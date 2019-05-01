Бобровский «тащит» всё. «Коламбус» непобедим на своём льду

Этот «Коламбус» не может вывести из себя даже «крыса» Маршан.

Стадион «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе не зря считается одним из самых громких и негостеприимных мест в НХЛ для выездных команд — поспорить с ареной в Огайо по степени «злючести» может разве что легендарный «Нассау-колизеум» на Лонг-Айленде. И перед тем, как серия с «Бостон Брюинз» при равном счёте переехала на площадку «Блю Джекетс», большинство игроков «мундиров» справедливо полагали, что домашние стены помогут им подпитаться энергией и сделать необходимые шаги для выхода в третий раунд плей-офф.



«Фанатов слышно даже в раздевалке. Они так долго ждали этого момента, и как я сказал после первой серии с «Тампой», наши болельщики вполне это заслужили. Они будут громко скандировать, петь. Мы должны использовать это как наше преимущество», — сказал перед матчем нападающий «Коламбуса» Кэм Аткинсон.

Четыре гола за пять минут, и все в концовке! Как это делают в НХЛ? В «перестрелке» выжил «Сент-Луис», «Даллас» уступает в серии 1-2.

Примечательно, что перед матчем на каждое сиденье стадиона была положена специальная футболка, на которой была написана фраза генерального менеджера Ярмо Кекяляйнена: «Победа в первом раунде — не наша цель». Всё это было для того, чтобы продемонстрировать себе и окружающим — для «Блю Джекетс» настало время «пора», когда успех переходит из категории случайности в заслуженную награду.

«Бостон» оказался готов к горячему приёму огайской публики, не спасовав после оглушительной поддержки болельщиками своих любимцев на старте первого периода. Фанаты «Коламбуса» никогда не имели возможности посмотреть вживую матч второго раунда плей-офф, поэтому вовсю наслаждались представленной возможностью, а их энергия действительно помогла «Блю Джекетс» сыграть удачно. В середине стартовой двадцатиминутки хозяева успешно «убили» меньшинство, полученное после удаления капитана команды Ника Фолиньо, а за полторы минуты до перерыва сумели открыть счёт.



Форвард «мундиров» Бун Дженнер умело поддержал контратаку, на ложном замахе оставил не у дел защитника Коннора Клифтона, и переиграл Туукку Раска точным кистевым броском.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

В середине второго периода всё тот же Дженнер заработал на себе большинство, заставив сфолить Брэда Маршана. «Мишкам» почти удалось отбиться в эти две минуты — не хватило каких-то семи секунд, когда Мэтт Дюшейн удвоил перевес «Коламбуса», забив пятый гол в нынешнем плей-офф.

«Ваши ожидания – ваши проблемы». Это про мой обмен в «Виннипег» Богдан Киселевич мог играть в НХЛ намного больше, но не делает из себя жертву. Сказал всё как есть.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Коламбуса».

В заключительном отрезке встречи «мундирам» предстояло пережить настоящий шторм у своих ворот, и в том, что хозяева отстояли для себя победный счёт, очень велика заслуга Сергея Бобровского. Из 15 бросков, сделанных хоккеистами «Брюинз» в третьем периоде, он не справился лишь с одним, да и тот получился несколько спорным. Гол Джейка Дебраска за 40 секунд до финальной сирены был засчитан, хотя это решение выглядело спорным. Арбитры потеряли шайбу из вида и дали свисток, но видеосудьи в Торонто засчитали взятие, так как гол был результатом «непрерывного движения».

Видео можно посмотреть в «твиттере».

О геройствах Бобровского красноречивей других говорит эпизод, когда Сергей смог дотянуться до шайбы на самой линии, потеряв клюшку, но не дав добить форварду гостей Дэнтону Хайнену. «Изумительная игра Бобровского!», — оценил россиянина в своём «твиттере» редактор официального сайта НХЛ Дэн Роузен.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Мы провели, возможно, не самый удачный матч, но смогли победить. Необходимо продолжать прибавлять», — сказал после матча Мэтт Дюшейн. «Да, мы выигрываем 2-1 в серии, но «Бостон» — чертовски хорошая команда. Нужно продолжать работать, засучив рукава, иначе мы ничего не добьёмся», — предостерёг от излишней эйфории Ник Фолиньо.



Не обошлось и без традиционных для «мишек» моментов, связанных с физическим воздействием на соперника. За минуту до конца матча «крыса» Маршан не удержался и ударил клюшкой в затылок Скотта Харрингтона, который в этот момент находился на коленях и был повёрнут спиной к Маршану.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Что я могу сказать по этому моменту? Я видел, что сделал Маршан. Но комментировать не буду», — строго сказал после матча Джон Торторелла. Нет сомнений в том, что необходимые слова он приберёг для своих парней в раздевалке.