Скоро в КХЛ откроется трансферное окно. Главные сделки уже известны

1 мая в КХЛ открывается трансферное окно. В преддверии официального объявления клубами о переходах игроков рассказываем о самых ожидаемых и обсуждаемых сделках. Как и обычно, когда речь заходит о трансферах, скучать не приходится. Ярких подписаний и обменов хватает.

«Ак Барс» готовит обмен Ландера в «Локомотив». Таблица трансферов КХЛ Все слухи, новые контракты и ожидаемые сделки.

з. Егор Яковлев (27 лет). Из «Нью-Джерси» в «Металлург» (Магнитогорск)

Защитник Егор Яковлев возвращается в КХЛ. И, что примечательно, практически наверняка в родной Магнитогорск. Завершившийся сезон получился для уральцев не слишком успешным, поэтому усиление в лице такого мастера, как Яковлев, точно не станет лишним. Егор, как и хотел, попробовал свои силы за океаном, но теперь будет снова радовать своей игрой российских болельщиков. Однако не стоит забывать, что контракт Яковлева в НХЛ действует до 1 июля. Поэтому официально о сделке могут объявить только летом.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

з. Вячеслав Войнов (29 лет) – в «Автомобилист»

Защитник Вячеслав Войнов пропустил сезон, однако спрос на опытного игрока по-прежнему есть. Войновым активно интересовались в Челябинске, что логично: Вячеслав является уроженцем этого города. Однако, по последней информации наших коллег из «Спорт Бизнес Online» Войнов окажется не в «Тракторе», а в «Автомобилисте». По всей видимости, условия, предложенные Екатеринбургом, оказались лучше, нежели в Челябинске. Хотя интересно было бы посмотреть на Войнова под руководством Петериса Скудры.

Скудра — о Войнове: ни один тренер не отказался бы от защитника такого уровня

н. Антон Ландер (28 лет). Из «Ак Барса» в «Локомотив»

Шведский форвард казанцев перебирается в Ярославль. По нашей информации, договорённость с «железнодорожниками» о подписании контракта уже достигнута. В обмен «барсы» получат игрока и денежную компенсацию. Мощный и обученный скандинав обязательно придаст уверенности атакующей линии «Локомотива». Кроме того, в составе «железнодорожников» выступает соотечественник Ландера – защитник Стаффан Кронвалль. В этой связи адаптация Антона к новой команде и новым условиям не будет долгой.

н. Йоонас Кемппайнен (31 год). Из «Салавата Юлаева» в СКА

Финский центральный нападающий перебирается из Уфы в Санкт-Петербург. Кемппайнен будет играть максимально близко к дому, ведь ехать из Питера до Финляндии совсем недолго. Йоонасу предлагали новый контракт в «Салавате», однако форвард решил сменить обстановку. Посмотрим, как Кемппайнен проявит себя в СКА. Йоонасу нужно добавить в креативе на льду, так как сейчас его основные сильные качества – работа на чужом пятаке.

Кемппайнен переходит из «Салавата» в СКА. Как так получилось? В Уфе ему предложили увеличение зарплаты. Но финн всё равно выбрал Питер.

н. Брэндон Козун (29 лет). Из «Локомотива» в «Металлург» (Магнитогорск)

В «Металлурге» решили сменить всех легионеров, кроме Денниса Расмуссена. Одним из новичков уральского клуба должен стать Брэндон Козун, в последнее время выступавший в «Локомотиве». В Ярославле канадец порой показывал классный хоккей, но при Дмитрии Квартальнова у руля доверия к хоккеисту стало меньше. В общем, явно пришло время сменить обстановку и попробовать себя в другой команде.

н. Владимир Галузин (30 лет). Из «Торпедо» в «Металлург» (Магнитогорск)

Всю свою хоккейную карьеру уроженец Горького провёл в «Торпедо». Даже не верится, что любимец нижегородской публики решил сменить прописку и перебраться в Магнитогорск. Конечно, для торпедовцев уход хоккеиста станет весомой потерей. Дэвиду Немировски придётся поломать голову, чтобы найти замену Галузину. В «Металлурге» же Владимира ждёт серьёзная конкуренция за место в составе.

в. Константин Барулин (34 года). Из ХК «Сочи» в «Нефтехимик»

Логично, что Константин Барулин переезжает в Нижнекамск. Дело в том, что вратарь долгое время работал с Вячеславом Буцаевым в ХК «Сочи». Сейчас Буцаев является главным тренером «Нефтехимика», так что Барулин воссоединится со специалистом, которого прекрасно знает. Для нижнекамцев, чей состав покидает Илья Ежов, новый голкипер должен стать усилением. «Сочи» же остаётся с дуэтом вратарей Шикин – Кочетков.

н. Стефан Да Коста (29 лет). Из «Автомобилиста» в «Локомотив»

Центральный нападающий из Франции покидает «Автомобилист» и продолжит карьеру в «Локомотиве», откуда уходят Контиола, Козун и Салак. Главное, чего хочется пожелать французу, так это здоровья. В случае если травмы будут обходить Да Косту стороной, Стефан несомненно продемонстрирует в Ярославле все свои сильные качества. Да Коста может забить сам, хорош в подыгрыше и усилит ярославское большинство.

Где будут играть лучшие свободные агенты КХЛ? Список серьёзный Кто-то может уехать в НХЛ или Европу, другие останутся в своих нынешних командах. За некоторых хоккеистов будет драка среди клубов КХЛ.

н. Эрик О'Делл (28 лет). Из ХК «Сочи» в «Металлург» (Магнитогорск)

Канадец Эрик О'Делл прекрасно зарекомендовал себя в «Сочи». Именно такие трудолюбивые и забивные легионеры, как североамериканский форвард, нужны в КХЛ. Немудрено, что на О'Делла сразу положили глаз топ-клубы. Как нам стало известно, серьёзно обновляющийся «Металлург» пригласил Эрика в свои ряды. Нападающий будет претендовать на роль центра первого звена. Как раз вместо своего соотечественника Мэтта Эллисона.

з. Игорь Ожиганов (26 лет). Из «Торонто» в «Ак Барс»

Защитник Игорь Ожиганов возвращается из Северной Америки в Россию. В КХЛ права на Ожиганова принадлежат ЦСКА, однако «армейцы» уже договорились с «Ак Барсом» об обмене. «Барсы» отдают права на чешского форварда Иржи Секача, который хочет перебраться в Москву. В свою очередь Ожиганов прекрасно знаком по совместной работе с Дмитрием Квартальновым. Учитывая, что Квартальнова в скором времени должны объявить главным тренером «Ак Барса», хоккеист и российский специалист снова будут трудиться вместе. Отметим, что у Ожиганова, как и у Яковлева, контракт в НХЛ до 1 июля.