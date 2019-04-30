Пиковые Овечкин и Кучеров в одном звене сборной? Это войдёт в историю хоккея

Сборная России собрала сильнейший состав на чемпионат мира за долгие годы. Безусловно, это очень круто. У российских болельщиков появляется уникальная возможность увидеть, как почти все наши главные звёзды НХЛ выступят в одной команде, а тренерам предоставляется громадный простор для выбора сочетаний и атакующих троек. Три полноценные ударные линии – когда такое ещё будет?

Ковальчук стал капитаном сборной России, Овечкин, Малкин, Плотников — ассистенты

Ситуацию, в которой оказался тренерский штаб сборной во главе с Ильёй Воробьёвым, обычно принято называть приятными хлопотами. Верти себе как хочешь Кучерова, Овечкина, Малкина и других суперзвёзд, подбирай оптимальные тройки – кому-то может показаться, что роль тренера при таком составе сводится к минимуму. Мол, такие исполнители в любом случае покажут свой уровень. Но всё далеко не так просто. Не раз и не два в истории хоккея переполненные звёздами команды не достигали цели, а всё потому, что статусность состава – это не самое главное в хоккее. В этой игре, как и в любом командном виде спорта, главное – баланс. И у Воробьёва нет целого сезона, чтобы этот баланс найти. Три матча Евротура, да групповой этап в Братиславе, и хорошо, если хотя бы три-четыре игры за это время станут показательными.

Кучеров с Малкиным! Звенья сборной России перед ЧМ – грозные и красивые Тройка Овечкина тоже читается, а Ковальчуку есть место только в звене чекеров.

Кажется, что с общей философией в сборной уже разобрались. У России будет три атакующих звена, выбора не остаётся. Когда в сборную одновременно приезжают Гусев, Малкин, Кучеров, Овечкин, Кузнецов, Дадонов, Капризов, Григоренко, Ковальчук, Анисимов, то впору вообще отказываться от сдерживающих звеньев, и устраивать атакующий карнавал в каждой смене. Но в такой романтический хоккей сейчас играть невозможно. Поэтому и в этой сборной будут Андронов, Кадейкин, Плотников, возможно, Телегин. И это правильно и логично.

Но распределение суперзвёзд по тройкам тоже требует серьёзного осмысления. В своих клубах НХЛ наши лучшие игроки имеют постоянных партнёров, но в сборной слепить из ярчайших индивидуальностей команду, порой, непосильная задача. Тут нужен грамотный подход, а также план Б, если что-то пойдёт не так.

Один из главных вопросов, который нужно решить Воробьёву – куда поставить Овечкина, чтобы он приносил сборной максимальную пользу? Александр всегда выкладывается на полную мощность в играх за национальную команду, но бывает так, что его усилия не приносят результата. Объясняется всё очень просто. В «Вашингтоне» Овечкин – царь и бог, и там на него играют все партнёры. В сборной Александру довольно тяжело перестраиваться на командную игру, и бывают моменты, когда в майке сборной России Овечкин смотрится как бы сам по себе. Чтобы получить от Александра максимальный профит, Воробьёву нужно устроить Овечкину в сборной «Вашингтон» в миниатюре. То есть создать вокруг Ови такое звено, где все будут играть на него. Для подбора кандидатур нужно ответить на несколько ключевых вопросов.

В центре – Малкин или Кузнецов?

Это самый простой вопрос. Уже, кажется, все давно знают, что Малкина и Овечкина в одно звено ставить нельзя. Два талантливейших форварда, выходя вместе на лёд, словно крадут друг у друга большую часть мастерства, и просто не играют. Между Овечкиным и Малкиным вообще нет никакой химии, они говорят на разных хоккейных языках. Просто игроки для разных звеньев, вот и всё.

Очевидно, что Овечкину удобнее всего будет играть с Кузнецовым. В «Вашингтоне» они далеко не всегда выходят вместе, но в прошлом Кубке Стэнли именно эта сладкая парочка привела «столичных» к долгожданной победе. Умнейший и нежадный диспетчер Кузнецов идеально подходит на роль подносчика снарядов для постоянно заряженного на бросок Овечкина. Челябинец всегда знает, где на льду найти пасом главного русского снайпера в истории, и в сборной все это прекрасно понимают.

А что насчёт Анисимова?

Это как раз и есть план Б. Конечно, наигрывать Овечкина с Анисимовым в сборной изначально никто не будет, если в составе есть Кузнецов. Но если у двух «вашингтонцев» вдруг не пойдёт игра, как на последнем Кубке Мира? Или, не дай бог, вмешаются травмы? Ставить Овечкина к Малкину – последнее дело, а значит, остаётся вариант с Анисимовым. И он не выглядит совсем уж бредовым.

Да, в последних сезонах Артём центрит в нижних звеньях «Чикаго», но ведь было время, когда он зажигал с Панариным и Кейном. Практически незаметный на площадке, но безумно полезный хоккеист, преуспевающий как в подыгрыше, так и в оборонительных действиях, будет снабжать Александра передачами и брать на себя огромный объём черновой работы. В звено к Овечкину – в самый раз, и это будет грамотный ход с точки зрения поиска баланса. Над этим вариантом Воробьёву точно стоит поразмыслить.

