеистов.

Фото: РИА Новости

Сейчас всё идёт к тому, что единственным новичком сборной России из КХЛ станет Александр Кадейкин. Форвард-универсал, проведший блестящий сезон, может быть, даже поборется с Артёмом Анисимовым за роль третьего центра команды. Но Кадейкин такой один. Из всех его партнёров, потенциальных дебютантов сборной, которые провели матчи Еврочелленджа со сборными Швейцарии и Латвии, ни у кого нет ни единого шанса попасть в Братиславу. Ребята наверняка и сами это понимают, так что удивляться вчерашнему поражению от латвийцев не стоит. На ЧМ-2019 всё равно будет абсолютно другая команда, которая практически не имеет никакого отношения к КХЛ и работе Ильи Воробьёва в сборной в течение сезона.

Окончательный состав, который 29 апреля будет объявлен тренерским штабом, станет показательным для КХЛ. Если он окажется таким, какой мы представили выше, то зачем чемпионат регулярно прерывается на Евротуры. Там вроде бы проверяли не молодёжь, а наигрывали костяк сборной на чемпионат мира, во всём подряд руководствовались интересами национальной команды, а в апреле освободились энхаэловцы и заняли все ключевые позиции в сборной. Если в национальной команде хоть немного уважают КХЛ, то такой ситуации не допустят. Но к ЧМ-2019 уже готовятся 16 (!) хоккеистов НХЛ.