Пиковые Овечкин и Кучеров в одном звене сборной? Это войдёт в историю хоккея

Сборная России собрала сильнейший состав на чемпионат мира за долгие годы. Безусловно, это очень круто. У российских болельщиков появляется уникальная возможность увидеть, как почти все наши главные звёзды НХЛ выступят в одной команде, а тренерам предоставляется громадный простор для выбора сочетаний и атакующих троек. Три полноценные ударные линии – когда такое ещё будет?
Ситуацию, в которой оказался тренерский штаб сборной во главе с Ильёй Воробьёвым, обычно принято называть приятными хлопотами. Верти себе как хочешь Кучерова, Овечкина, Малкина и других суперзвёзд, подбирай оптимальные тройки – кому-то может показаться, что роль тренера при таком составе сводится к минимуму. Мол, такие исполнители в любом случае покажут свой уровень. Но всё далеко не так просто. Не раз и не два в истории хоккея переполненные звёздами команды не достигали цели, а всё потому, что статусность состава – это не самое главное в хоккее. В этой игре, как и в любом командном виде спорта, главное – баланс. И у Воробьёва нет целого сезона, чтобы этот баланс найти. Три матча Евротура, да групповой этап в Братиславе, и хорошо, если хотя бы три-четыре игры за это время станут показательными.
Кажется, что с общей философией в сборной уже разобрались. У России будет три атакующих звена, выбора не остаётся. Когда в сборную одновременно приезжают Гусев, Малкин, Кучеров, Овечкин, Кузнецов, Дадонов, Капризов, Григоренко, Ковальчук, Анисимов, то впору вообще отказываться от сдерживающих звеньев, и устраивать атакующий карнавал в каждой смене. Но в такой романтический хоккей сейчас играть невозможно. Поэтому и в этой сборной будут Андронов, Кадейкин, Плотников, возможно, Телегин. И это правильно и логично.
Но распределение суперзвёзд по тройкам тоже требует серьёзного осмысления. В своих клубах НХЛ наши лучшие игроки имеют постоянных партнёров, но в сборной слепить из ярчайших индивидуальностей команду, порой, непосильная задача. Тут нужен грамотный подход, а также план Б, если что-то пойдёт не так.
Один из главных вопросов, который нужно решить Воробьёву – куда поставить Овечкина, чтобы он приносил сборной максимальную пользу? Александр всегда выкладывается на полную мощность в играх за национальную команду, но бывает так, что его усилия не приносят результата. Объясняется всё очень просто. В «Вашингтоне» Овечкин – царь и бог, и там на него играют все партнёры. В сборной Александру довольно тяжело перестраиваться на командную игру, и бывают моменты, когда в майке сборной России Овечкин смотрится как бы сам по себе. Чтобы получить от Александра максимальный профит, Воробьёву нужно устроить Овечкину в сборной «Вашингтон» в миниатюре. То есть создать вокруг Ови такое звено, где все будут играть на него. Для подбора кандидатур нужно ответить на несколько ключевых вопросов.
В центре – Малкин или Кузнецов?
Это самый простой вопрос. Уже, кажется, все давно знают, что Малкина и Овечкина в одно звено ставить нельзя. Два талантливейших форварда, выходя вместе на лёд, словно крадут друг у друга большую часть мастерства, и просто не играют. Между Овечкиным и Малкиным вообще нет никакой химии, они говорят на разных хоккейных языках. Просто игроки для разных звеньев, вот и всё.
Очевидно, что Овечкину удобнее всего будет играть с Кузнецовым. В «Вашингтоне» они далеко не всегда выходят вместе, но в прошлом Кубке Стэнли именно эта сладкая парочка привела «столичных» к долгожданной победе. Умнейший и нежадный диспетчер Кузнецов идеально подходит на роль подносчика снарядов для постоянно заряженного на бросок Овечкина. Челябинец всегда знает, где на льду найти пасом главного русского снайпера в истории, и в сборной все это прекрасно понимают.
А что насчёт Анисимова?
Это как раз и есть план Б. Конечно, наигрывать Овечкина с Анисимовым в сборной изначально никто не будет, если в составе есть Кузнецов. Но если у двух «вашингтонцев» вдруг не пойдёт игра, как на последнем Кубке Мира? Или, не дай бог, вмешаются травмы? Ставить Овечкина к Малкину – последнее дело, а значит, остаётся вариант с Анисимовым. И он не выглядит совсем уж бредовым.
Да, в последних сезонах Артём центрит в нижних звеньях «Чикаго», но ведь было время, когда он зажигал с Панариным и Кейном. Практически незаметный на площадке, но безумно полезный хоккеист, преуспевающий как в подыгрыше, так и в оборонительных действиях, будет снабжать Александра передачами и брать на себя огромный объём черновой работы. В звено к Овечкину – в самый раз, и это будет грамотный ход с точки зрения поиска баланса. Над этим вариантом Воробьёву точно стоит поразмыслить.
