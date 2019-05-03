Овечкин в сборной России. Приехал, соскучился и готов побеждать

На днях в расположение сборной России по хоккею в Брно прибыли хоккеисты «Вашингтона». Главная звезда клуба – Александр Овечкин – пообщался с российскими журналистами, дав обстоятельное интервью.

Пиковые Овечкин и Кучеров в одном звене сборной? Это войдёт в историю хоккея Лучший снайпер и обладатель русского рекорда по очкам в НХЛ на пике карьеры. Когда ещё будет такой шанс создать тройку мечты?

«Ты горд и должен выступать на самом высоком уровне»

— Вас два года не было в сборной. Соскучились по команде?

— Конечно! В прошлом году, как вы знаете, я, Кузя и Орёл (игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов – Прим. «Чемпионата») были заняты. Хорошо, что для нас в итоге всё так закончилось. Я соскучился по сборной России! Мы смотрели, переживали за неё.

— Как переключиться с НХЛ на сборную?

— Сейчас стало лучше. Идёт акклиматизация, смена часовых поясов. Но у нас здесь всё на профессиональном уровне, входим в ритм. Никаких особых нагрузок нет, было только несколько тренировок. Почувствовали лёд, а сегодня первая полноценная тренировка. Будем привыкать к размеру площадки.



— Какие истории про чемпионат мира приходят в голову?

— Конечно, памятная победа. Это было важно для нас и всей страны. Такие моменты запоминаются.



— 14 игроков из НХЛ в сборной. Команда-мечта?

— Каждый раз, когда ты выступаешь за сборную, ты считаешься лучшим игроком. Ты – один из лучших и представляешь свою страну. Ты горд и должен выступать на самом высоком уровне на чемпионате мира.



— Кого видите третьим в вашем звене с Кузнецовым?

— Я не знаю, будем ли мы играть с Кузей. Наша задача – выходить и играть, а остальное дело тренерского штаба. Сегодня посмотрим.

«У нас все капитаны и лидеры сборной»

— Есть плюсы, что будут соперники уровня Норвегии?

— Конечно. Кроме того, у нас есть возможность потренироваться, привыкнуть к площадкам. Североамериканский и европейский – разные стили игры. Нужно прочувствовать сочетания звеньев, ритм игры. Думаю, всё будет нормально.



— Вопрос капитанства для вас принципиален?

— У нас все капитаны и лидеры сборной. Тот же Илюха Ковальчук – авторитетный человек, поигравший на разном уровне. Он выиграл Олимпийские игры, чемпионат мира.

Если убрать Ковальчука – будет скандал. Вопросы по составу сборной России Кто не попадёт в заявку, кого ещё ждать из НХЛ, что делать с Ковальчуком и какими будут звенья? Главные вопросы по составу на ЧМ.

— Малкин сказал, что если у вас никогда не получалось в тройке, то и начинать не стоит. Согласны?

— Если Малкин сказал, значит, так и есть (улыбается).



— Но теперь вы изменились, стали другим игроком.

— Всё возможно. Неправильно говорить, что я не хочу играть с Женей. В игре и на льду могут быть разные ситуации. Всё будет зависеть от тренерского решения.

«Если ты забил и отдал, то все говорят, что ты играешь, словно молодой»

— Какая обстановка, какая атмосфера в сборной?

— Всё на высшем уровне, как всегда. Все занимаются своим делом — персонал, игроки. Приятно находится здесь.



— Как отдохнули, как переключались?

— Мы приехали несколько дней назад, в понедельник. Акклиматизация проходит хорошо. Есть некоторая усталость, но это нормально. Через работу и тренировки это пройдёт и будем чувствовать себя нормально.



— С семьёй удалось время провести?

— Да, с женой и сыном.



— Не считаете, что в этом году в раздевалке «Вашингтона» не было столько голодных до побед ребят?

— Нет, почему же, все были голодны до побед. Просто сами упустили победу в третьем, четвёртом, седьмом матчах. Если бы удалось взять победу… Наступили на старые грабли.



— А Кубок Стэнли «Каролина» может выиграть?

— НХЛ — это непредсказуемая лига, все команды имеют свои шансы. Все считали, что фавориты будут бороться за трофей, а получилось по-другому.

