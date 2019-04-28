Что говорят о допинг-скандале в «Авангарде». Накажут всех или никого?

Допинг-скандал с участием представителей «Авангарда» всколыхнул вчера хоккейную общественность. Эта история сразу же обросла различными слухами и предположениями. Никакой положительной допинг-пробы у нападающего «Авангарда» Дениса Зернова нет и не было, есть допинг-скандал, который могли легко предотвратить в омском клубе.

27 апреля стало известно, что РУСАДА может открыть дело против представителей «Авангарда» — хоккеиста Дениса Зернова, главного тренера Боба Хартли и главного врача команды Дмитрия Батушенко – из-за инцидентов, которые произошли во время финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА – «Авангард». Основания – отчёты инспекторов допинг-контроля Павперова и Сачко от 17 и 18 апреля, то есть после третьей игры финала.

Что сказано в отчётах допинг-офицеров?

В отчёте Сачко сказано, что допинг-офицеры ожидали игроков «Авангарда» в общем коридоре после третьего матча серии, когда их увидел главный тренер «ястребов» Боб Хартли. Канадец эмоционально обратился к инспекторам на английском языке, а затем к нему подключился Дмитрий Батушенко. Оба представителя «Авангарда» дали понять, что в раздевалку допинг-офицеров никто не пустит, а все разговоры продолжатся после командного собрания. Через 5 минут, согласно заявлению Сачко, Хартли снова вышел из раздевалки и продолжил оскорблять инспекторов. Но после ещё нескольких минут разборок с представителями «Авангарда» Сачко всё-таки вошёл в раздевалку, уведомил спортсмена (в отчёте не указано, кого именно) и сопроводил его на заминку.



Отметим, что в этом же отчёте Сачко упомянул, что по самой процедуре взятия допинг-пробы замечаний нет, а также отметил, что при уведомлении игроков ЦСКА также были конфликты. Но их подробно описывать инспектор не стал.



В отчёте Павперова также говорится про общение в грубой форме с допинг-офицерами со стороны Хартли и Батушенко. Представители «Авангарда» не желали пускать инспекторов в раздевалку сразу после игры, предлагая им ожидать, когда хоккеисты освободятся. Павперов утверждает, что ему пришлось дождаться, пока у «Авангарда» закончится собрание и тренер выйдет из раздевалки. Только после этого он смог уведомить спортсмена (снова не упоминается, кого именно). При этом Павперов, как и Сачко, отмечает, что в итоге «все необходимые спортсмены были уведомлены, и отобраны пробы».

В чём проблема?

Не в факте обнаружения допинга и не в том, что инспекторам не позволили выполнить их работу. Оба допинг-офицера в своих отчётах отметили, что все необходимые пробы отобраны и по самой процедуре замечаний нет никаких. Так что никакой положительной допинг-пробы Зернова не существует, и скандал разгорелся совсем не из-за этого. Речь идёт о препятствовании со стороны официальных лиц «Авангарда» уведомлению спортсменов, в частности Зернова, который «скрывался», или которого «скрывали» от допинг-офицеров из-за того, что в омском клубе посчитали, что к ним пришли не совсем вовремя.

Речь о нарушении общероссийских допинговых правил. Пункт 2.5 этих правил «Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля» гласит, что к нарушениям относятся:



«Любое поведение, которое препятствует выполнению процедур допинг-контроля, но которое не подпадает под определение запрещенного метода. Фальсификация включает, в том числе, намеренное создание препятствий либо попытку создания препятствий сотруднику допинг-контроля, предоставление ложной информации антидопинговой организации, или запугивание, или попытка запугивания потенциального свидетеля».



Нарушение этой статьи правил и инкриминируется Бобу Хартли и Дмитрию Батушенко на основании отчётов инспекторов. И согласно пункту 10.3.1. Правил срок дисквалификации за это должен составить четыре года.



Зернов, судя по всему, виноват только в том, что именно за ним в этот момент пришли допинг-офицеры. И теперь игроку грозит нарушение пункта 2.3 Правил «Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб».



РУСАДА не ведёт речи о том, что у Дениса Зернова был обнаружен допинг. Российский антидопинговый комитет не имеет претензий к процедурам взятия проб. Но в официальных отчётах допинг-офицеров указано, что имели место попытки создания препятствий сотрудникам допинг-контроля. И на этом основании РУСАДА может открыть дело в отношении представителей «Авангарда». Но если это и произойдёт, то только после того, как омский клуб даст официальный ответ по этой ситуации.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Что говорят в «Авангарде»?