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Кто с краю – Дадонов, Григоренко, Капризов?

Допустим, с центром для Овечкина картина более-менее ясна. А кто будет играть в звене с Ови на правом фланге? Ответ тоже далеко не очевиден. Ясно одно, чтобы Овечкин чувствовал себя комфортно, ему нужно безоговорочно предоставить в его тройке роль первой скрипки, единственного наконечника атак. Значит, другой фланговый игрок должен сосредоточиться на подыгрыше. По этой причине, на мой взгляд, не стоит ставить к Овечкину Капризова. Кирилл – отличный снайпер, который умеет и любит брать игру на себя. Его бросок в сборной тоже следует использовать по максимуму, выводить Капризова на ударную позицию. В тройке с Овечкиным возможностей для самореализации у форварда ЦСКА будет мало.

Михаил Григоренко – другое дело. Он, конечно, тоже обладает незаурядными снайперскими способностями, но в то же время без проблем справляется с функциями распасовщика. Григоренко не ущемит своё самолюбие, если останется в своём звене в тени Овечкина. Чтобы определить, кто из двух леворуких хоккеистов ЦСКА больше справится с задачей не тянуть одеяло на себя, достаточно посмотреть их статистику в регулярке КХЛ, которую они полностью провели в одном звене. У Капризова – 30 шайб и 21 голевая передача (в пересчёте на количество игр в НХЛ – вполне себе график Овечкина), у Григоренко же показатели 17+35. Определённо, если и задвигать на второй план в тройке с Александром кого-то из «армейцев», то это Григоренко.

Россия собирает на ЧМ команду мечты из игроков НХЛ. Есть проблема Новичков, похоже, не будет. При таком комплектовании игрокам из КХЛ нужно при первой же возможности уезжать за океан.

Но интереснее всего на бумаге смотрится в звене с «вашингтонцами» всё-таки Евгений Дадонов. Во-первых, форвард «Флориды» успешно выступает в НХЛ, а значит, по скорости мышления и другим характеристикам на одной волне с Овечкиным. Во-вторых, Дадонова при всём уважении трудно назвать элитным снайпером, и в тройке с Александром он не будет пытаться выделяться. При этом Дадонов – это игрок момента, и при возможности он сможет собрать за Овечкиным немало подборов и отскоков.

Если честно, в рассуждениях об идеальном правом крайнем для Ови можно зайти далеко. Скажем, почему бы не представить на этом месте Илью Михеева. Омич прогрессирует с каждым сезоном, год работы с Бобом Хартли позволил Михееву улучшить такой компонент, как объём катания. Илья уж точно не будет покушаться на снайперские достижения Овечкина, а также привычно проделает большой объём черновой работы. Да, Михеев ещё не игрок уровня НХЛ, но у сборной России уже были примеры крайне удачного взаимодействия между хоккеистами из разных весовых категорий. Вспомните, как на ЧМ-2012 Малкин зажигал в тройке с Поповым и Пережогиным. Впрочем, такой смелый эксперимент вряд ли реален в нынешней ситуации. На него у Ильи Воробьёва не хватит ни времени, ни решительности.

Овечкин – Кузнецов – Кучеров – это сработает?

Итак, сейчас всем понятно, что Овечкин не будет играть в одном звене с Малкиным. Ясно, и что не стоит ждать Ови в тройке с Ковальчуком. Два праворуких форварда, к тому же находящихся в диаметрально противоположных игровых кондициях – этот вариант даже обсуждать не стоит. Вырисовываются убойные тройки Гусев – Малкин – Кучеров и Овечкин – Кузнецов – Дадонов. Мало сомнений, что именно так сборная России и начнёт турнир в Братиславе.

Но что если у Малкина с Кучеровым не пойдёт? Не будет получаться комбинационная игра, и наше ударное звено распадётся на три ярких индивидуальности? Тогда Воробьёву нужно будет искать иные варианты.

Никита Кучеров Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

И когда ещё главному тренеру национальной сборной выпадет шанс попробовать в одном звене Кучерова и Овечкина? Лучших бомбардира и снайпера НХЛ, находящихся на пике своей карьеры. Возможно, это будет звено мечты. Конечно, здесь есть риск провала. Ведь логично предположить, что Кучеров – последний, кто захочет находиться в тени Овечкина, особенно после своего невероятного рекорда в лучшей лиге мира. Но с другой стороны, в подыгрыше Никита даст фору любому, ведь у него за сезон 87 голевых передач. У него есть опыт игры со Стэмкосом, хотя, понятно, что со Стивеном они много играли друг на друга, а с Овечкиным всё будет преимущественно в одну сторону. Но если ради интересов сборной Кучеров сможет принять эту роль, то может получиться настоящая бомба. Ови и Куч тогда разорвут любую оборону на чемпионате мира. В любом случае это войдёт в историю хоккея. С какой стороны — вопрос. Но вспоминать это будут ещё долго.

