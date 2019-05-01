Трансферное безумие в КХЛ. Топ переходов в первый заявочный день

В КХЛ открылось трансферное окно. Рассказываем о главных переходах и обменах, состоявшихся 1 мая. Интересных новостей, как обычно, хватало. В том числе и с участием НХЛ.

Коршков — в НХЛ, «Магнитка» «взорвала» рынок! Как в КХЛ открыли трансферное окно Клубы КХЛ официально открыли межсезонье. Было немало крутых сделок.

т. Дмитрий Квартальнов, з. Игорь Ожиганов – в «Ак Барс»

Казанцы официально объявили о подписании контракта с главным тренером Дмитрием Квартальновым. Именно Квартальнову, тренировавшему до этого «Локомотив», суждено стать сменщиком Зинэтулы Билялетдинова. Кроме того, «барсы» получили от ЦСКА права на защитника Игоря Ожиганова, который возвращается из «Торонто» и переезжает играть в столицу Татарстана.

н. Иржи Секач – в ЦСКА

Права на Ожиганова достались «Ак Барсу» не просто так. Пришлось попрощаться с чешским форвардом Иржи Секачем, который просил солидное повышение зарплаты и хотел переехать в Москву. Думается, что в итоге довольны сделкой остались все стороны. Квартальнов будет строить под себя новую команду. С тем же Ожигановым они давно знакомы по совместной работе.

з. Сэм Лофквист, н. Юусо Пуустинен, н. Микаэль Руохомаа – в «Сибирь»

В прошлом сезоне «Сибирь» ошиблась с легионерами, поэтому сейчас подписывала уже тех, кто проявил себя в КХЛ. Помимо усиления защиты Сэмом Лофквистом, новосибирцы заключили контракты с прекрасно проявившими себя в «Нефтехимике» финнами. Пуустинен и Руохомаа переезжают в Новосибирск, где уже выступает их соотечественник Юкка Пельтола. К морозам горячим финским парням не привыкать!

н. Стефан Да Коста, н. Антон Ландер – в «Локомотив»

В Ярославль перебираются сразу два новых легионера. Француз Да Коста добавит «железнодорожникам» креатива в атаке и улучшит большинство. Не станет лишним и шведский нападающий Антон Ландер, успешно выступавший в «Ак Барсе». Но в Казани началась новая эра, а Ландеру в «Локомотиве» должен помочь обжиться соотечественник Стаффан Кронвалль. В Ярославле Антону выступать ближайшие два года.

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в. Станислав Галимов, н. Владимир Галузин, з. Пол Постма, н. Денис Паршин, н. Андрей Локтионов, н. Брэндон Козун, н. Эрик О'Делл – в «Металлург»

Серьёзная перестройка в «Металлурге». По всей видимости, Геннадий Величкин хочет снова побороться за Кубок Гагарина. Главное, чтобы все новички успели сыграться друг с другом. Вратарь Галимов постарается составить конкуренцию Кошечкину, Постма призван навести порядок в защите, а в линию атаки официально пришли форварды Паршин, Локтионов, Галузин, Козун и О'Делл. По именам команда в Магнитогорске собирается очень мощная, учитывая тот факт, что вскоре будет подписан ещё и Егор Яковлев, вернувшийся из НХЛ. Посмотрим, какой уральцы будут показывать хоккей в следующем сезоне.

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н. Энвер Лисин, з. Дмитрий Калинин, з. Сергей Терещенко, з. Виталий Меньшиков, н. Фёдор Малыхин – в «Трактор»

Активен на трансферном рынке и другой уральский клуб. В родной город вернулись защитники Меньшиков и Калинин, в результате обмена из Уфы перебрался в Челябинск и уроженец Магнитогорска Сергей Терещенко, у которого не получилось проявить себя в «Салавате Юлаеве». Лисин концовку прошлого сезона провёл в «Спартаке», ничем особенным не запомнившись. Может, у Энвера получится в «Тракторе»? У Петериса Скудры не забалуешь, придётся серьёзно работать. Пора реанимировать свою карьеру и Фёдору Малыхину, долгое время просидевшему на лавке в «Ак Барсе».

н. Йоонас Кемппайнен – в СКА

Финский центральный нападающий сменил Уфу на Санкт-Петербург. В деньгах Кемппайнен не проиграл бы и в столице Башкортостана, здесь дело в другом. Семья Йоонаса хочет жить максимально близко к родине, поэтому Питер стал для финского игрока оптимальным вариантом. В «Салавате» Кемппайнен вырос в элитного хоккеиста, играл в одной тройке с Умарком и Хартикайненом. В СКА придётся всё доказывать заново.

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н. Егор Коршков – в «Торонто»

Нельзя не сказать и о переходе, который случился между клубами КХЛ и НХЛ. Нападающий «Локомотива» Егор Коршков решил покинуть Ярославль и попробовать свои силы за океаном в системе «Торонто». Кроме того, уже в этом сезоне Егор сможет сыграть за фарм-клуб «Торонто» — «Марлиз». Что ж, спортсмен сделал свой выбор. Хочется, чтобы у Коршкова всё получилось, но будет непросто. Конкуренция просто сумасшедшая.

з. Симон Бертильссон, н. Мальте Стрёмвалль, н. Илья Крикунов – в ХК «Сочи»

Шведский форвард Стрёмвалль – новое лицо для КХЛ. В минувшем сезоне хоккеист стал лучшим снайпером и бомбардиром чемпионата Финляндии в составе «КооКоо». Теперь он переезжает на юг России и будет играть в команде Сергея Зубова. Новичком нашей лиги стал и шведский защитник Симон Бертильссон, который всю карьеру провел в шведском клубе «Брюнес». В свою очередь Илью Крикунова в стане «леопардов» прекрасно знают. После выступления за «Автомобилист» Илья снова возвращается в ХК «Сочи», где будет демонстрировать свои бомбардирские способности. Илья – один из двух лучших бомбардиров в истории сочинцев (113 очков) и лучший ассистент (71 передача).