Для начала стоит сказать об отчёте Дмитрия Батушенко от 17 апреля. Главный врач «Авангарда» в нём описал, что 16 апреля уведомление от допинг-офицеров было предъявлено спортсмену до тренировки, в результате чего была сорвана его подготовка к игре. А 17 апреля инспекторы Павперов и Сачко пытались ворваться в раздевалку «Авангарда» после матча, не предъявив уведомление спортсменам и не проинформировав, что имеется необходимость во вручении уведомления сразу после выхода со льда. В результате уведомления были предъявлены спортсменам после двухминутного командного собрания.

Батушенко напирает на то, что допинг-офицеры сами нарушили правила проведения процедур, а также возмущается самой «процедурой извещения спортсмена о выборе его для пробы, которая приводит к срыву тренировочного и восстановительного процессов».



Во время подготовки к главным матчам сезона не может не раздражать настырность допинг-офицеров, которые действуют по своему усмотрению и не подстраиваются под график тренировочных, восстановительных и прочих занятий команды. Уж тем более никому не понравится присутствие посторонних лиц в раздевалке клуба сразу после игры. Но нужно понимать, что есть эмоции, а есть правила. И правила РУСАДА предписывают оказывать допинг-офицерам содействие в любое время. Сопротивление действием или помехи могут быть расценены, как нарушение правил, и есть вероятность, что они повлекут за собой неприятнейшие последствия.



Но другое дело, если допинг-офицеры действительно нарушили процедуру уведомления спортсменов, о чём упоминает в отчёте Батушенко. В этом РУСАДА также предстоит разобраться.



А вот что рассказал «Чемпионату» об этой ситуации президент «Авангарда» Максим Сушинский.

«У Зернова нет допинга! Хартли не грубил, просто говорил импульсивно» Максим Сушинский рассказал, как всё было на самом деле при общении «Авангарда» с допинг-офицерами.

Главные тезисы таковы. Зернов сдал допинг-пробу. Хартли не грубил допинг-офицерам, а просто импульсивно объяснял, что инспекторы должны приходить, когда команда не тренируется. Инспекторы мало что могли понять из речи Хартли на английском. В «Авангарде» никто не против сдачи проб, но не нужно нарушать тренировочный процесс. У Зернова не может быть положительной допинг-пробы. Официальный ответ по ситуации «Авангард» отправит в понедельник.



В «Авангарде» недовольны проведением процедуры допинг-контроля во время финальной серии, и считают, что инспекторы мешали тренировочному процессу команды. Позиция клуба ясна, но основания зафиксировать нарушения со стороны Хартли и Батушенко всё же остаются. Можно быть недовольным некоторыми правилами, но соблюдать их обязательно. Этого не могли не знать в «Авангарде». Но были ли нарушения со стороны допинг-офицеров? Кажется, что от выяснения этого обстоятельства и зависит дальнейший ход дела.



Промежуточный официальный ответ от Максима Сушинского был опубликован и в социальных сетях.

«Авангард» готовит ответ на запрос РУСАДА и не обращает внимания на слухи.

Что говорят в РУСАДА и КХЛ?

Позиции допинг-офицеров и представителей «Авангарда», то есть главных действующих лиц ясны. Но выносить решения придётся другим официальным лицам. Но что РУСАДА, что КХЛ пока заняли выжидательную позицию. Так, российское антидопинговое агентство пока не может ничего комментировать, так как не опубликовано официальное решение. Очевидно, что оно появится сразу после того, как в организации ознакомятся с ответом из «Авангарда» по сложившейся ситуации.

РУСАДА — о допинге Зернова: решения нет, не можем подтвердить или опровергнуть

При этом глава РУСАДА Юрий Ганус отметил, что проверка на допинг была для хоккеистов внеплановой. По сути это означает, что допинг-офицеры имели право вмешиваться в тренировочный процесс «Авангарда», просто выполняя свою работу. Но, снова повторюсь, не была ли ими нарушена процедура уведомлений о выборе игроков для сдачи проб? С этим ещё предстоит разобраться.



КХЛ тоже не сказала ничего нового. Лига в свою очередь запросила разъяснения у «Авангарда» и до полного разбирательства отказывается что-либо комментировать.



Таково положение дел на текущий момент. Ещё раз подчеркнём, речь не идёт об обнаружении у Дениса Зернова положительной допинг-пробы. Вся суть проблемы – поведение представителей «Авангарда» в отношении допинг-офицеров. Омский клуб в понедельник предоставит в РУСАДА официальный ответ по ситуации, и тогда многое может проясниться.