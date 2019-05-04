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Хоккей, Евротур-2019. Онлайн-трансляция матча Россия — Финляндия перед ЧМ

Хоккей, Евротур-2019
«Чемпионат»
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Главные силы вступают в бой. Сборная России сыграет с финнами перед ЧМ-2019
Увидим Овечкина и Кузнецова. Наконец-то!
Хоккей / Евротур
Еврохоккейтур
04 мая 2019, суббота. 15:00 МСК
Россия
Финляндия

13:33. А вот и состав российской команды! Выглядит просто убойно.

13:30. Сборная России прибыла на арену в Брно, совсем скоро начинаем!

Кстати, хорошая новость для всех российских болельщиков: игру Россия — Финляндия можно будет увидеть на «Матч ТВ». Изначально, этого матча не было в сетке федерального канала, но ФХР оперативно решила этот вопрос.

13:20. До объявления состава россиян ещё остаётся немного времени, но фамилия голкипера, который начнёт матч, стала известна ещё вчера.

13:15. Вчера нашу национальную команду навестили журналисты. Коротая время до начала матча с финнами, вы можете почитать интервью с лучшими игроками прошедшего сезона в НХЛ, Александром Овечкиным и Никитой Кучеровым.

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13:00. Здравствуйте, уважаемые болельщики! Мы приглашаем вас на онлайн-трансляцию матча Евротура между сборными России и Финляндии, который начнётся в 15:00 по московскому времени в чешском городе Брно. Позавчера россияне уступили шведам со счётом 4:6 и продемонстрировали невыразительную игру, но сегодня будет совсем другой расклад. У россиян наконец-то вступят в бой главные энхаэловские силы — Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

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