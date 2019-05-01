Кто вернётся из НХЛ в Россию и трансферы КХЛ. Агенты – о главных сделках

Гостями редакции «Чемпионата» стали известные агенты Юрий Николаев и Александр Черных, которые ответили на интересующие всех вопросы: кто из игроков куда перейдёт, а также какие российские хоккеисты вернутся из Северной Америки в Россию.

«Зарплаты игроков в КХЛ упали на 30%. Больше людей будет уезжать в Америку» Хоккейные агенты Юрий Николаев и Александр Черных – о трансферных делах и контрактах в КХЛ.

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«Вопрос по Сошникову в рамках понимания СКА»

— Начнём с тех игроков, которые возвращаются в Россию из Северной Америки.

Юрий Николаев: Да, среди таковых Игорь Ожиганов, Никита Сошников, Егор Яковлев.

— Возвращаются не туда, откуда уезжали?

Ю.Н.: Если мы говорим про Яковлева, то он неограниченно свободный агент. Что касается Сошникова, то права на него у Питера, а на Ожиганова – у ЦСКА.

— Прошла информация, что права на Ожиганова будут обменяны в «Ак Барс» на Секача.

Ю.Н.: Да, переговоры в этом направлении идут и вероятность сделки велика.

Александр Черных: Если только ЦСКА договорится с Секачем по финансовой стороне вопроса. Но я думаю, что всё будет хорошо.

— Фактор того, что главным тренером «Ак Барса» станет Дмитрий Квартальнов, сыграл свою роль? Ведь они с Ожигановым ранее работали вместе.

Ю.Н.: Думаю, что да.

— То, что Игорь не остаётся в ЦСКА, желание клуба или совместное решение?

Ю.Н.: Это желание клуба, а не игрока.

А.Ч.: Как правило, в большинстве обменов инициатором выступает клуб.

— В «Торонто» Игорь не видел для себя перспектив?

Ю.Н.: Может, он видит больше перспектив для себя в КХЛ? Я бы не стал принижать достоинства нашей лиги. Значит, Игорь хочет играть здесь.

— По Никите Сошникову есть какие-то наработки?

Ю.Н.: Есть, но они лежат в рамках понимания СКА. Всё будет зависеть от «армейского» клуба.

— В каком состоянии Сошников?

Ю.Н.: Всё хорошо, он привёл своё здоровье в порядок.

А.Ч.: Все необходимые документы от врачей у него есть.

Ю.Н.: Просто до определённого момента не могли найти причину травмы. Потом всё выявили. Сейчас Никита уже тренируется.

— Возвращение в «Металлург» — желание самого Яковлева?

Ю.Н.: Есть определённые договорённости, но окончательно вопрос по нему решится позднее.

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«У нас есть предложение от СКА, но всё будет зависеть от самого Гусева»

— С каким настроением уезжал в «Вегас» Никита Гусев, учитывая, что в этом клубе в своё время не заиграл Вадим Шипачёв?

Ю.Н.: Всё хорошо, хочу сказать спасибо СКА за понимание ситуации. Все вошли в наше положение, переговоры прошли на профессиональном уровне. Сейчас Никита уже трудится в сборной.

— Это потому что «Вегас» быстро вылетел из плей-офф.

Ю.Н.: Ну, приехал бы чуть позже. Я сомневаюсь, что «Вегас» мог дойти до финала Кубка Стэнли во второй год подряд.

— Нет ли риска играть на чемпионате мира без контракта?

Ю.Н.: Риск всегда есть, но Никита хочет играть на чемпионате мира. Тем более у сборной России собирается очень мощный состав. Гусев – Малкин – Кучеров – отличная тройка вырисовывается.

— Никита уже точно будет пробиваться в НХЛ?

Ю.Н.: Сперва нужно сыграть на чемпионате мира, а потом будем смотреть. У нас есть предложение от СКА, но всё будет зависеть от самого Никиты.

— Судя по тому, что он поехал в «Вегас»…

Ю.Н.: Гениальный шаг. Мы перешли там в статус ограниченно свободного агента.

А.Ч.: И теперь мы не в статусе новичка.

Ю.Н.: Говоря на хоккейном языке – «доели» первый контракт.

— Просто теперь всё складывается так, что точно надо ехать.

