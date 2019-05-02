Дацюк – в Екатеринбурге, а Киселевич – в «Авангарде»? Какие сделки ждём в КХЛ

Где продолжат карьеру Кагарлицкий и Хохлачёв? Вернётся ли в КХЛ Ян Коварж? Вопросов ещё очень много.

В КХЛ открылось трансферное окно, и в первые дни работы рынка произошло много любопытных подписаний и обменов. Но межсезонье всё-таки ещё только начинается и впереди немало интересных переходов. Рассказываем, какие именно сделки стоит ожидать.

1 мая уральский клуб поскромничал, ограничившись подписанием Рафаэля Батыршина, но самые громкие трансферы «Автомобилисту» ещё предстоят. Новоявленный топ-клуб КХЛ сделал выводы из своего первого сезона в новой роли, и уже в следующем чемпионате планирует улучшить результат. Мы говорили, что для закрепления в элите «Автомобилисту» не хватало российских суперзвёзд, и скоро в «Автомобилисте» должны закрыть этот пробел.

Источник: Вячеслав Войнов перейдёт в «Автомобилист»

По информации «Чемпионата», екатеринбуржцы лидируют в борьбе за Вячеслава Войнова, одного из сильнейших защитников с российским паспортом. Войнов пропустил целый год в надежде на амнистию от НХЛ, но сейчас, когда ему продлили срок дисквалификации за океаном, у Вячеслава не остаётся иного выбора, кроме как вернуться в Россию. В «Автомобилисте» Войнов станет игроком первой пары обороны и закроет позицию защитника под большинство.

Кроме того, к возвращению в родной клуб склоняется Павел Дацюк. 40-летний форвард уже попрощался со СКА. Сообщается об интересе к Дацюку в НХЛ, но, откровенно говоря, маловероятно, что Павел вновь отправится за океан. Завершить славную карьеру в родном городе – это была бы красивая история как для Дацюка, так и для «Автомобилиста».

Чешский центрфорвард, прекрасно зарекомендовавший себя в КХЛ по игре за «Магнитку», может вернуться в лигу в следующем сезоне. Напомним, что в прошлом чемпионате у Яна не получилось в НХЛ, и он доиграл сезон в Европе, но сейчас у него есть желание вновь выступать в КХЛ.

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Главными претендентами на Коваржа-старшего ещё недавно считались «Автомобилист» и «Авангард», но теперь уральский клуб, похоже, можно вычёркивать. Екатеринбуржцы продлили соглашения с Коваржем-младшим и Анатолием Голышевым, на тяжёлом контракте остаётся Найджел Доус, а в планах – подписание договоров с Дацюком и Войновым. На интересное предложение для чеха попросту не останется средств. А вот «Авангард» для Яна видится вполне рабочим вариантом. Омичам, после ухода Давида Деарне, совсем не помешает центрфорвард топ-уровня, и на Коваржа «ястребы» не поскупятся. Если, конечно, не найдут варианты поинтереснее.

Ян Коварж Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Один из топовых российских защитников провёл неоднозначный сезон за океаном, и скорее всего, в следующем сезоне мы вновь увидим Богдана в КХЛ. Киселевич уезжал за океан из ЦСКА, и сейчас «армейский» клуб, конечно, заинтересован в Богдане. Но у защитника есть и другие предложения. Например, «Авангард» готов предложить Киселевичу большую сумму, чем ЦСКА, и игрок находится в серьёзных раздумьях. В межсезонье омичи наверняка расстанутся с Евгением Медведевым, Максимом Березиным и Егором Мартыновым, так что под Киселевича у «ястребов» будут и место в составе, и деньги.

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Об этом переходе должно быть объявлено сразу после 1 июля, когда рынок откроется и в НХЛ. «Ястребы», вчистую проигравшие финал Кубка Гагарина ЦСКА, первым делом в это межсезонье взялись за удлинение скамейки за счёт габаритных и мощных форвардов, умеющих продавить защиту и вылезти на пятак. В «Авангард» уже перешли Алексей Потапов, Евгений Грачёв, Павел Дедунов, и Никита Щербак отлично вписывается в эту линию наращивания общекомандных мускулов.

У Щербака, выбранного в первом раунде драфта, ничего не получилось в НХЛ. Отчасти, Никита виноват сам, но где-то ему и не повезло с командами. Возвращение в Россию в 23 года не будет означать окончательное прощание с лучшей лигой мира, а работа с Бобом Хартли может существенно ускорить личный прогресс Щербака.

«Магнитка» знатно пошумела в первый день открытия трансферного окна, но осталась ещё одна довольно громкая сделка с участием уральского клуба, которая будет обнародована не раньше июля. Игроком «Металлурга» должен стать Егор Яковлев, с переменным успехом выступавший в прошлом сезоне за «Нью-Джерси», но сейчас решивший перебраться обратно в Россию.

