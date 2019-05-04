Магия «ураганов». «Каролина» разделалась с «Айлендерс» и вышла в финал Востока

Как они это делают? Ни у кого нет ответа на этот вопрос. «Каролина» выбила сначала действующих чемпионов, а затем и бывшего тренера-триумфатора, который не смог остановить команду-сенсацию.

«Островитяне» начали матч именно так, как предполагалось — с яростных атак и стартового штурма. Невольным помощником сопернику выступил Андрей Свечников, который уже на второй минуте получил малый штраф, который был успешно реализован нападающим Мэтью Барзалом, но не такова нынешняя «Каролина», чтобы сдаться после первых же трудностей.



Спустя две минуты Себастьян Ахо сравнял счёт, доработав эпизод на пятачке у ворот Робина Ленера, и это был первый бросок «Харрикейнз» в этом матче.



Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Не успел стартовать второй период, как зрители на трибунах «Пи-Эн-Си Арены» пустились в пляс. «Каролина» показала свой фирменный, быстрый и колючий нрав, в касание разыграв эффектную комбинацию, завершившуюся броском Теуво Терявяйнена. Для «ураганов» этот гол стал решающим в деле выхода во второй раунд плей-офф.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

После третьей шайбы хозяев, заброшенной форвардом МакКеггом, наставник «Айлендерс» Барри Тротц решился сменить вратаря. На лёд вышел Томас Грайсс, но появление немца не придало ньюйоркцам должного импульса. Ленер выглядел уставшим, но спустя пять минут после своего появления на льду Грайсс пропустил от Джастина Уильямса — счёт стал 4:1, и вопрос о победителе матча и серии был уже ясен.

«Я бы разломал клюшку, а потом погнался за судьями». «Бостон» — о голе Панарина «Продай свисток, купи очки».

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

«Мой друг, Джастин Уильямс, без сомнения, предводитель этой «банды придурков». Не могу дождаться, как они будут праздновать и благодарить болельщиков сегодня», — написал в своём «твиттере» ветеран судейского корпуса Керри Фрейзер. Для Уильямса этот матч стал знаковым: ветеран набрал 100 кубковых очков за карьеру.

«Ураганы» забросили 8 из 10 последних шайб в этой серии. Их сказка превратилась в радостную быль, а перспективные «островитяне» под руководством опытнейшего Барри Тротца не нашли никакого противоядия эффективной и отлаженной игре молодой команды из Роли.



Таким образом, «Каролина» вышла во второй раунд и стала первой командой за 26 лет (9-й в истории), кто обыграл со счётом 4-0 соперника, который сам в предыдущем раунде «вынес» оппонентов в четырёх встречах. «Ураганы» стали третьим коллективом за 29 лет, у которого победами в столь короткой серии отметились два вратаря — Петр Мразек и Кёртис Макэлинни, а последний стал самым возрастным голкипером в клубной истории, которому довелось одержать решающую победу в кубковой серии.



Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Отдых, который теперь будет у «Харрикейнз», пойдёт команде на пользу, что бы там не говорили про необходимость быть в тонусе и вред «ржавчины». У «Каролины» много хоккеистов с различными повреждениями: Свечников только-только восстановился после эпической драки с Овечкиным, травмы есть у Мартинука и Ферлана, не в порядке здоровье у Мразека, Мяеналанена и Тревора ван Римсдайка.

«Банда придурков» уже выбила Овечкина. Теперь на очереди Тротц «Ураганы» продолжают бить фаворитов.

«Банда придурков» уже вошла в историю. «Они играют за эмблему на груди, а не за фамилию на спине!», — воскликнул президент и генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл в послематчевом интервью, и с этим трудно не согласиться.



«Это совсем не та концовка сезона, на которую мы рассчитывали. Я горжусь нашим коллективом, от всего сердца благодарю болельщиков за поддержку. А «Каролине» — удачи. Это великолепная команда», — написал в своём «твиттере» голкипер «Айлендерс» Робин Ленер.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Каролины».