Кто с краю – Дадонов, Григоренко, Капризов?
Допустим, с центром для Овечкина картина более-менее ясна. А кто будет играть в звене с Ови на правом фланге? Ответ тоже далеко не очевиден. Ясно одно, чтобы Овечкин чувствовал себя комфортно, ему нужно безоговорочно предоставить в его тройке роль первой скрипки, единственного наконечника атак. Значит, другой фланговый игрок должен сосредоточиться на подыгрыше. По этой причине, на мой взгляд, не стоит ставить к Овечкину Капризова. Кирилл – отличный снайпер, который умеет и любит брать игру на себя. Его бросок в сборной тоже следует использовать по максимуму, выводить Капризова на ударную позицию. В тройке с Овечкиным возможностей для самореализации у форварда ЦСКА будет мало.
Михаил Григоренко – другое дело. Он, конечно, тоже обладает незаурядными снайперскими способностями, но в то же время без проблем справляется с функциями распасовщика. Григоренко не ущемит своё самолюбие, если останется в своём звене в тени Овечкина. Чтобы определить, кто из двух леворуких хоккеистов ЦСКА больше справится с задачей не тянуть одеяло на себя, достаточно посмотреть их статистику в регулярке КХЛ, которую они полностью провели в одном звене. У Капризова – 30 шайб и 21 голевая передача (в пересчёте на количество игр в НХЛ – вполне себе график Овечкина), у Григоренко же показатели 17+35. Определённо, если и задвигать на второй план в тройке с Александром кого-то из «армейцев», то это Григоренко.
Но интереснее всего на бумаге смотрится в звене с «вашингтонцами» всё-таки Евгений Дадонов. Во-первых, форвард «Флориды» успешно выступает в НХЛ, а значит, по скорости мышления и другим характеристикам на одной волне с Овечкиным. Во-вторых, Дадонова при всём уважении трудно назвать элитным снайпером, и в тройке с Александром он не будет пытаться выделяться. При этом Дадонов – это игрок момента, и при возможности он сможет собрать за Овечкиным немало подборов и отскоков.
Если честно, в рассуждениях об идеальном правом крайнем для Ови можно зайти далеко. Скажем, почему бы не представить на этом месте Илью Михеева. Омич прогрессирует с каждым сезоном, год работы с Бобом Хартли позволил Михееву улучшить такой компонент, как объём катания. Илья уж точно не будет покушаться на снайперские достижения Овечкина, а также привычно проделает большой объём черновой работы. Да, Михеев ещё не игрок уровня НХЛ, но у сборной России уже были примеры крайне удачного взаимодействия между хоккеистами из разных весовых категорий. Вспомните, как на ЧМ-2012 Малкин зажигал в тройке с Поповым и Пережогиным. Впрочем, такой смелый эксперимент вряд ли реален в нынешней ситуации. На него у Ильи Воробьёва не хватит ни времени, ни решительности.
Овечкин – Кузнецов – Кучеров – это сработает?
Итак, сейчас всем понятно, что Овечкин не будет играть в одном звене с Малкиным. Ясно, и что не стоит ждать Ови в тройке с Ковальчуком. Два праворуких форварда, к тому же находящихся в диаметрально противоположных игровых кондициях – этот вариант даже обсуждать не стоит. Вырисовываются убойные тройки Гусев – Малкин – Кучеров и Овечкин – Кузнецов – Дадонов. Мало сомнений, что именно так сборная России и начнёт турнир в Братиславе.
Но что если у Малкина с Кучеровым не пойдёт? Не будет получаться комбинационная игра, и наше ударное звено распадётся на три ярких индивидуальности? Тогда Воробьёву нужно будет искать иные варианты.
И когда ещё главному тренеру национальной сборной выпадет шанс попробовать в одном звене Кучерова и Овечкина? Лучших бомбардира и снайпера НХЛ, находящихся на пике своей карьеры. Возможно, это будет звено мечты. Конечно, здесь есть риск провала. Ведь логично предположить, что Кучеров – последний, кто захочет находиться в тени Овечкина, особенно после своего невероятного рекорда в лучшей лиге мира. Но с другой стороны, в подыгрыше Никита даст фору любому, ведь у него за сезон 87 голевых передач. У него есть опыт игры со Стэмкосом, хотя, понятно, что со Стивеном они много играли друг на друга, а с Овечкиным всё будет преимущественно в одну сторону. Но если ради интересов сборной Кучеров сможет принять эту роль, то может получиться настоящая бомба. Ови и Куч тогда разорвут любую оборону на чемпионате мира. В любом случае это войдёт в историю хоккея. С какой стороны — вопрос. Но вспоминать это будут ещё долго.