«Ему же чуть не проломили череп!» Как «Сан-Хосе» бился за своего капитана

На первый матч серии второго раунда плей-офф против «Колорадо» «акулы» были вынуждены выйти без капитана Джо Павелски. В седьмой встрече с «Вегасом» он получил травму головы, и подробности о том, насколько тяжело травмирован один из лидеров «Сан-Хосе», поступали самые противоречивые. «Я его видел сегодня утром. Он в порядке, — невозмутимо сказал главный тренер «Шаркс» Питер Дебур после утренней раскатки. — Всё могло быть намного хуже. В динамике эпизод смотрелся просто страшно, там мог быть проломлен череп. К счастью, ничего такого не случилось, но некоторые последствия Павелски, конечно, ощущает».

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Помимо Павелски у калифорнийцев не тренировались Мелкер Карлссон и Йоонас Донской, а форвард Майкл Хейли, неудачно сблокировавший выстрел Ши Теодора в третьем матче первого раунда, вышел на тренировку, но до восстановления полных кондиций был ещё далёк. В итоге Карлссон смог принять участие в матче, а вот Донской и Павелски остались в запасе.

Овечкин, Панарин… Ближе всех к Кубку Стэнли из русских теперь Тарасенко На фоне новостей по игрокам «Вашингтона» и сенсации от «Коламбуса» стали забывать о Русском Танке из «Сент-Луиса».

«Меня больше беспокоит наш эмоциональный уровень, а не физический. Когда борешься за свою жизнь три матча подряд, то это не может не сказаться на психологии, это утомляет морально. Поэтому нам необходимо восстановиться», — добавил Дебур, но опасения оказались напрасными.

Впрочем, начало матча не предвещало зрителям, посетившим в этот вечер «акулью заводь», ничего радостного. Уже на третьей минуте встречи нападающий четвёртого звена гостей Габриэль Бурк воспользовался удачным отскоком и открыл счёт.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Колорадо».

Усилиями Густава Нюквиста «Сан-Хосе» отыгрался, но на старте второго периода история повторилась, когда Колин Уилсон реализовал численный перевес и вторично вывел «лавин» вперёд. Буквально сразу же защитник «Шаркс» Диллон схлопотал двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой против Компфера, и если бы в эти четыре минуты «Колорадо» смог забить, то вряд ли бы у «акул» хватило сил на ответ.

Однако вышло так, что «Сан-Хосе» отбился, а затем принялся методично и жёстко гнуть свою линию, ещё до второго перерыва полностью переменив вектор игры. Первым встал из окопа суперветеран Джо Торнтон, который поддержал контратаку, начатую Маркусом Сёренсеном. Своевременный пас шведа был преобразован в точный бросок в касание.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Шесть минут спустя весь «Эс-Эй-Пи Центр» снова танцевал от восторга, глядя на игру своих любимцев, и на этот раз восхититься было чем. Гол Кевина Лабанка стал украшением игры: американец очень красиво «убрал» Микко Рантанена, пытавшегося сыграть в обороне, и стал автором победной шайбы «Шаркс».

«Заржавели», но не сдались. Бобровский и Панарин были в шаге от новой сенсации Когда долго отдыхать тоже плохо.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Спустя ещё три минуты бородач Брент Бёрнс закрепил успех «акул», а передача Торнтона стала для Джамбо Джо юбилейной: ветеран стал 24-м игроком в истории лиги, кто сделал 100 кубковых голевых пасов. Три шайбы, забитые за 9-минутный отрезок, сделали игру для «Шаркс», придав необходимый энергетический импульс и уверенность на старте второго раунда.

«Мы играли для Павелски и за него. Невозможно передать, как много он для нас значит. Будем стараться выиграть как можно больше матчей, чтобы он смог вернуться на лёд в нынешнем плей-офф. Если мы будем одерживать победы, я надеюсь, что в какой-то момент он выздоровеет и сможет снова к нам присоединиться», — сказал Джо Торнтон.