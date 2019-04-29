Такой Канадой Россию не испугать. Состав крепкий, но золото ЧМ – вряд ли

Календарь и турнирная таблица ЧМ-2019



Сборная Канады назвала состав на чемпионат мира – 2019 в Братиславе. Состав практически окончательный, можно добавить не более трёх игроков. Вероятно, Ален Виньо подождёт окончания второго раунда, либо, если он затянется, пригласит кого-то из уже освободившихся игроков.

ЧМ-2018 стал первым за четыре года, когда канадцы не вышли в финал, и даже остались без медалей, до этого у них было два золота и серебро. Нынешний состав тоже позволит бороться за высокие места, хотя в предыдущие годы «кленовые листья» привозили гораздо более именитые команды. Приехал бы Кросби или Макдэвид с Ньюджент-Хопкинсом, Экблад или Эллис, выглядело бы более по-чемпионски. А так пока составы России, Швеции и США выглядят предпочтительнее.

С Кейном и Айкелом. США везут на ЧМ свой сильнейший состав в XXI веке Американцы хотят вернуть себе золото спустя 59 лет.

Вратари: Мэтт Мюррей («Питтсбург»), Картер Харт («Филадельфия»), Макензи Блэквуд («Нью-Джерси»).



Самая главная сила канадцев на этом чемпионате мира – их вратари. Даже Маккензи Блэквуд, который должен стать только третьим номером, очень достойно провёл сезон. Что касается первого номера, то тут ничего не ясно. Конечно, резюме у Мэтта Мюррея выглядит выше всяких похвал – два Кубка Стэнли, участие в Кубке мира за сборную молодых звёзд Северной Америки, но ему пока не хватает стабильности. Временами он играет фантастически, а иногда чувствует себя не в своей тарелке.



Но если не пойдут дела у Мюррея, у Канады есть запасной вариант, который ничуть не хуже. Одно из открытий этого сезона в НХЛ, 20-летний голкипер дебютировал в «Филадельфии» в середине сезона, и сразу стало ясно, что «лётчики» наконец-то решили свою старую вратарскую проблему на долгие годы вперёд.



Защитники: Томас Шабо («Оттава»), Брэндон Монтур («Баффало»), Трой Стечер («Ванкувер»), Дэймон Сиверсон («Нью-Джерси»), Ши Теодор («Вегас»), Дарнелл Нурс («Эдмонтон»), Данте Фаббро («Нэшвилл»).



Защитная линия довольно молодая, нет, как в прошлые сезоны, таких больших звёзд, как Власик или Бэрри, хотя стоит обратить внимание на 22-летнего Томаса Шабо. Быстрый, техничный защитник – одно из светлых пятен в «Оттаве» на данный момент. В прошлом году он уже играл на чемпионате мира, но выступил довольно скромно. За этот сезон он окреп и набрался опыта и наверняка покажет себя в Братиславе во всей красе.

В целом канадцы собрали добротных защитников, которые в НХЛ выходят против ведущих троек соперника (кроме молодого Фаббро, вчерашнего студента, который только недавно дебютировал в НХЛ), но без суперзвёзд.

Нападающие: Джон Таварес («Торонто»), Марк Стоун, Джонатан Маршессо (оба — «Вегас»), Энтони Сирелли, Мэтью Джозеф (оба — «Тампа»), Сэм Райнхарт («Баффало»), Шон Кутюрье («Филадельфия»), Адам Хенрик («Анахайм»), Дилан Строум («Чикаго»), Кайл Туррис («Нэшвилл»), Энтони Манта, Тайлер Бертуцци (оба – «Детройт»).



Когда в сборную приезжают такие игроки, как Таварес, Кутюрье и Стоун, это можно назвать удачей. Таварес так вообще последний раз играл на чемпионате мира в 2012 году (и стал вторым бомбардиром). Стоун – лучший игрок «Вегаса» в плей-офф, который буквально издевался над «Сан-Хосе» в первом раунде плей-офф (12 очков в 7 матчах), но его одного не хватило. Кутюрье – универсальный игрок, и в защите отработает, и на пятачке поборется, и в большинстве поможет, и на вбрасываниях хорош.



Игроки «второго эшелона» тоже впечатляют – Райнхарта, Маршессо, Строума, Бертуцци нельзя назвать суперзвёздами, но это яркие атакующие игроки, которым на больших площадках может быть настоящее раздолье.

Главные соперники России на ЧМ везут звёздные составы. Нашим будет непросто Канада, США и Швеция наряду с Россией будут претендовать на титул.