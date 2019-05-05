«Кучеров ценит талант Гусева. Им будет интересно играть вместе на ЧМ»

Обозреватель The Athletic Джо Смит — главный пишущий журналист, освещающий матчи «Лайтнинг». Смит прекрасно знаком с российскими легионерами «молний», которые в настоящий момент в составе сборной России готовятся к чемпионату мира. Джо любезно согласился ответить на наши вопросы, касающиеся плей-офф НХЛ, дел в «Тампе» и российской национальной команды.

«Неудачу «Тампы» можно сравнить с тем, что пережил Овечкин и «Вашингтон»

— Вас, как обозревателя матчей «Тампы», невозможно не спросить о том, что случилось с хоккеистами «Лайтнинг» в нынешнем плей-офф. У вас есть ответ на вопрос, почему главный фаворит Кубка Стэнли проиграл в первом раунде 0-4?

— Думаю, что сработала целая комбинация факторов, это был настоящий шторм из проблем. Для начала стоит отдать должное «Коламбусу», который весь последний месяц регулярного чемпионата играл в стиле плей-офф, борясь за кубковую строчку. «Мундиры» выглядели более готовыми к той интенсивности, которая необходима в матчах плей-офф. «Тампа» же давно завоевала «Президент Трофи», и на протяжении нескольких недель у неё не было значимых игр.

— Есть ощущение, что «молнии» проиграли эту серию уже после первого матча...

— Именно так. «Тампа» вела со счётом 3:0, было уверенное преимущество, но «Коламбус» ошеломил соперника, выиграв 4:3. Я не уверен, что хоккеисты «Лайтнинг» до конца смогли восстановиться после такого, а «Коламбусу» придало уверенность в том, что они могут победить. Кроме этого, на «Тампе» сказались травма ведущего защитника, обладателя «Норрис Трофи» Виктора Хедмана, который отсутствовал в двух матчах. Отсутствие Никиты Кучерова из-за одноматчевой дисквалификации тоже сказалась. Лучшие игроки «молний» — Кучеров, Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт, ничего не забили до четвёртой игры.

Сумасшедший плей-офф в НХЛ. Почему проигрывают фавориты? Все, кто претендовал на многое, получили чёрную метку.

Кроме того, одна из самых сильных сторон «Тампы» — спецбригада меньшинства — была не на высоте. Пропустили пять голов в 10 попытках.



— Можно ли сравнивать неудачу «Лайтнинг» с тем, какие трудности долго испытывал «Вашингтон» во главе с Овечкиным?

— Да, наверное, вы можете сделать такое сравнение. «Столичные» выиграли несколько «Президент Трофи» и постоянно проигрывали в плей-офф, а болельщики расспрашивали про лидеров и их способность отвечать поставленным требованиям. Очевидно, что прошлогодний Кубок Стэнли изменил их историю. Иногда для того, чтобы подняться на вершину, требуется много времени, нужно пройти через неудачи. Вспомните, что с «Детройтом» середины 1990-х произошло то же самое. Капитану «Ред Уингз» Стиву Айзерману потребовалось сыграть в НХЛ 14 лет, прежде чем он поднял Кубок Стэнли над своей головой.

«Кучеров — весёлый и общительный, но не для журналистов»

— Насколько велика вина главного тренера «Тампы» Джона Купера?

— Я бы не стал валить всё на него, но определенная доля ответственности на нём, конечно, есть. В конце концов, игроки не очень хорошо выступили, особенно лучшие игроки, лидеры. Но Купер, который побеждал до этого на всех уровнях, мог бы поактивнее вносить коррективы, и это касается не только мелких тактических вещей. Он мог бы помочь команде перевернуть страницу неудачного первого матча серии с «Коламбусом», который был очень хорошо подготовлен. Это был ещё один урок, который Купер может выучить.



— Никита Кучеров — не самый общительный хоккеист на планете. После такой неудачи он может ещё больше замкнуться?

