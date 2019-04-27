Максим Сушинский рассказал, как всё было на самом деле при общении «Авангарда» с допинг-офицерами.

«У Зернова нет допинга! Хартли не грубил, просто говорил импульсивно»

В СМИ появился слух о том, что нападающий «Авангарда» Денис Зернов сдал положительную допинг-пробу во время финала Кубка Гагарина с ЦСКА. Более того, сообщали, что главный тренер команды Боб Хартли и врач команды Дмитрий Батушенко пытались препятствовать работе допинг-офицеров и нецензурно выражались, выгоняя их из раздевалки. Так ли всё это, и где правда? «Чемпионат» связался с президентом клуба Максимом Сушинским и попросил его рассказать, как всё было на самом деле.

У Зернова допинг? Офицеры ломились в раздевалку «Авангарда», их послал Хартли Это случилось в серии с ЦСКА. Зернову и Хартли грозит четыре года дисквалификации.

«Допинг-офицерам надо вести себя корректно, Хартли не препятствовал их работе»

— Зернов сдал допинг-пробу. Хартли объяснил офицерам, что они должны приходить в тот момент, когда команда не тренируется. Сказал – дождитесь окончания тренировки, никто не запрещает это делать, а тренировочный процесс не надо срывать.

— Когда это было?

— Это было между играми. Никакой грубости не было, просто человек говорит импульсивно.

— Вам поступило какое-то письмо из ВАДА или другой организации?

— Нам поступило письмо, чтобы мы объяснили ситуацию. Мы рассказали всё, никаких вопросов нет.

— Как будете дальше строить линию защиты?

— Никакой линии защиты никто не собирается строить, просто людям, которые берут допинг-пробы, надо вести себя корректно. Человек выходит на тренировку, если вы готовы с ним бегать, не отходить от него, идите с ним. Нельзя нарушать тренировочный процесс, никто не против сдачи проб.

— Говорят, Хартли препятствовал?

— Никто никому не препятствовал. Я присутствовал при этом, разговор был в коридоре, там никого и не было. Там только один из офицеров говорил по-английски, они мало что могли понять из того, что сказал Хартли.

Зернову и Хартли грозит дисквалификация на четыре года

— То есть это были не иностранцы, не ВАДА?

— Я не разбираюсь, кто там был, но русские. Скорее всего, было две разных организации – РУСАДА и ещё одна. Когда был тренировочный процесс, Боб выговаривал русским.

— Будете оспаривать как-то?

— Конечно, будет официальное заявление. У нас нет информации, что есть непрошедшая допинг-проба.

— Как «Авангард» относится к этой ситуации?

— Мы написали официальный ответ, отправим его в понедельник.

«У Зернова не может быть положительной допинг-пробы»

— Вы Дениса поддерживаете?

— А что его поддерживать, если у него нет допинга? Мы только из прессы узнали об этом.

— Пишут, что у Зернова положительная проба.

— Никакого официального запрета на Зернова, что он не прошёл допинг-пробу, у нас нет. У него не может быть положительной пробы.

— Вскрывали только пробу А, а пробу В нет?

— А смысл её вскрывать, если она не положительная?

— Препарат тоже пока не известен?

— Какой препарат, нет там ничего!

«В нашем хорошем сезоне пытаются найти какой-то негатив»

— А врачи что говорят?

— Знаю, что у нас всё чисто, поэтому не беспокоюсь. Врачи сами в шоке. Если почитать, там наш врач тоже замешан и препятствовал допинг-пробам.

— Вы этого врача уже уволили?

— Почему мы должны его уволить, если этого не было? Я был рядом, когда всё происходило. По большому счёту, врач просто переводил, что говорил Боб Хартли.

Главный тренер и врач «Авангарда» пытались не пустить допинг-офицера к Зернову

— Давят на то, что вы вроде как запрещали офицерам.

— Это полная фигня, никому ничего не запрещал. Мы всегда просили допинг-офицеров, чтобы они стояли у входа в раздевалку, потому что оттуда ребятам некуда деться. Они это делали весь чемпионат, а этим ребятам не понравилось, что им надо стоять у входа в раздевалку.

— Не думаете, что здесь какой-то подводный камень есть?

— Конечно, надо же из хорошего сезона какой-то негатив найти, сейчас будут его искать.