Ю.Н.: Решать самому Никите.

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«Закрыли вопрос по игрокам, собирающимся уезжать за океан до 23 лет»

— Какие новости по нападающему Владимиру Ткачёву из «Ак Барса»?

Ю.Н.: Мы получили предложение от «Ак Барса».

— У Рафикова было желание отправиться в НХЛ?

Ю.Н.: Он подписал контракт с «Локомотивом». Желания уехать в НХЛ у Рушана не было, мы даже не поднимали этот вопрос.

— Вообще молодые игроки адекватно оценивают свои возможности, когда собираются уезжать в НХЛ?

Ю.Н.: Мы для себя закрыли вопрос по игрокам, собирающимся уезжать за океан до 23 лет. Мы не будем заниматься трудоустройством игроков до 23 лет в Северную Америку.

А.Ч.: Чтобы ехать туда, надо быть ведущим игроком не только в клубе, но и в сборной. Некоторые агенты обещают хоккеистам, что те будут играть в первой-второй тройке. Но важно помнить, что сначала нужно встать на ноги здесь, в России. Я разговаривал с Панариным, и он говорил, что нужно быть на две головы выше остальных, чтобы заиграть там. Иначе будут играть другие.

Александр Черных Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

«Не планируем получать лицензию НХЛ»

— Как кстати с Панариным, он сейчас «зажигает» в плей-офф. Вы с ним общаетесь, поздравляете?

А.Ч.: Нормально общаемся, созванивались с ним. Нормально всё. Артемий был очень рад, когда они прошли дальше.

— Кучерова выбили, звёздную «Тампу».

А.Ч.: Ну они хоть кого бы прошли, он бы всё равно был рад.

Ю.Н.: Я же говорил, что это не так всё просто. Плей-офф- это другой вид спорта.

А.Ч.: Повторюсь, Артемий очень рад, доволен. Панарин – один из лидеров «Коламбуса».

— И всё же, если игрок до 23 лет говорит, что хочет уехать?

А.Ч.: Хочет – может уехать.

Ю.Н.: Мы не будем способствовать отъезду игрока в североамериканские лиги.

— То есть, разорвёте с ним отношения?

А.Ч.: Отношения разрывать не будем, но мы же наёмные работники, он волен принимать решения. Но если он будет спрашивать совета, мы всем рекомендуем встать на ноги, это, как правило, как раз в возрасте 23-25 лет, а потом уже спокойно ехать.

— А не планировали, как Шуми Бабаев, получать лицензию НХЛ?

Ю.Н.: Я поздравляю Шуми с получением лицензии в НХЛ, но мы не планируем этим заниматься.

А.Ч.: Очень рад за него.

— Просто там есть какие-то агенты, с которыми вы сотрудничаете?

Ю.Н.: Я так часто говорил на эту тему, и Александр Юрьевич тоже, что это уже неактуально, как мне кажется.

Ю.Н.: Наша компания имеет три полные лицензии на рынке в КХЛ.

— Что это значит?

А.Ч.: В структуру нашей компании входят агенты, и сейчас ещё есть желающие, которые хотят войти. И когда говорят, что у агентства «Winners» много игроков, надо понимать, что есть группа людей в этой компании. Сейчас мы общались, есть ещё два агента, которые были в свободном плавании и сказали, что хотели бы присоединиться. Мы не против, если они присоединятся. Что касается иностранной лицензии, то Юрий Леонидович всегда задаёт вопрос и говорит, что здесь на рынке нет агентов оттуда, которые были бы в лидерах. Поэтому зачем идти туда на какие-то второстепенные роли?

— В чужой дом со своим самоваром.

Ю.Н.: Да нет, не в чужом доме дело. Дело в работе.

А.Ч.: Слушайте, здесь работы непочатый край!

Ю.Н.: Мы уже слишком долго об этом говорим. Ещё раз могу объяснить. Саша правильно спросил – есть у нас здесь канадские агенты в топ-5? Таких нет.

«Да Коста будет в Ярославле»

— Хотели узнать об Олеге Ли. Какие у него перспективы в СКА, потому что он весь сезон практически не играл. Бывальцев заиграл, а Олег — нет. Будете работать в этом направлении?

