Панарин забил гол, который нельзя было засчитывать. Но «мундирам» это не помогло

На четвёртый матч серии с «Бостоном» на трибунах «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе собралась рекордная аудитория — 19 431 зритель. Прошлогодний рекорд четвёртого матча серии против «Вашингтона» был побит на 36 человек, и поддержка болельщиков, как всегда, у «мундиров» была на высочайшем уровне. При такой аудитории игроки «Блю Джекетс» приложили максимальные усилия для того, чтобы одержать, возможно, ключевую победу в серии, но «Бостон» в этот вечер был слишком хорош для того, чтобы уступить.

«Бостон» достаточно быстро заполучил преимущество в две шайбы. Сначала Давид Пастрняк показал мастер-класс по «живучести», забив после попадания под силовой приём, а затем Патрис Бержерон реализовал большинство.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Через полторы минуты Артемий Панарин забил свой пятый гол в плей-офф и сократил отставание «Коламбуа» до минимума, но его шайба оказалась очень спорной. За несколько секунд до того, как парень из Коркино поразил ворота Туукки Раска, шайба угодила в защитную сетку над заградительным стеклом, но свистка арбитров не последовало. Игра продолжилась, и через два паса Панарина вывели на пустой угол, промахнуться по которому россиянин просто не мог.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Игроки «Бостона» сразу же начали протестовать, требуя отменить взятие ворот, так как шайба покинула пределы площадки, однако все четыре судьи этот момент пропустили. Запросить видеопросмотр на предмет вылета шайбы оказалось невозможным из-за нюансов правил — звонок в ситуационную комнату в Торонто предусмотрен только тогда, если попадание шайбы в защитную сетку «немедленно» приводит к голу.

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«Видеопросмотр полагается в двух моментах. Первый — когда шайба попадает в сетку, защищающую зрителей, а затем отскакивает прямо в ворота от любого игрока. Второй — когда шайба, попав в зрительскую сетку, падает на лёд, а затем её забивает в ворота тот хоккеист, который овладел ей после падения. В обоих случаях «военная комната» должна иметь чёткое видео-доказательство того, что шайба попала в заградительную сетку», — говорится в объяснении НХЛ, которое вряд ли можно считать убедительным.

Ни одна из описанных ситуаций к данному случаю не применима. Шайбу после попадания в заградительную сетку подобрал Оливер Бьоркстранд, а гол забил не он. При этом, после вылета шайбы была разыграна комбинация, а для ситуации видеопросмотра требовалось немедленное взятие ворот.



«Просто не могу в это поверить! «Коламбус» получил гол, но шайба явно вышла за пределы площадки за несколько секунд до взятия ворот. У «Бостона» есть полное право быть очень недовольным судьями», — признал обозреватель Columbus Dispatch Аарон Порцлайн.

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«Телевизионный повтор показал, что перед голом шайба вылетела за пределы площадки после броска Сета Джонса. Игра должна была быть остановлена, потому что шайба вышла из игры. К счастью, спорный гол не стал фактором, повлиявшим на результат, потому что «Бостон» дважды забил во втором периоде», — отметил обозреватель USA Today Кевин Аллен.



«Подобные эпизоды должны быть доступны для видеопросмотра! Шайба вылетела в сетку, после этого забивают гол, который засчитали. Между 2:0 и 2:1 огромная разница по такой игре, поверьте мне. Четыре судьи проморгали этот момент! Подобное мы видели в финале Кубка Стэнли-2006 между «Каролиной» и «Эдмонтоном», и все помнят, к чему это привело», — возмущался знаменитый Дон Черри.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Признаюсь честно, я не видел, вылетела шайба или нет. Но если бы увидел, что вылетела, то, наверное, разломал бы свою клюшку и погнался за арбитром», — признался голкипер «Бостона» Туукка Раск.



Так или иначе, но «мишки» решили все свои проблемы во втором периоде, когда сначала Шон Курали подкараулил шальной отскок на чужом пятачке, а затем Патрис Бержерон оформил голевой дубль в большинстве.



Видео можно посмотреть в «твиттере» «Бостона».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Бостона».

Счёт в серии снова стал равным — 2-2. Пятая игра состоится в ночь с 4 на 5 мая в Бостоне, и вполне вероятно, что именно в этой встрече определится тот, кто пройдёт в третий раунд плей-офф.



«У нас нет проблем с тем, чтобы играть в Бостоне. Сегодня мы дали сопернику слишком много шансов, было неоправданно много удалений. В начале плей-офф у нас забивали многие, а теперь только лидеры — Панарин и Дюшейн? Да у нас было много шансов забить, но мы не забивали. Были выходы два в один, можно было сравнивать счёт. Мы этого не сделали, а Раск несколько раз сотворил ключевые спасения. Удаления забрали у нас энергию», — сказал главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла после матча.

