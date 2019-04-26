Ждать ли Радулова и Панарина? Кто из НХЛ ещё может приехать на ЧМ

Пока в Национальной хоккейной лиге идёт второй раунд плей-офф, тренерские штабы сборных команд продолжают формировать составы на чемпионат мира в Братиславу. Рассказываем, кто из игроков находится в раздумье, и кто может усилить свои сборные позднее.

Кто из игроков НХЛ приедет на ЧМ? Cписки всех сборных Чемпионат мира в Братиславе обещает получиться одним из самых звёздных по составам участников.

Канада

Кто приедет: в. Картер Харт, н. Шон Кутюрье (оба — «Филадельфия»), н. Сэм Райнхарт («Баффало»).

От кого ждут ответа: н. Эндрю Шоу («Монреаль»), з. Морган Райлли, н. Джон Таварес (оба – «Торонто») н. Марк Стоун («Вегас»).

Кто может приехать после второго раунда плей-офф:

Канадцы привычно тянут с объявлением состава на чемпионат мира. Пока ясно, что точно не сыграет в Словакии Сидни Кросби. Ждут ответа от Райлли, Тавареса, Стоуна. На днях «кленовые листья» должны последовать примеру американцев и опубликовать большой список тех, кто отправится защищать цвета своей страны. Приглашать кого-то уже по ходу ЧМ у североамериканских сборных особо не принято. Усиление может быть точечным.

США

Кто приедет: в. Кори Шнайдер («Нью-Джерси»), в. Татчер Демко, з. Куинн Хьюз (оба — «Ванкувер»), в. Кэйден Примо (Северовосточный университет), з. Алек Мартинес («Лос-Анджелес»), з. Брэди Шей, н. Крис Крайдер (оба — «Рейнджерс»), з. Райан Сутер («Миннесота»), н. Алекс Дебринкэт, н. Патрик Кейн (оба – «Чикаго»), н. Люк Гленденинг, н. Дилан Ларкин (оба — «Детройт»), н. Клейтон Келлер («Аризона»), н. Джеймс Ван Римсдайк («Филадельфия»), н. Фрэнк Ватрано («Флорида»), н. Колин Уайт («Оттава»), н. Джек Айкел («Баффало»).

От кого ждут ответа: н. Остон Мэттьюс («Торонто»), н. Джонни Годро («Калгари»).

Кто может приехать после второго раунда плей-офф:

США, в отличие от Канады, уже назвали список из 17 хоккеистов, кто точно отправится в Словакию. Состав у Америки приличный, один из самых мощных за последние годы. Есть Кейн, есть Айкел, есть Ларкин. А если ещё и Мэттьюс с Годро согласятся, то будет совсем замечательно. Думается, что «звёздно-полосатые» точно поборются за медали первенства планеты.

С Кейном и Айкелом. США везут на ЧМ свой сильнейший состав в XXI веке Американцы хотят вернуть себе золото спустя 59 лет.

Швеция

Кто приедет: в. Хенрик Лундквист («Рейнджерс»), в. Якоб Маркстрём, н. Элиас Петерссон, н. Луи Эрикссон (все — «Ванкувер»), н. Маркус Крюгер, з. Эрик Густафссон (оба — «Чикаго»), н. Оскар Линдблом, з. Роберт Хег (оба — «Филадельфия»), з. Адам Ларссон («Эдмонтон»), з. Оливер Экман-Ларссон, н. Марио Кемпе (оба — «Аризона»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), н. Йеспер Братт («Нью-Джерси»), н. Патрик Хёрнквист («Питтсбург»), н. Элиас Линдхольм («Калгари»).

От кого ждут ответа: з. Маттиас Экхольм, н. Виктор Арвидссон, н. Калле Йернкрок, н. Филип Форсберг (все – «Нэшвилл»), н. Вильям Карлссон («Вегас»), н. Никлас Бекстрём («Вашингтон»).