Ю.Н.: Права у СКА. Да, будем работать в этом направлении. Надо будет разговаривать с руководством, смотреть, где они его видят, видят ли вообще и после этого принимать решение.

— Что по Ежову, он отправляется в «Витязь»?

Ю.Н.: Нет, он не отправляется в «Витязь».

— А что с ним?

Ю.Н.: На сегодняшний день мы ведём переговоры с рядом клубов КХЛ.

— По Да Косте тоже интересный вопрос.

Ю.Н.: Ярославль.

— «Автомобилист» предлагал ему остаться?

Ю.Н.: Нет, особо не предлагал. Те деньги, которые были нужны нам, они не предлагали.

«Уход Воронина из «Спартака»? Пришёл новый тренер, он определяет команду»

— У «Спартака» ушли шесть человек. Болельщики особенно переживают из-за Воронина, он Легенда №17, символ последних лет. Почему не удалось его оставить?

А.Ч.: Пришёл новый тренер Олег Знарок, он определяет команду. Может быть, ещё какие-то нюансы, может, он на эту роль уже видит каких-то игроков, с которыми он работал.

Ближе к ХК МВД, чем к СКА. Какой будет состав у Знарка в «Спартаке» У команды Олега Валерьевича не будет суперзвёзд и неограниченных возможностей. Когда-то давно это не мешало ему побеждать.

— Слышали, что в «Спартак» перейдёт Илья Аркалов, покинувший «Нефтехимик».

А.Ч.: Планируется, да.

— Он приблизительно такого же плана игрок, как и Воронин.

А.Ч.: Они разные игроки. Аркалов скорее хоккеист силового плана. Хороший процент выигранных вбрасываний, больше в давление. Артём тоже «съедал» меньшинство, но он больше креативного плана.

— А Сергеев?

А.Ч.: По нему пока никакой конкретики нет. Есть клубы, которые на что-то рассчитывают и ждут, если у них получится кого-то взять. Если нет, тогда они готовы дальше с нами вести диалог. Знаете, как обычно, на одного игрока рассчитывают четыре-пять клубов, если кто-то не договорится, сразу у четырёх из них уже есть вакансия.

— Воронин в итоге отправится в «Вышку»?

А.Н.: Нет, ищем варианты в КХЛ.

— Что с остальными ребятами? К примеру, с Михаилом Григорьевым.

Ю.Н.: Григорьев, думаю, будет в московском «Динамо». Пока разговариваем с клубом и утрясаем финансовые моменты.

«Галимова периодически просили выйти немножко раньше. В итоге пришлось делать операцию»

— Калинин, Меньшиков – оба в Челябинске?

Ю.Н.: Да, есть договорённость с «Трактором».

— А что с Максвеллом и Трунёвым?

А.Ч.: Если у Максвелла не будет предложений в КХЛ, то он продолжит карьеру за границей. По Трунёву работаем.

— Кирилл Кольцов?

Ю.Н.: Работаем.

— Он пока не собирается заканчивать?

Ю.Н.: Нет, не собирается.

— Станислав Галимов в «Торпедо» не остаётся?

Ю.Н.: У нас есть договорённость с «Металлургом».

— Изначально в «Магнитку» сватали Мурыгина.

А.Ч.: Это вопросы к менеджменту клуба.

— В Магнитогорск не опасно ехать при живом Кошечкине? Многие оттуда сбежали.

Ю.Н.: Галимов и Кошечкин уже играли вместе в «Ак Барсе».

— У Стаса была тяжёлая травма…

А.Ч.: Она была не тяжёлая. Он долго пропустил, потому что нужно было взять паузу.Стаса периодически просили выйти немножко раньше. В итоге пришлось делать операцию, хотя, может быть, её вообще бы можно было избежать. Но уже как есть, так есть. Он прооперировался, всё хорошо, к сезону уже будет готов. Проблем никаких нет.

«Сотрудничать с Жердевым закончили»

— Куда пропал Жердев, вы с ним общались или закончили сотрудничество?

Ю.Н.: Сотрудничать мы закончили и пока не общались.

— Где он хоть сейчас?

Ю.Н.: Не знаю.

— Просто человек пропал. В результате ни слуху, ни духу. Бабчук, кстати, тоже пропал.

Ю.Н.: Бабчук в Киеве.

— Какая ситуация с Тимуром Биляловым?

