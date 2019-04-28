Главные соперники России на ЧМ везут звёздные составы. Нашим будет непросто

Состав групп и календарь ЧМ-2019



Сразу после чешского этапа Евротура в Словакии стартует чемпионат мира по хоккею. Накануне стал известен обновлённый состав сборной России для подготовки к первенству планеты. Состав мощный и это ещё без учёта игроков «Вашингтона» во главе с Александром Овечкиным. К примеру, у россиян вырисовываются два мощных центра – Евгений Кузнецов и Евгений Малкин. Полетят в Братиславу сильные вратари. Посмотрим, сможет ли новоявленный обладатель Кубка Гагарина Илья Сорокин навязать конкуренцию Андрею Василевскому, претендующему на «Везину». Внушает оптимизм и защитная линия россиян.

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Однако расслабляться команде Ильи Воробьёва ни в коем случае нельзя. Да, состав собирается классный, но у главных соперников в лице Канады, США и действующих чемпионов мира шведов тоже приедут звёздные хоккеисты. И если американцы и канадцы играют в другой группе и сразиться с этими сборными мы сможем уже на стадии плей-офф, то Швеция сыграет в одной группе с россиянами. Думается, что этот матч может стать одним из главных украшений предварительного этапа.

Канада

Кто приедет: в. Мэтт Мюррей («Питтсбург»), в. Картер Харт, н. Шон Кутюрье (оба — «Филадельфия»), з. Трой Стечер («Ванкувер), н. Сэм Райнхарт («Баффало»), н. Джон Таварес («Торонто»), н. Марк Стоун («Вегас»), н. Адам Хенрик («Анахайм»).



Канадцы привычно тянут с объявлением состава на чемпионат мира, но о некоторых подробностях уже известно. К примеру, прилетит в Словакию голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей, что явно добавит «кленовым листьям» вистов. Усилит атакующую линию Шон Кутюрье. Марк Стоун и Адам Хенрик – тоже не подарок для защитников команд-соперниц. Да, не будет на чемпионате мира Сидни Кросби и Коннора Макдэвида, но зато сыграет звёздный нападающий «Торонто» Джон Таварес. На сегодняшний день это главная ударная сила в атакующей линии североамериканцев.

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США

Кто приедет: в. Кори Шнайдер («Нью-Джерси»), в. Татчер Демко, з. Куинн Хьюз (оба — «Ванкувер»), в. Кэйден Примо (Северовосточный университет), з. Алек Мартинес («Лос-Анджелес»), з. Брэди Шей, н. Крис Крайдер (оба — «Рейнджерс»), з. Райан Сутер («Миннесота»), н. Алекс Дебринкэт, н. Патрик Кейн (оба – «Чикаго»), н. Люк Гленденинг, н. Дилан Ларкин (оба — «Детройт»), н. Клейтон Келлер («Аризона»), н. Джеймс Ван Римсдайк («Филадельфия»), н. Фрэнк Ватрано («Флорида»), н. Колин Уайт («Оттава»), н. Джек Айкел («Баффало»), з. Ноа Хэнифин, н. Джонни Годро, н. Дерек Райан (все – «Калгари»).

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Гораздо больше известно про сборную США. Уже полностью сформирована вратарская линия. По всей видимости, основным голкипером американцев станет Кори Шнайдер. Хватает мастеровитых и обученных защитников. Сразу бросается в глаза наличие в составе опытнейшего Райана Сутера. Есть Куинн Хьюз и Брэди Шей, приедет Ноа Хэнифин из «Калгари».

Но больше всего впечатляет нападение. Капитаном американцев на чемпионате мира будет Патрик Кейн, несколько других хоккеистов наверняка приезжали как раз под него. Когда в составе твоей команды есть такой человек, мотивация прилететь и помочь своей сборной вырастает в разы. Хорошим подспорьем для «звёздно-полосатых» станет Джеймс Ван Римсдайк, неплохой сезон в «Детройте» провёл Дилан Ларкин, ставший капитаном «красных крыльев» после ухода из хоккея Хенрика Зеттерберга.



Помимо Кейна, у американцев будет ещё как минимум двое хоккеистов, которых можно с лёгкостью назвать звёздными. Добро на приезд в сборную дал миниатюрный и техничный Джонни Годро из «Калгари», согласился сыграть в Словакии и Джек Айкел из «Баффало». Америка однозначно будет претендовать на медали чемпионата мира.

Швеция

Кто приедет: в. Хенрик Лундквист («Рейнджерс»), в. Якоб Маркстрём, н. Элиас Петерссон, н. Луи Эрикссон (все — «Ванкувер»), н. Маркус Крюгер, з. Эрик Густафссон (оба — «Чикаго»), н. Оскар Линдблом, з. Роберт Хег (оба — «Филадельфия»), з. Адам Ларссон («Эдмонтон»), з. Оливер Экман-Ларссон, н. Марио Кемпе (оба — «Аризона»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), н. Йеспер Братт («Нью-Джерси»), н. Патрик Хёрнквист, з. Маркус Петтерссон (оба — «Питтсбург»), н. Элиас Линдхольм («Калгари»), з. Маттиас Экхольм («Нэшвилл»), н. Вильям Нюландер («Торонто»).

Швеция явно намерена защитить почётное звание чемпиона мира. В Словакию едет мощный состав. У скандинавов много отказавшихся. К примеру, не прилетят в сборную шведские хоккеисты «Анахайма», а из «Нэшвилла» согласием ответил только защитник Маттиас Экхольм. Однако даже без отказников шведы будут одними из фаворитов турнира. В НХЛ так много классных шведских хоккеистов, что никаких проблем у тренерского штаба сборной нет и в помине.



Приезд одного только Хенрика Лундквиста говорит о многом. Вратарский вопрос у Швеции решён, а ведь есть ещё Якоб Маркстрём. В защите выделяется Оливер Экман-Ларссон, интересно будет понаблюдать за Адамом Ларссоном. Среди нападающих есть вундеркинд из «Ванкувера» Элиас Петерссон, партнёр Евгения Малкина по «Питтсбургу» Патрик Хёрнквист и форвард «Торонто» Вильям Нюландер. Он, судя по сообщениям североамериканской прессы, тоже дал добро на приезд в национальную команду.