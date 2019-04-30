У команды Олега Валерьевича не будет суперзвёзд и неограниченных возможностей. Когда-то давно это не мешало ему побеждать.

Ближе к ХК МВД, чем к СКА. Какой будет состав у Знарка в «Спартаке»

Олег Знарок официально возглавил «Спартак». Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, чемпион мира и олимпийский чемпион возвращается в КХЛ, чтобы сделать наш чемпионат интереснее. Понятно, что одного факта назначения Олега Валерьевича недостаточно, чтобы теперь считать красно-белых фаворитами хотя бы на Западе. Но амбиции и уровень Знарка таковы, что «Спартак» теперь точно будет ставить перед собой высокие цели. Московский клуб намерен не только претендовать на попадание в первую четвёрку конференции, но и собирается, по мере возможностей, нарушить гегемонию СКА и ЦСКА.

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Конечно, для выполнения этих задач «Спартаку» нужен соответствующий подбор игроков. В последние годы мы привыкли, что у команды Знарка – состав мечты, но не будем забывать, что два первых Кубка Гагарина Олег Валерьевич выиграл с совсем не звёздным «Динамо». Это была рабоче-крестьянская команда, где на первый план выходило не индивидуальное мастерство исполнителей, а тренерская система и командный характер. Скупка звёзд «Спартаку» точно не светит, так что с красно-белыми Знарку придётся пойти по пути ХК МВД и «Динамо». Разбираемся, какая армия подбирается у Олега Валерьевича на новом месте.

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За тыл «Спартаку» переживать не стоит?

У «Спартака» уже есть определённый костяк игроков, на основе которых и будет выстраиваться новая команда. Важный момент – укомплектована вратарская линия. У Знарка на заре его работы в КХЛ всегда был сильный голкипер, игравший важнейшую роль в успехах команды. Без Майкла Гарнетта ХК МВД никогда не дошёл бы до финала Кубка Гагарина, а Александр Ерёменко при Знарке стал живой легендой «Динамо». Два титула МВП плей-офф в чемпионских сезонах бело-голубых красноречиво говорят, кто был главным творцом успехов москвичей.

Сейчас с ролью первого номера команды с большими амбициями должен будет справляться Юлиус Гудачек. Словацкий вратарь здорово зарекомендовал себя в «Северстали» и «Спартаке», и после завершения красно-белыми сезона, Гудачек стал первым игроком, с кем в клубе договорились о новом соглашении. Юлиус – оптимальный вариант голкипера для команды-середняка, но «Спартак» теперь явно собирается повысить свой статус. Гудачеку во время отдыха нужно хорошо подготовиться к новому вызову. Вторым вратарём красно-белых останется Никита Беспалов. Это голкипер из разряда «вечно вторых», но, в то же время, для роли бэкапа Беспалов подходит идеально – статистика у Никиты вполне приемлемая для КХЛ. Словом, вратарская бригада у «Спартака» не топовая, но крепкая, и самое главное, что оба голкипера ещё способны улучшать свою игру.

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Практически полностью собрана и защитная линия красно-белых. На контрактах пять опытных оборонцев, есть кандидат и на место лимитчика. С 19-летним Акимом Тришиным «Спартак» заключил трёхстороннее соглашение, так что в следующем сезоне молодой игрок вдоволь помотается между главной командой, МХК «Спартак» и «Химиком» из ВХЛ.



Что касается защитников основы, то здесь у «Спартака» вырисовывается следующая картина. Есть Ярослав Дыбленко, потенциальный игрок первой пары обороны для Олега Знарка. За плечами у Дыбленко сезон за океаном, интерес со стороны СКА, а впереди – перспективы вырасти в хоккеиста уровня сборной России. Работа с Олегом Валерьевичем может этому поспособствовать. Окончательно возмужал и окреп Евгений Кулик, прекрасно отыгравший прошлый сезон в «Спартаке», переподписан Максим Гончаров, остаётся в команде и опытнейший Андрей Кутейкин, переживающий в составе красно-белых вторую молодость. Вероятно, продолжит карьеру в «Спартаке» Яков Рылов – жёсткий, хорошо обученный защитник, умеющий набирать очки за результативность. Вместе с Александром Осиповым уже набирается три полноценные пары обороны.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Совсем не звёздный подбор исполнителей в защите, зато неплохое сочетание опытных ветеранов и перспективных, желающих сделать новый шаг в карьере хоккеистов. Лепить боеспособный коллектив из этого материала можно.

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А вот в нападении у «Спартака» ещё слишком много белых пятен, чтобы можно было составить какое-то представление об уровне атаки москвичей. Из железных игроков основы действующие контракты у Каспарса Даугавиньша, Анатолия Никонцева и Артёма Фёдорова. Латвиец может стать главной опорой Знарка на новом месте. Каспарс успешно играл под руководством Олега Валерьевича в сборной Латвии, а сезон в «Динамо» Знарка пять лет назад стал одним из лучших для Даугавиньша в КХЛ. Должен быть знаком новый главный тренер «Спартака» и с Артёмом Фёдоровым – в последний год Знарка в «Динамо» молодой форвард стучался в двери основной команды, здорово выступая в МХЛ и ВХЛ.



Другие форварды на контрактах в «Спартаке» — это глубина состава и ближайший резерв красно-белых. Глеб Шашков, Илья Талалуев, Максим Цыплаков почти весь прошлый сезон провели в главной команде, на них рассчитывают в ближайшем будущем, и Знарок обязательно будет подключать ребят к основе. Есть ещё и Антон Злобин, неожиданно дебютировавший за сборную России на матчах Еврочелленджа.

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Но что с остальными форвардами? Очевидно, здесь и будет происходить работа «под Знарка». Должен остаться в «Спартаке» Мартиньш Карсумс, у которого прекрасные отношения с Олегом Валерьевичем. Ведётся работа по Илье Зубову, также весьма вероятно, что пополнит состав красно-белых опытный Геннадий Столяров. Бен Максвелл, Артём Воронин, Энвер Лисин и Максим Трунёв покинут «Спартак». Неясна ситуация по Робину Ганзлу, у которого закончился контракт.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Ведутся переговоры с главной звездой команды Александром Хохлачёвым. Разумеется, Знарок был бы рад поработать с талантливым хоккеистом, которому в своё время не нашлось места в переполненном звёздами СКА. Сейчас Хохлачёву в команде Олега Валерьевича предусмотрен совсем иной статус. «Спартак» сделал Александру квалификационное предложение, но контракт пока не подписан. Очевидно, что в Хохлачёве заинтересованы не только красно-белые.

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Конечно, предметно говорить о «Спартаке» образца следующего сезона ещё рано. У клуба укомплектованы вратарская и защитная линии, но лицо команды определяет всё же атака. Удастся ли красно-белым уговорить Хохлачёва? Совершит ли «Спартак» несколько громких трансферов под Знарка? Кто закроет оставшуюся легионерскую вакансию? Или Ганзл покинет клуб и появится ещё одно место под иностранца? Вопросов очень много, но на большую часть из них ответы будут получены сразу после открытия трансферного окна.

Одно можно сказать точно – селекция в «Спартаке» пройдёт на достойном уровне. Подписав такого тренера, красно-белые обрекли себя на усиление состава. Речь не о звёздах (у «Спартака» нет такой возможности), а о построении крепкой, сбалансированной команды. Команды-звезды, если хотите. И тут главное, чтобы после работы в СКА и сборной России, Знарок не забыл, как побеждать в таких условиях.

Видео можно посмотреть на официальном канале «Спартака» в YouTube.