Сумасшедший плей-офф в НХЛ. Почему проигрывают фавориты?

Четыре победителя дивизионов вылетели в первом раунде. Безоговорочный лидер регулярного чемпионата и обладатель «Президент Трофи» разгромлен в четырёх матчах. Действующий обладатель Кубка Стэнли упустил преимущество в серии 2-0 и уступил команде, которая 10 лет не была в плей-офф. Западные фавориты синхронно оступились, прошлогодний финалист проиграл в седьмой встрече.

Всё это — итоги сумасшедшего старта розыгрыша Кубка Стэнли-2019, который был очень щедр на сенсации и неожиданности. Временами даже казалось, что это было излишне, поскольку такая тотальная непредсказуемость вносит дополнительные нотки растерянности в болельщицкие души. Ясно то, что никто не улыбался шире и не радовался больше, чем комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, глядя на сетку плей-офф после первого раунда. Непредсказуемость и доступность победы, которая является одной из главных гордостей лиги, была продемонстрирована с широким размахом.



Издание The Athletic сформировало подборку цитат от известного в прошлом игрока, опытного руководителя клубов и ветерана тренерского цеха, которые пытались рассказать своё видение первого раунда плей-офф. Имён спикеров специально не называют, так как в противном случае вместо откровенных мнений звучало бы привычное корректное «мыло», в котором суть ответа потонула бы за прилизанными фразами. Высказанные мнения вполне укладываются в краткую картину причин, объясняющих случившиеся сенсации.

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Причина первая: плей-офф для нижних команд начался уже давно

Этот тезис банален, но вполне годится для первичного объяснения вылета фаворитов. Такие команды, как «Коламбус», «Каролина», «Даллас» или «Колорадо» играли в кубковом режиме уже давно, так как для них вопрос попадания в плей-офф был жизненно важен, начиная с февраля. Каждому из этих коллективов приходилось биться за каждое набранное очко на протяжении всей весны, и попав в кубковую восьмёрку, хоккеисты этих команд смогли сохранить этот высокий уровень тонуса и ответственности. Их соперники, которые были «посеяны» выше, этого сделать не смогли, что имело решающее значение.



«Действительно, когда всё поставлено на карту, то игра проходит совершенно по-другому. В регулярном чемпионате нет такого отчаянного хоккея, невозможно играть все 82 матча в таком темпе. Но эти семь игр так сыграть можно. Все хоккеисты выжимают из себя максимум в течение короткого периода времени. У некоторых команд это получается особенно здорово, поэтому их и называют кубковыми», — сказал бывший игрок, член Зала славы.

Розыгрыш Кубка Стэнли-2019 лишний раз доказал, что нельзя по заказу сгенерировать ответственность и «кубковость» своей игры, невозможно быстро и полноценно перестроиться психологически после череды побед в регулярке. Команды, в которых меньшее количество талантливых и техничных игроков, получают возможность начать новую жизнь.

«Побеждает тот, кто больше голоден до победы. Это противоположно баскетболу, правильно? Вот поэтому я и не люблю баскетбол», — добавил один из руководителей клубов.

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Причина вторая: тренерские недоработки и отсутствие лидеров

Если говорить про сенсационное поражение «Тампы», то там оба названных фактора проявились особенно ярко. Все лидеры «молний» — Кучеров, Стэмкос, Пойнт, Василевский — сыграли в плей-офф очень слабо. И в том, что основная группа форвардов оказалась не готова к кубковым баталиям, есть большая вина тренерского штаба во главе с Джоном Купером.

«Именно по этой причине я не хочу стать тренером. Они тренировались, но никак не могли выйти на нужный уровень, всё время были позади соперника. Мы несколько раз играли против «Тампы» во время регулярного чемпионата, и каждый раз это заканчивалось тем, что соперник просто брал и делал, что хотел. А с «Коламбусом» они выглядели просто не готовыми играть», — сказал один из действующих хоккеистов.



«Иногда для победы в серии нужен только один человек. Один парень, который сделает результат, заведёт всех основных. Нужно понимать, какая «химия» существует в вашей раздевалке. Это очень тонкий момент. В конце концов, это не фэнтези — хоккей, это реальные люди», — добавил руководитель команды.

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Причина третья: слабая игра вратарей

Наиболее явно этот недостаток проявился в игре «Питтсбург Пингвинз», где Мэтт Мюррей не сумел достойно сыграть серию против «Нью-Йорк Айлендерс».

«Я не думаю, что «пингвины» находятся в упадке. Пока в команде есть Сидни Кросби и Евгений Малкин, эта команда всегда будет попадать в плей-офф, но уже два года подряд «Питтсбургу» приходится обходится без Марка-Андре Флёри, который ушёл в «Вегас». Мюррей теперь является неоспоримым стартёром и это превращается в проблему для команды. Как голкипер, Мюррей сыграл средне, а в плей-офф нельзя быть средним вратарём. Или нужен надёжный сменщик. Особенно это касается команд, от которых многого ждут», — сказал один из руководителей клубов.



«Питтсбург» столкнулся с отсутствием должной подпитки и в глубине состава — фарм-клуб «Уилкс-Барре» в нынешнем сезоне не попал в плей-офф, сыграв неудачно. Не исключено, что генеральный менеджер «Пингвинз» Джим Рутерфорд летом попробует «перевернуть страницу» и предпримет несколько серьёзных сделок с участием кого-то из своих звёзд.



«Не удивлюсь, если Малкин или Кросби захотят уйти. Рутерфорд не боится сделок, а команде нужно пробовать что-то новое», — сказал один из тренеров.

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Причина четвёртая: кармические уроки

Конечно, объяснения, далёкие от земных, физических причин, могут показаться странными. Но в событиях последних лет можно проследить за некоторой логикой, с которой команды НХЛ приходят к своему успеху.

«Вашингтон», будучи фаворитом на протяжении доброго десятка лет, пришёл к победе в Кубке Стэнли только спустя долгое время, найдя необходимый баланс между командным и индивидуальным усилиям, а также выработав определённый кубковый характер. Для «Тампы» и «Калгари» отсутствие набитых шишек стало ключевым недостатком, а кроме этого, их планы заходили намного дальше, чем первый раунд плей-офф. В своих мыслях и планах хоккеисты «молний» и «огоньков» были намного дальше, чем стартовая ступень кубковой лестницы, в то время как их соперники думали только о текущих делах. Тот же недостаток психологии мог сказаться и на игроках «Кэпиталз», которые психологически надеялись, что уж первый раунд как-нибудь пройдут, используя опыт триумфального плей-офф прошлого сезона.



«Знаете, расстояние между верхними и нижними командами в НХЛ очень мало. И просто нужно сделать шаг в нужный момент, быть лучше на данный отрезок времени. Но, если честно, произошло настоящее безумие. Как это случилось? Как это происходит? Тяжело на это дать ответы», — резюмировал один из руководителей клубов.