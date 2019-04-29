Кучеров с Малкиным! Звенья сборной России перед ЧМ – грозные и красивые

Сборная России продолжает подготовку к чемпионату мира в Братиславе. Пока в расположение национальной команды ещё не прибыли игроки «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, а защитника «Торонто» Никиту Зайцева ожидают после заключительного этапа Евротура.



После матчей Еврочелленджа штаб сборной России поблагодарил за работу Артёма Сергеева, Егора Яковлева, Павла Красковского, Анатолия Голышева и Владимира Ткачёва – эти ребята могут отдыхать и готовиться к следующему сезону.

Таким образом, сегодня, 29 апреля, на базе в Новогорске национальная команда тренировалась в следующих сочетаниях.



Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин



Сергачёв – Любушкин; Гусев – Малкин – Кучеров



Нестеров – Блажиевский; Григоренко – Анисимов – Капризов



Киселевич – Елесин; Барабанов – Кадейкин – Дадонов, Михеев



Хафизуллин – Зуб; Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин.

Сумасшедшая конкуренция в атаке – Ковальчуку есть место только в звене чекеров

В этом составе уже можно искать очертания линий на стартующий через 11 дней чемпионат мира. Первая тройка – просто убойная, вряд ли она претерпит какие-то изменения за оставшееся время. Воробьёв объединил вместе лучших бомбардиров сезонов в НХЛ и КХЛ, а также сильнейшего центрфорварда с российским паспортом. И Гусев, и Малкин, и Кучеров любят и умеют сыграть в пас, никогда не жадничают, так что от этого звена стоит ждать умного и комбинационного хоккея. Каждый из этих хоккеистов обладает высоким хоккейным интеллектом и умеет всё на площадке.

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Вторая линия нападения, скорее всего, тоже будет наигрываться и дальше именно в таком сочетании. Григоренко и Капризов классно взаимодействовали в ЦСКА, а в сборной Илья Воробьёв пробовал с ними в центре то Андрея Локтионова, то Максима Шалунова. У игрока «Локомотива» получалось неплохо, но сейчас в национальной команде есть ещё более мастеровитый и опытный Артём Анисимов. В последние сезоны Анисимов сбавил в результативности за «Чикаго», но мы помним, как он играл в одном звене с Кейном. Так что с Григоренко и Капризовым Анисимов должен раскрыться, плюс Артём отлично умеет отрабатывать в обороне.

Фото: РИА Новости

В третьей линии нападения пока тренируются Барабанов, Кадейкин и Дадонов, но именно здесь угадывается место для Овечкина и Кузнецова. Будет логично, если российские «вашингтонцы» по приезде в сборную станут наигрываться с Дадоновым, и это будет второе мощнейшее звено нашей команды после тройки Малкина.



А вот за место в четвёртом звене российской сборной развернётся настоящая конкурентная борьба. Неприкасаемым выглядит пока только Илья Ковальчук, которого вряд ли отцепят перед чемпионатом мира. Таким образом, у форварда «Лос-Анджелеса» сложится такая же ситуация, как и в клубе в минувшем сезоне – место для Кови найдётся только в звене чекеров. Позицию центрфорварда в этом звене оспорят Сергей Андронов и Александр Кадейкин. Наверняка оба хоккеиста попадут в итоговую заявку сборной в Братиславу, а вот кто из них будет иметь постоянное место в основе, тренерскому штабу ещё предстоит решить.



Самый трудный выбор Илье Воробьёву предстоит на позиции правого крайнего в четвёртом звене. Сейчас на этом месте тренируются Сергей Плотников и Иван Телегин, но с приездом Овечкина и Кузнецова, в конкурентную борьбу ввяжутся и Барабанов с Михеевым. Кстати, показательно, что небольшое преимущество Воробьёв сейчас отдаёт Плотникову, а не Телегину. Ходят слухи, что Иван может не поехать в Братиславу, так как возникли сложности с подписанием нового контракта с ЦСКА.

Фото: РИА Новости

Если отойти от сочетаний звеньев и говорить по персоналиям, то картина получается следующая. В окончательную заявку на чемпионат мира попадёт 14 форвардов, и из нынешнего состава у восьми хоккеистов гарантированная бронь. Это Гусев, Малкин, Кучеров, Овечкин, Дадонов, Кузнецов, Григоренко и Капризов. От Анисимова и Ковальчука сборная России тоже вряд ли откажется, а это значит что на оставшиеся четыре места в заявке будут претендовать шесть форвардов – Андронов, Кадейкин, Плотников, Телегин, Михеев и Барабанов.

Россия собирает на ЧМ команду мечты из игроков НХЛ. Есть проблема Новичков, похоже, не будет. При таком комплектовании игрокам из КХЛ нужно при первой же возможности уезжать за океан.

Кого вытеснят Орлов и Зайцев?

Теперь – о защитниках. После известия о приезде в сборную Орлова и Зайцева отпала необходимость в Егоре Яковлеве, но, разумеется, отчисления игроков обороны ещё будут. Если в заявку России попадут 14 нападающих и три вратаря, то защитников будет не больше восьми. Место Орлова и Зайцева в сборной не подлежит сомнению, точно поедут в Братиславу Сергачёв, Нестеров и Киселевич. Наиграл на чемпионат мира Хафизуллин, да и от услуг Любушкина вряд ли откажутся в последний момент, хотя многое для Ильи и Динара решат матчи Евротура.

Если эти рассуждения верны, то остаётся одно вакантное место, за которое поспорят Артём Блажиевский, Артём Зуб и Александр Елесин. Блажиевский очень хорош в подстраховке и являет собой идеал защитника-домоседа, Зуб давно наигрывается с Хафизуллиным и прибавляет с каждым годом, а Елесин провёл прорывной сезон в «Локомотиве» и регулярно приезжал в сборную на Евротуре, где всякий раз оставлял положительное впечатление. Словом, у Ильи Воробьёва будет нелёгкий выбор.