Ю.Н.: У него действующий контракт.

«Аренду в КХЛ нужно сделать официальной»

— Как вы относитесь к тому, чтобы узаконить аренду в КХЛ?

Ю.Н.: Я положительно.

А.Ч.: Я тоже. Только плюсы вижу. Несколько клубов захватят всю лигу? Это и так можно сделать, даже ещё на начальном этапе в школах. По регламенту не надо никого спрашивать и можно всех скупить. Просто те молодые ребята, которые могли бы играть, они по развитию уступают своим сверстникам. Например, в Череповце он бы мог играть, а в более сильной команде – нет. Ну отдай ты его в аренду, тем более, если другой клуб не против. Это же не насильное, а обоюдное решение двух команд. Игрок от этого только выиграет. Так что это нужно узаконить и сделать официальным.

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— Что с Зариповым? Были слухи и про Челябинск, и про завершение карьеры. И какая ситуация с другими игроками «Ак Барса» без контрактов?

Ю.Н.: По Зарипову у нас есть договорённость с Казанью, мы в спокойном режиме после праздников доделаем работу. Данис хочет двухлетний контракт, как в итоге договоримся – посмотрим. Лукоянов остаётся в «Ак Барсе», по Свитову мы работаем, надо встретиться сейчас с Сашей и определиться. У него есть хорошие предложения. Потапов переходит в «Авангард».

А.Ч.: Зарипов не объявлял о завершении карьеры. Он полон сил, тренируется, нашёл специальную команду по силовому катанию и усердно занимался перед сезоном.

— Какая ситуация у Рината Валиева?

Ю.Н.: Он принадлежит «Ак Барсу», если у него есть желание вернуться, значит, мы будем работать. Пока мы не разговаривали.

«Как только КХЛ скажет, что игроки «Динамо» — НСА, тогда и начнём переговоры»

— Как на ваших клиентах отражается ситуация с «Динамо»? Новое юридическое лицо, расторжения контрактов…

Ю.Н.: Мы пока не разбирались в ситуации с «Динамо». Мы заключали контракты только по тем игрокам, которые принадлежат клубу. Это Бочаров, Брюквин, Тарасов, Зайцев. Как это будет сопоставляться с новым юридическим лицом клуба – я не знаю.

А.Ч.: Лига пока не прокомментировала нам изменения в «Динамо».

— Нет ли опасности, что люди останутся без контрактов, будут какие-то невыплаты?

Ю.Н.: По поводу выплат или невыплат мы не можем обсуждать, а что касается контрактов, то мы достигли приемлемых условий. Это те люди, которые нужны «Динамо». Я думаю, что не будет никаких вопросов. В основном это все воспитанники «Динамо», поэтому какие могут быть вопросы?

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— Егор Назаров играл в финале ВХЛ за «Рубин». Нет интереса в КХЛ?

А.Ч.: Он хочет остаться в «Рубине». Интерес в КХЛ, может быть, и был бы к нему, довольно качественный вратарь, но нужно понимать, что на сегодняшний момент он точно не первый вратарь в КХЛ, а места бэкапов везде заняты. Если вы назовёте любой клуб, я вам скажу, кто там второй голкипер.

— А в Казани какая будет бригада вратарей?

А.Ч.: По-моему, в «Ак Барсе» Гарипов и Подъяпольский.

— А в «Сочи»?

А.Ч.: В «Сочи» точно Дмитрий Шикин и Пётр Кочетков.

Юрий Николаев Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

«С тренерами в КХЛ мы не работаем, чтобы избегать неприятных ситуаций»

— У Клима Костина действующий контракт в Северной Америке. Нет вариантов вернуться в Россию?

Ю.Н.: Почему? У Костина есть огромное желание. Сейчас он находится в расположении «Сент-Луиса». Я думаю, он будет сам лично разговаривать на эту тему.

— То есть, он хочет играть не в АХЛ?

Ю.Н.: Не всё зависит от нас и от него, права у «Сент-Луиса». Надо посмотреть, как всё сложится.

— Илья Зубов остаётся в «Спартаке»?

Ю.Н.: У нас есть предложение от «Спартака».

А.Ч.: Зубов провёл хороший сезон. Скоро всё решится.