Кто может приехать после второго раунда плей-офф: з. Йон Клингберг, н. Маттиас Янмарк (оба — «Даллас»), з. Эрик Карлссон, н. Маркус Сёренсен (оба — «Сан-Хосе»), н. Габриэль Ландеског, н. Карл Сёдерберг (оба – «Колорадо»), н. Маркус Юханссон («Бостон»), н. Оскар Сундквист («Сент-Луис»).

Классный состав подбирается и у шведов. У «Трекрунур» много хоккеистов из НХЛ, поэтому если даже 10 или 15 человек откажутся, никакой трагедии не случится. На их места легко найдут других. Сейчас скандинавам главное понять, прилетит ли ударная четвёрка из «Нэшвилла» и согласится ли сыграть Вильям Карлссон из «Вегаса». Что касается возможного усиления, то здесь тоже кандидатов хватает. Но для этого нужно подождать окончания второго раунда Кубка Стэнли. Швеция будет отстаивать титул действующего чемпиона мира. Ресурсов и возможностей для очередной победы хватает с избытком.

Чехия

Кто приедет: з. Радко Гудас, н. Якуб Ворачек (оба — «Филадельфия»), н. Филип Хитил («Рейнджерс»), н. Ондржей Палат («Тампа»), н. Михаэль Фролик («Калгари»).

От кого ждут ответа: н. Доминик Симон («Питтсбург»).

Кто может приехать после второго раунда плей-офф: в. Петр Мразек («Каролина»), н. Давид Крейчи, н. Давид Пастрняк (оба – «Бостон»), з. Роман Полак, н. Мартин Ганзал, н. Радек Факса (все – «Даллас»), з. Радим Шимек, н. Томаш Гертл, н. Лукаш Радил (все – «Сан-Хосе»).

С составом чехов пока туманно, хотя команда Милоша Ржиги, по сути, будет играть дома. От Словакии до Чехии рукой подать. Сразу несколько ведущих игроков чешской сборной прошли вместе со своими клубами в следующий раунд плей-офф. Но мы помним, как те же Пастрняк и Крейчи приехали по ходу прошлого чемпионата мира и сразу изрядно потрепали нервы сборной России. Поэтому Чехия явно будет рассчитывать на усиление и держать несколько мест. На данный момент стоит выделить Палата и Фролика. Да и Гудас с Ворачеком точно помогут.

Финляндия

Кто приедет: з. Хенри Йокихарью («Чикаго»), н. Юхо Ламмикко («Флорида»).

От кого ждут ответа: в. Микко Коскинен («Эдмонтон»).

Кто может приехать после второго раунда плей-офф: в. Туукка Раск («Бостон»), в. Йоонас Корписало, з. Маркус Нутиваара (оба – «Коламбус»), з. Эса Линделль, з. Миро Хейсканен, н. Роопе Хинц (все — «Даллас»), н. Себастьян Ахо, н. Теуво Терявяйнен (оба — «Каролина»), н. Валттери Фильппула («Айлендерс»), н. Йоонас Донской, н. Антти Суомела (оба – «Сан-Хосе»), н. Микко Рантанен («Колорадо»).

Схожая ситуация у финнов. Непонятно, сыграет ли Микко Коскинен, ждать ли усиления в лице Раска и Корписало. Классный сезон проводят Ахо и Терявяйнен из «Каролины», Рантанен из «Колорадо». Но все эти команды продолжают играть в плей-офф, поэтому сейчас на своих главных звёзд Суоми рассчитывать не приходится. Учитывая, что «Флорида» не отпустила Баркова, ситуация может стать критичной.

Россия

Кто приедет: в. Александр Георгиев («Рейнджерс»), з. Илья Любушкин («Аризона»), з. Егор Яковлев («Нью-Джерси»), н. Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), н. Артём Анисимов («Чикаго»), н. Евгений Дадонов («Флорида»), н. Александр Овечкин, н. Евгений Кузнецов, з. Дмитрий Орлов (все – «Вашингтон»), з. Никита Зайцев («Торонто»), з. Богдан Киселевич («Виннипег»), н. Никита Гусев («Вегас»), в. Андрей Василевский, з. Михаил Сергачёв, н. Никита Кучеров (все – «Тампа»), н. Евгений Малкин («Питтсбург»).

