Когда одного Бобровского мало. «Коламбус» в шаге от вылета из плей-офф

0:2 и 1:3 — дважды «Коламбус» преодолевал сопротивление «мишек», отыгрывая дефицит в две шайбы, но уберечься от поражения в пятом, ключевом матче серии, всё-таки не сумел. Роковая ошибка была допущена «мундирами» за полторы минуты до окончания третьего периода, когда Давид Пастрняк опередил Артемия Панарина и второй раз за вечер отправил шайбу за спину Сергея Бобровского.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Стоит отдать должное «мундирам». Когда Брэд Маршан, освистываемый болельщиками каждый раз, когда он касался шайбы, добил отскок после собственного же броска, счёт стал 2:0 в пользу «Брюинз». Играть оставалось чуть больше пятнадцати минут, и «мишки», известные своей кубковой хваткой, не должны были давать шанса не слишком опытному сопернику.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Однако хоккеисты мундиров смогли сначала сократить отставание, а за 6 минут до конца третьего периода мощная пушка Дина Кукана помогла «Коламбусу» сравнять счёт. Казалось, что у «мишек» кончился энергетический запас, и психологическое преимущество после такого «возвращения» будет на стороне хозяев, но мастерство Давида Пастрняка склонило чашу весов в пользу «чёрно-золотых».

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

«Мне понравился наш энергетический уровень, но мы должны реализовывать свои моменты. Нельзя упускать хорошие шансы, с таким соперником это непозволительно», — сказал после матча расстроенный Джон Торторелла.

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Возможно, тренер имел в виду момент, который был у Артемия Панарина на последних секундах матчах, когда бросок россиянина с убойной дистанции смог сблокировать защитник Чарли Макэвой. «Я не смог поставить клюшку под бросок. Говоря честно, шайба просто попала в меня. Было больно, но я в порядке», — сказал Макэвой.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Бостона».

«Думать о том, что мы можем вылететь в шести матчах, как год назад в первом раунде? Не вижу в этом никакого смысла. Это приведёт к трате энергии на то, что мы не можем контролировать. Мы будем готовится к важному матчу в Бостоне. Мы можем и обязаны исправиться», — добавил капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо.

«Я бы разломал клюшку, а потом погнался за судьями». «Бостон» — о голе Панарина «Продай свисток, купи очки».

«Мы вернёмся сюда на седьмой матч. Почему я так говорю? Потому что так и будет», — безапелляционно заявил Торторелла и покинул зал для пресс-конференций.