— Что с Сергеем Терещенко из «Салавата Юлаева»? От этого игрока ожидали прорыва…

Ю.Н.: Его поменяли в «Трактор». Теперь Сергею нужно проявлять себя в Челябинске.

— Представляете ли вы интересы кого-то из тренеров?

Ю.Н.: Лично мы представлять интересы тренеров не будем. На сегодняшний день мы отказались от работы с тренерами, рекомендуем им взаимодействовать с юридическими компаниями, потому что мы по регламенту практически не можем представлять их интересы.

А.Ч.: Хотя ситуация здесь немного комичная. К примеру, ты подписал с любым клубом игроков, там нет твоего тренера. У них действующий контракт на два года. Потом туда приходит тренер, с которым ты работал. И что, будут разрывать контракты? Или как в этой ситуации действовать? Чтобы избегать этих вещей, им проще обратиться в юридическую компанию.

«Магнитка» хочет сократить оклады и увеличить бонусы»

— Косов перешёл в Челябинск?

Ю.Н.: Нет. Мы бы хотели, чтобы он остался в КХЛ и у нас есть предложения. Но утверждать, что он в Челябинске, мы не можем.

— Вопрос по братьям Костицыным. У Сергея действующий контракт, а как обстоят дела у Андрея?

А.Ч.: Андрей хотел бы играть за Минск, он очень заинтересован, но у «зубров» на сегодняшний день нет утверждённого бюджета. Генеральный директор тоже хотел видеть этих игроков в команде. Также есть заинтересованность и у других клубов. Если с Минском пауза затянется, то будем искать варианты.

— Геннадий Величкин говорил, что будут переговоры и по Николаю Кулёмину. Дескать, что-то необходимо корректировать.

Ю.Н.: Да, оптимизируем и корректируем, переговоры ведутся. Кулёмин не единственный игрок в команде, кого это коснулось. Клуб хочет сократить оклады и увеличить бонусы.

«Металлург» провалился в плей-офф КХЛ. Что делать и кто виноват? Пора принимать разумные менеджерские решения.

— По Кугрышеву достигнуты договорённости с Уфой.

Ю.Н.: Да, давно уже. Дмитрий доволен. У нас были другие предложения, но он захотел остаться в «Салавате Юлаеве».

— А с Филатовым что?

Ю.Н.: Пока всё в процессе работы. Он свободный агент.

«Лучше ввести пол зарплат»

— Как вы относитесь к жёсткому потолку зарплат? Цифра в 900 млн рублей не пугает?

Ю.Н.: Как мы можем к этому относиться? Это решение лиги. Мы его принимаем, относимся с пониманием. Мы много раз говорили о том, что лучше бы обсудить введение пола зарплат.

— Пол зарплат должен увеличиваться?

Ю.Н.: С нашей точки зрения — да. Лучше ввести пол зарплат.

— Хотелось ты узнать, как обстоят дела с Хохлачёвым? Он остаётся в России?

Ю.Н.: Он ограниченно свободный агент. Права у «Спартака». Клуб сделал ему предложение. Думаю, что на днях всё узнаете.

— Столяров и Чудинов?

Ю.Н.: Столяров в «Спартаке». По Чудинову есть предложение от «Авангарда», мы в процессе переговоров.

«Как работать с «Куньлунем» — непонятно»

— С «Куньлунем» связывались? Там русских хоккеистов совсем не осталось.

А.Ч.: Связывались. Мы пока не понимаем, отклика нет никакого. Говорят: «Пришлите список игроков». Спрашиваем: «Кто нужен?» Ответ: «Просто пришлите». Нет понимания, будут они работать с русскими игроками или нет. Да и не только россиян это касается, у нас ведь и легионеры есть.

— С Александром Радуловым поддерживаете связь?

Ю.Н.: Поддерживаем. Мы очень рады, что у него всё складывается в «Далласе».

— А с Ковальчуком?

А.Ч.: С Ковальчуком мы тоже постоянно разговариваем, но пока с ним не виделись. Сборная улетела на Евротур.

— Радулов давно не играл за сборную, и, возможно, не очень-то хочет…

Ю.Н.: Если здоровье позволит — сыграет. Саша недавно и в клубе тренировку пропустил. Когда идёт плей-офф, то никто не говорит о травмах. Главное — не получить лишний удар в больное место.