— Иногда Кучеров может позволить себе проявить разочарование. Никита — настоящий перфекционист, и ему тяжело, когда дела идут не так, как надо. Одноклубники Кучерова говорят, что в команде он совершенно другой, более общительный и весёлый, но до СМИ это почти не доходит. Лично я наслаждался многими беседами с ним, это блестящий хоккейный ум. Вы правы в том, что вряд ли Кучеров будет много разговаривать с журналистами нынешним летом, хотя победа на чемпионате мира в составе сборной России способна исправить ситуацию и помочь. Другое дело, что он, скорее всего, выиграет «Харт Трофи», и тогда вокруг него вырастет целая толпа репортёров.

Джордан Стаал – герой «Каролины» в плей-офф. Год назад он потерял дочь Его голы перевернули серию с «Вашингтоном», а спустя двое суток он подарил «ураганам» первую победу во втором раунде.

— Можно ли положительно оценить тот факт, что российские легионеры «Тампы» приехали в расположение сборной России и сыграют на чемпионате мира в Словакии?

— Да, это может быть здорово, особенно для Михаила Сергачёва. Это будет его первый чемпионат мира, который способен стать солидным стимулом для дальнейшего роста. Кроме того, Сергачёв сыграет с некоторыми настоящими российскими звёздами на самой большой хоккейной сцене. Я знаю, что и Кучеров, и Василевский очень любят играть за свою страну, поэтому это будет полезный опыт, если, конечно, обойдётся без травм.



— У вас есть ответ на вопрос, что за чертовщина происходит в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли? Все четыре победителя дивизионов вылетели в первом же раунде...

— Я бы хотел сказать, что у меня есть идеальный универсальный ответ, но увы. В НХЛ почти все команды обладают равными возможностями, коллективы похожи по уровню таланта и мастерства. В плей-офф это особенно заметно, когда скромные клубы переигрывают лидеров. В хоккее нет такого безумия, как в НБА или НФЛ, когда лучшие команды побеждают почти наверняка. Но это здорово для болельщиков таких команд, как «Каролина» или «Коламбус».

Магия «ураганов». «Каролина» разделалась с «Айлендерс» и вышла в финал Востока Сначала, Овечкин, потом Тротц. Все чемпионы досрочно закончили сезон.

«У Волкова светлое будущее в НХЛ»

— Кстати, кто главный сюрприз плей-офф — «мундиры» или «ураганы»?

— «Ураганы». «Коламбус», конечно, тоже удивил, но предполагалось, что он будет непростым соперником. Особенно если вспомнить, как укрепилась команда в дедлайн. А «Каролина» обыграла действующих чемпионов и разделалась 4-0 с «Айлендерс», для меня это главная неожиданность.



— В НХЛ приходит новая волна русских игроков — Гусев, Михеев, Елесин, Прохоркин, Бурдасов. «Тампа» держит кого-нибудь в сфере своих интересов?

— Уверен, что кое-кто из этой волны на радарах «молний» есть. Тот же Гусев изначально был задрафтован именно «Тампой», но затем права на него обменяли в «Вегас». Все знают, насколько Кучеров ценит талант Гусева, им будет очень интересно играть в одной тройке на чемпионате мира — я в этом уверен. В прошлом году я писал для The Athletic статью, в которой отмечал, что Стив Айзерман использовал свой опыт работы с Русской пятёркой в «Детройте», когда был генменеджером «Лайтнинг». Я вижу, что с нынешним руководителем эта стратегия продолжается.

— В фарм-клубе «Сиракьюз Кранч» очень неплох нападающий Александр Волков. Как вы можете оценить его будущее?

— Оно у него светлое. Волков был одним из последних, кого отцепляли из тренировочного лагеря на протяжении двух последних лет. Он впечатлил тренеров клуба своей смелостью, своей техникой. Год назад его взял под своё крыло Кучеров, и я думаю, что Волков скоро станет игроком НХЛ. У него отличное сочетание техники и габаритов, что может принести пользу «молниям» уже в следующем сезоне. Вероятно, Волков — самый перспективный игрок в составе «Кранч», если не брать в расчёт опытного Кори Конахера, который уже много играл в НХЛ.



— Джо, напоследок дайте свой прогноз на финал Кубка Стэнли-2019.

— «Бостон» против «Колорадо».