«Я бы разломал клюшку, а потом погнался за судьями». «Бостон» — о голе Панарина

Шайба, заброшенная нападающим «Коламбуса» Артемием Панариным в четвёртом матче серии против «Бостона» продолжает будоражить умы игроков и экспертов. Случай, что и говорить, уникальный: тот факт, что шайба покинула пределы площадки и вылетела в заградительную сетку видели все, кроме четырёх арбитров, обслуживавших матч.

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Пять лет назад «Коламбус» забил такой же нечестный гол

«Не хотите ли больше обсуждений и споров о видеопросмотрах в НХЛ? Если да, то у меня для вас хорошие новости. До того, как Панарин забил гол, шайба явно вышла из игры, что пропустили все четыре арбитра. Хоккеисты «Брюинз» это заметили, протестовали против гола, но есть две проблемы. Первая — подобные эпизоды недоступны для тренерского запроса на просмотр видео, поскольку тренер может сделать его только при офсайде или атаке вратаря. Другая проблема заключается в том, что комната видеопросмотра в Торонто может быть вовлечена в процесс только если шайба «немедленно» после покидания площадки оказалась в воротах. Конечно, игроки «Бостона» не были счастливы такому развитию событий. Вероятно, летом эти вещи будут обсуждены и пересмотрены», — отмечает обозреватель NBC Адам Гретц.

Любопытно, что пять лет назад, в декабре 2014 года в матче тех же команд случилась аналогичная ситуация. Шайба также покинула пределы площадки, но игра продолжилась и «Коламбус» забил — шайба Мэтта Кэлверта была засчитана, несмотря на бурные протесты «мишек».



Ветеран судейского корпуса Керри Фрейзер тогда заявил: «Шайба явно вышла из игры. Гол «Коламбуса» должен был быть отменён, а время отмотано назад».

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Нынешняя ситуация была ещё более явной, поскольку между выбросом шайбы и забитым не по правилам голом прошло всего несколько секунд.



«Очевидно, Национальной хоккейной лиге нужно извиниться перед «Бостоном». Если бы Туукка Раск не был так хорош и не помог «мишкам» одержать победу, лига была бы вынуждена разгребать очень неприятную полемику. Хоккеисты «Бостона» совершенно справедливо не могли поверить в то, что ни один из четырёх арбитров не видел вылет шайбы в заградительную сетку», — пишет обозреватель Sportsnet Крис Джонстон.



На бригаду арбитров во главе с Крисом Руни и Гордом Дуайером обрушилась справедливая критика.

Панарин забил гол, который нельзя было засчитывать. Но «мундирам» это не помогло Новый судейский скандал чудом не повлиял на исход матча.

«Я бы сломал клюшку, а потом погнался за судьями»

Логично, что больше всех в адрес судей высказался голкипер «Бостона» Туукка Раск, который отразил 39 бросков из 40, и должен был бы оформить «сухарь», если бы не восемь судейских глаз.

«Это настоящее безумие, если в наши дни возможны такие случаи. Если судьи этого не видят, то лига должна иметь возможность просмотреть момент. Все же смотрят матч, верно? А что было бы, если бы это был овертайм?! Хорошо, что этот гол ничего нам не стоил в итоге. Но это очень забавно, что лига просматривает массу других моментов и голов в своих офисах, а такую очевидную вещь никто не в состоянии правильно оценить, — заявил Раск, который справедливо ждал свистка об остановке игры. — Был высокий бросок, который сблокировали, шайба от кого-то отрикошетила вверх. Я подумал, что она вышла из игры. Затем я вижу, что с фланга продолжается атака, а потому шайба залетает в наши ворота. Это были очень странные несколько секунд. Если бы я увидел, что шайба действительно ударилась в заградительную сетку, то, наверное, расколотил бы клюшку, а потом погнался бы за рефери. Хорошо, что я этого не видел».

Между боссами НХЛ постоянно идёт диалог и обсуждение того, чтобы расширить перечень случаев, когда можно применять видеопросмотр для установления справедливого решения. В марта на встрече генеральных менеджеров вице-комиссар лиги Колин Кэмпбелл собирал различные мнения о том, какие видеопросмотры стоит ввести. Однако, несмотря на многочисленные споры, к однозначному мнению чиновники не пришли. Возможно, и после этого случая, и после неоправданного удаления форварда «Вегаса» Коди Икина в седьмом матче серии против «Сан-Хосе», НХЛ всё-таки примет более решительные меры для того, чтобы судейские оплошности меньше влияли на игру.

НХЛ извинилась перед «Вегасом» за ошибку судей. Скандал быстро потух Главный арбитр КХЛ в таких ситуациях чаще всего играет формулировками правил и не признаёт ошибок.

«Когда происходит нечто подобное, легко потерять самообладание. Слава богу, что оставалось ещё много играть, и мы не бросили, не опустили руки, вернули нашу игру. Но это был душераздирающий момент, сейчас это все понимают», — сказал защитник «Брюинз» Чарли Макэвой, который был на льду в момент гола Артемия Панарина.

Впрочем, не все хоккеисты «Брюинз» выражали своё неудовольствие работой бригады арбитров. Одним из тех, кто выразил доверие судьям, был Брэд Маршан, который накануне счастливо избежал дисквалификации за удар в голову клюшкой после свистка.



«Забили несправедливый гол? Что ж, момент заигран, мы прошли через это. Это хоккей. Неудачные свистки и ошибки судей — часть игры. Арбитры не должны постоянно смотреть видео», — пожал плечами Маршан.



Нет сомнений в том, что в пятом и шестом матчах этой серии арбитрам придётся очень непросто. В составе обеих команд есть опытные «провокаторы», а в свете последних событий все решения судей будут подвержены особо тщательному разбору.