От кого ждут ответа: з. Иван Проворов («Филадельфия»).

Кто может приехать после второго раунда плей-офф: в. Сергей Бобровский, з. Владислав Гавриков, н. Артемий Панарин (все – «Коламбус»), н. Владимир Тарасенко, н. Иван Барбашёв (оба — «Сент-Луис»), н. Александр Радулов («Даллас»), з. Никита Задоров («Колорадо»).

У США есть Кейн, а у России – Малкин! Звёзды НХЛ, которые точно будут на ЧМ Швеции тоже есть кем похвастать, а за Германию и Швейцарию сыграют лучшие хоккеисты этих стран.

У России подбирается мощный состав. Одно трио из «Вашингтона» во главе с Александром Овечкиным может сделать результат. А ведь есть ещё Малкин, Василевский, Кучеров, Гусев. Однако никакого шапкозакидательского настроения в российской команде нет. Главное – постоянная работа и концентрация на игре. В теории могут приехать Панарин и Бобровский, но у обоих нет контрактов на следующий сезон, да и «Коламбус» просто так не сдастся. Давно не играл за сборную Александр Радулов. На него тоже хотелось бы посмотреть, но сейчас все мысли форварда связаны с игрой «Далласа». Судьба Ивана Проворова по-прежнему официально неясна, но по нашей информации, на чемпионате мира игрока «Филадельфии» не будет.

Швейцария

Кто приедет: н. Нико Хишир («Нью-Джерси»), н. Кевин Фиала («Миннесота»), з. Янник Вебер, з. Роман Йози (оба — «Нэшвилл»).

От кого ждут ответа: з. Мирко Мюллер («Нью-Джерси»).

Кто может приехать после второго раунда плей-офф: н. Нино Нидеррайтер («Каролина»), з. Лука Сбиза («Айлендерс»), н. Свен Андригетто («Колорадо»).

У швейцарцев приедут на чемпионат мира Хишир и Фиала, будет пара защитников из «Нэшвилла» Вебер — Йози, но главное – теоретическое усиление. Нидеррайтер, Сбиза, Андригетто – все эти люди станут мощной подпиткой для Швейцарии. Соперникам не стоит расслабляться, швейцарцы давно не являются мальчиками для битья.

Словакия

Кто приедет: з. Андрей Секера («Эдмонтон»), н. Томаш Татар («Монреаль»), з. Кристиан Ярош («Оттава»), н. Рихард Паник («Аризона»), з. Эрик Чернак («Тампа»).

От кого ждут ответа:

Кто может приехать после второго раунда плей-офф: в. Ярослав Галак, з. Здено Хара (оба – «Бостон»).

Думается, что если «Бостон» всё же вылетит из плей-офф, то на домашний чемпионат мира приедут и Галак, и Хара. Да, ветерану словацкого хоккея будет непросто, но местная публика будет его ждать. В остальном же состав у Словакии будет средний, как и обычно в последнее время.

Другие сборные (кто приедет)

Германия: н. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), н. Доминик Кагун («Чикаго»), з. Корбиниан Хольцер («Анахайм»).

Австрия: н. Михаэль Раффль («Филадельфия»).

Латвия: н. Рудольф Балцерс («Оттава»).

Словения (первый дивизион): н. Анже Копитар («Лос-Анджелес»).

Главная звезда немецкого хоккея — Леон Драйзайтль – будет в Словакии. Приедет защитник Хольцер и форвард Кагун. У Словении, выступающей в первом дивизионе, сыграет звёздный Анже Копитар. У австрийцев будет интересно понаблюдать за Раффлем, у Латвии — за Балцерсом.