«Банда придурков» уже выбила Овечкина. Теперь на очереди Тротц «Ураганы» продолжают бить фаворитов.

— От сборной все ждут только золота. Это довлеет над командой?

— Да, есть определённое давление, потому что все понимают — на нас смотрит вся страна. Мы будем стараться и делать всё возможное. Турнир покажет.



— Многие говорят, что сейчас вы играете так же здорово, как и в 20 лет. Как вы относитесь к этому сравнению?

— Я играю, как играю. Иногда получается действовать на высоком уровне, показывать хороший хоккей, но не забиваешь, и это остаётся незамеченным. А если ты забил и отдал, то все говорят, что ты играешь, словно молодой.

«Не жалею ли о драке со Свечниковым? А что жалеть?»

— К арбитрам в серии с «Каролиной» нет вопросов? Было много спорных моментов...

— К арбитрам всегда есть вопросы. Опять же, что было, то было. Время назад не вернёшь, нужно забывать такие моменты.



— Вы говорили, что вам нужно улучшать каждый аспект игры. Можете сказать, над чем нужно работать в первую очередь?

— Каждый аспект игры нужно улучшать, не останавливаться на достигнутом. Иначе молодые тебя догонят и перегонят.



— Не жалеете сейчас, что подрались с Андреем Свечниковым?

— А что жалеть?



— Если представить, что когда вам было 19 лет, вы бы смогли подраться с такой звездой НХЛ?

— Думаю, нет. Я вообще не очень люблю драться.

Овечкин вырубил русского новичка с нескольких ударов. Тот сам хотел драки «Вашингтону» это не помогло.

— Как вы оцениваете изменения в московском «Динамо»?

— Не могу ничего сказать, я не следил. У нас будет время, чтобы встретиться с руководством и ребятами. Я знаю, что произошли изменения.



— Вы останетесь советником? Потому что там такие сложные перестановки?

— Ну если вы запутались, значит, я тоже запутался.

У нас все капитаны и лидеры сборной. Тот же Илюха Ковальчук – авторитетный человек, поигравший на разном уровне

— Знарок возглавил «Спартак». Не удивительно?

— Я рад за него, что он нашёл клуб. Это один из лучших тренеров в России.

«Малкину нужно не слушать всё это. И болельщиков, и вас, ребята»

— Схема большинства в «Вашингтоне» и в сборной России намного отличается?

— Важный момент — размер площадки, к нему нужно привыкать и осваиваться. Здесь намного медленнее игра, чем в НХЛ, но есть время принять решение, подумать. Потренируемся, потом будем говорить.

— А есть какой-то свой опыт привыкания к разным размерам площадки?

— Есть. Последний раз я играл на большом льду два года назад. Летом тренируюсь, катаюсь, но разница ощущается. Нужен один-два матча, чтобы привыкнуть.



— Смотрели ли игру со Швецией?

— Да, смотрел. Проиграли, обидно. Но это первый матч, нужно привыкнуть к новой тактике, площадки, так что ничего страшного.



— Общались с молодыми — Георгиевым, Капризовым, Сергачёвым?

— Да, общался. Все положительные, позитивные, горят желанием играть. Все знают, на что мы способны.



— У Малкина сложная ситуация — много разговоров про обмен. Как его поддержать?

— Нужно не слушать всё это. И болельщиков, и вас, ребята. Это нагнетание ни к чему хорошему не приведёт, что будет — то будет.

Малкин: к слухам про обмен из «Питтсбурга» отношусь спокойно. Я провалил сезон

— У вас пару лет назад была такая же ситуация, когда многие говорили о возможном обмене. Это действительно влияет?

— Если ты всё это читаешь, то да. Ты же человек, а не робот, ты переживаешь за команду и самого себя.

— Можно ли сказать, что количество звёзд на чемпионате мира приближает этот турнир по уровню к Кубку мира?

— Если брать сборную России, то да. Но я не знаю, какие составы у соперников.



— Яромир Ягр говорит, что ему каждый год нужно всё больше и больше работать в межсезонье, чтобы поддерживать нужный уровень. С вами происходит то же самое?

— Мне пока не 50 лет, так что пока не могу сказать.



— Он это в 35 говорил.

— Так мне и не 35.