«Банда придурков» уже выбила Овечкина. Теперь на очереди Тротц

Когда знаменитый мастер эпатажа Дон Черри критиковал «Каролину» за её празднование побед и назвал эту команду «бандой придурков», то вряд ли предполагал, насколько это прозвище придётся по вкусу и самим «ураганам», и их болельщикам. Скромный клуб из Роли, который 10 лет не мог пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли, в первом раунде плей-офф оставил не у дел действующего чемпиона «Вашингтон» во главе с Александром Овечкиным. А во втором раунде хоккеисты «Харрикейнз» уверенно обыгрывают команду бывшего тренера Овечкина — «Айлендерс» Барри Тротца, у которого нынешний сезон также был очень хорошим.

В двух первых играх на Лонг-Айленде «Каролине» немного повезло — это признавали сами «ураганы», которые вряд ли рассчитывали дважды победить на льду старейшего «Нассау Колизеума». Но после переезда серии на домашнюю площадку «Харрикейнз» стало окончательно ясно, что успех команды Рода Бриндамора совершенно не случаен, поскольку в третьей встрече «Каролина» была лучше от начала и до конца.

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В составе «Харрикейнз» случилась ещё одна интересная история: голкипер Кёртис Макэлинни, который большую часть карьеры был сменщиком Сергея Бобровского, и свой первый старт в плей-офф получил только в 35 лет, выдал настоящий матч-концерт. Во втором периоде при счёте 1:1 он совершил ключевое «спасение», остановив шайбу на линии после двух бросков в упор. Сначала переиграть голкипера не смог защитник Ник Ледди, а затем с тем же результатом остался и техничный форвард Джордан Эберле. Этот сейв придал «Каролине» необходимой уверенности.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Впрочем, ещё до этого «ураганы» были хороши, играя первым номером. В середине стартового отрезка «Каролина» открыла счёт усилиями Теуво Терявяйнена, который подкараулил шайбу на дальней штанге чужих ворот, сумев скрыться от внимания соперников.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Самые возрастные голкиперы, получившие свой первый старт в плей-офф:



1. Кёртис Макэлинни (2019) — 35 лет и 343 дня,

2. Лес Бинкли (1970) — 35 лет и 306 дней,

3. Альфи Мур (1938) — 32 года и 125 дней.

Две минуты спустя защитник Девон Тэйвз восстановил равновесие, но после перерыва хозяева снова вышли вперёд, сделав это весело и задорно. Опытный Джастин Фолк рукой остановил шайбу на чужой синей линии, воспользовавшись передачей-навесом от Фёгеле, убежал один на один и не оставил шансов Робину Ленеру.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Островитяне» не сдались, и снова через небольшой промежуток времени смогли восстановить равновесие. Гол Джоша Бейли был бы не слишком примечателен, если бы не поступок нападающего после попадания шайбы в ворота: форвард «Айлендерс» в знак утешения погладил по голове вратаря хозяев Макэлинии.



Ну а когда пришла пора решать исход матча, на авансцену вышел «мистер седьмой матч» Джастин Уильямс. Оплошность Ленера оказалась на руку Себастьяну Ахо, который перехватил шайбу в чужой зоне, а опытнейший Уильямс оказался в нужное время в нужном месте, и с пятачка забил победный гол.



Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Мы взяли две победы в гостях, но каждый из нас понимал, что мы не очень хорошо играли. Мы ещё не убрали соперника, но очень близки к этой цели, и перед своей публикой непременно нужно играть в свой хоккей. Нужно показать им, что такое игра «Каролины», — говорил Уильямс до матча, и первым показал пример того, как это надо делать.

А в отношении Брока Нельсона, который вздумал «троллить» вратаря соперников в стиле Брэда Маршана, быстро сработала хоккейная карма. Нельсон находился на льду, когда «Каролина» забивала третий, четвёртый и пятый голы, а до этого форвард не использовал два шикарных момента, в каждом из которых Макэлинни забирал шайбу себе.



Стоит добавить, что в состав «Харрикейнз» впервые после драки с Овечкиным вернулся Андрей Свечников. Россиянин сыграл 12 минут, имел неплохой шанс забить, но промахнулся мимо створа, бросая с пятачка.