Яковлев возвращается в КХЛ в статусе НСА, но, по информации «Чемпионата», вероятнее всего его переход именно в родной Магнитогорск. «Металлург» собирает на следующий сезон очень серьёзную команду.

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Прошедший сезон для Кирилла Петрова трудно назвать удачным. Раскрыть в «Авангарде свои лучшие качества форварду не удалось, а в плей-офф Кирилл всё больше времени проводил в запасе. Возможно, Петров не совсем подошёл под модель Хартли, и вряд ли «Авангард» заинтересован в продолжении сотрудничества с форвардом, который получал немаленькую зарплату, а отрабатывал её далеко не лучшим образом. Скорее всего, сейчас Петрова ждёт возвращение в родную Казань, где под руководством Квартальнова Кирилл попробует перезагрузить карьеру.

Столяров никогда не хватал звёзд с неба, но известно, что это очень умный, ответственный и духовитый хоккеист. Он может сыграть и с краю, и в центре, а также всегда выполняет большой объём черновой работы. Для третьего-четвёртого звена – почти идеальный вариант. С Олегом Знарком Столяров работал в ХК МВД и ОХК «Динамо», так что возможности хоккеиста новому рулевому «Спартака» прекрасно известны. О сделке будет объявлено в ближайшее время.

Геннадий Столяров Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Московское «Динамо» может усилиться двумя защитниками с российскими паспортами. Рылов и Григорьев добавят жёсткости обороне бело-голубых, кроме того, оба хоккеиста могут помочь в атакующих действиях. Для Рылова это будет уже третий приход в «Динамо», причём на заре своей карьеры Яков играл как раз в команде Владимира Крикунова. Григорьев – один из главных путешественников российского хоккея последних лет, но где бы Михаил не играл, картины он никогда не портил.

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Ещё два опытных защитника с большой долей вероятности отправятся в «Трактор». Экс-капитан «Спартака» Дмитрий Калинин в 38 лет ещё способен отыграть на достойном уровне сезон-другой, а Виталий Меньшиков компенсирует некоторые свои недостатки в хоккейной технике боевым и неуступчивым характером. «Трактор» с приходом в клуб Бориса Видгофа взял курс на возвращение своих воспитанников, и подписание коренных челябинцев Калинина и Меньшикова будет весьма логичным шагом.

Одна из главных интриг межсезонья – где продолжит карьеру Дмитрий Кагарлицкий. Но на самом деле, вариантов у форварда бело-голубых не так уж и много. Предложение от «Динамо», а также серьёзный интерес со стороны «Авангарда». Омичи хотят видеть забивного нападающего в своём составе, но Кагарлицкий ещё размышляет, и пока больше склоняется к тому, чтобы остаться в стане бело-голубых. На его решение может повлиять и тот факт, что Вадим Шипачёв с Миксом Индрашисом продлили отношения с «динамовским» клубом. Но всё-таки здесь ещё возможны разные варианты. Сумеет ли «Авангард» всё-таки переманить Кагарлицкого из Москвы в Балашиху?

Дмитрий Кагарлицкий Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Главный ценный актив «Спартака» тоже ещё не принял окончательного решения о своём будущем. Красно-белые, разумеется, сделали форварду квалификационное предложение, но топ-клубам Хохлачёв тоже интересен, и пока этот вопрос находится в подвешенном состоянии. Недавно слухи отправляли Александра в «Авангард», но агент хоккеиста опроверг эту информации.

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Что ж, скоро и эта ситуация должна проясниться.

Из заокеанской командировки в Россию возвращается Никита Сошников. По заверению агентов игрока, форвард привёл в порядок своё здоровье (два сотрясения мозга существенно помешали хоккеисту проявить себя в НХЛ) и готов к новым вызовам в карьере. Права на Сошникова в КХЛ принадлежат СКА, но не исключён вариант, при котором Никиту обменяют в другой клуб.

В обратном направлении должен проследовать Илья Михеев. Собственно, сам отъезд омича за океан – дело практически решённое. В «Авангарде» ему, конечно, сделали квалификационное предложение, но глава «ястребов» Александр Крылов уже заявил, что готов помочь Михееву адаптироваться в НХЛ в бытовом плане.

Пока Илья находится в расположении сборной России и не распространяется о конкретных вариантах в Америке, но по сообщению заокеанских инсайдеров, самый предметный интерес к Михееву проявляют в «Торонто».

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Попытается попробовать свои силы в НХЛ и Александр Елесин, проведший классный сезон в «Локомотиве» и сборной России. Сам игрок уже подтвердил, что перебирается в Америку, но отметил, что ясности никакой нет. Впрочем, не секрет, что наибольший интерес к Елесину проявил «Калгари», «огоньки» вроде бы уже успели подписать с россиянином контракт.