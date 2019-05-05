«Будем решать по каждому игроку». Скоро в сборной России отцепят лишних

Календарь чемпионата мира — 2019



Сборная России по хоккею выиграла Евротур ещё до встречи с чехами. Нам помогли шведы, обыгравшие финнов. Матч с чехами был важен прежде всего с психологической точки зрения. После победы над хозяевами турнира на вопросы журналистов ответил главный тренер команды Илья Воробьёв, а также нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов.

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«В конце игры посадили Гусева только для того, чтобы сыграл Барабанов»

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв подвёл итог матча и объяснил, почему в третьем периоде не играл Никита Гусев.

— После такой игры попроще, полегче? Настроение улучшилось?

— Настроение улучшилось однозначно.



— Можно говорить, что сегодня хотя бы одно звено играло так, как мы хотели, как мы ждём?

— В принципе вся команда отработала довольно неплохо. Мы не говорим о звеньях, а говорим о команде.



— Перестановки в звеньях сработали?

— Мы искали, и я думаю, что неплохо было.



— Через что пришли к таким сочетаниям?

Через задумки, которые и раньше были. Вчера ещё сидели и обсуждали.



— Гусева в конце посадили, это связано с тем, что Барабанову хотели дать поиграть?

— Да, хотели, чтобы Саша поиграл немножко.



— Это говорит о том, что Никита не справлялся?

— Это говорит о том, что мы хотели, чтобы Барабанов у нас играл.



— Насколько вы сейчас понимаете оптимальный состав перед чемпионатом мира?

— Будем думать ещё. В принципе у нас есть идеи, есть задумки.



— Кузнецов поучаствовал во всех голах за два матча. Это повод за него порадоваться или на других обратить внимание?



— Хорошо, что у Женьки получалось. Но для нас важен не один конкретный игрок, а команда, и направление, куда мы двигаемся.



— Игрой в равных составах довольны? Нам практически не забили ничего «5 на 5».

— Да, нормально. И хорошо, что сегодня не удалялись, трудились. Талант талантом, а труд – это очень важная вещь.



— В большинстве выпускаете пять нападающих. Как пришло это? Насколько перспективно?

— Будет работать, значит перспективно. Нет, значит будем что-то менять.



— Ни одного матча на Евротуре не сыграл Любушкин. Значит ли это, что его не будет на чемпионате мира?

— Сейчас будем думать, кто идёт дальше с нами, а кто нет.



— У пары Сергачёв – Нестеров много проблем возникает.

— Будем работать.



— Сколько ребят, которые не попадут в окончательную заявку?

— Сейчас будем обсуждать каждую кандидатуру, по каждому будем проходить. Придём к одному знаменателю, общему решению.



— С вратарём уже определились?

— Вы хотите прямо сейчас, после последней игры это узнать? Да, у нас есть идеи, но будет ещё обсуждение со штабом.

— Каковы перспективы Киселевича?

— Перспективы как и у всех, по каждому будем решать, советоваться, оценивать всех. У нас большой штаб.



— Насколько эта сборная восприимчивая? Всё-таки игроки звёздные. Наверняка что-то Кучерову говорили, он был спокойнее сегодня.

— Вы знаете, это снайперское дело такое. Им надо забить, это их кровь, их жилы. Но не надо выходить из себя и играть на команду. С этим ребята сегодня справились.



— Какая для вас специфика работы именно с таким составом?

— Да, очень много атакующих игроков, большой потенциал, в прошлом году такого не было. Вот она специфика.

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«Был бы лучшим бомбардиром, ещё бы в плей-офф НХЛ играл»

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов, поучаствовавший во всех четырёх шайбах своей команды, поделился впечатлениями от игры.



— Есть ощущение, что сегодня был матч, когда получалось почти всё?

— Не всё, но был довольно важный матч для нас, две первые игры на Евротуре получились неудачными, особенно с финнами. Ожидали многого, но не получилось. Сегодня больше половины игры мы делали то, что говорили тренеры, и это самое главное. Выполнили задачу.



— Передачу, которая прошла на Орлова, проще придумать или исполнить?

— Да так, говяшка полетела туда, поэтому, наверное, и прошла. Когда нормально отдаёшь, она не проходит. Когда шайба прыгает, она через коньки, через всё проходит.



— Как игралось в звене с Капризовым?

— По одной игре не нужно судить. Мы сегодня выполнили тренерскую установку, большая разница была в том, что у нас проходили вторые, третьи передачи. Мы шли друг под друга, и самое главное, помогали защитникам, работали под них. Поэтому, наверное, у нас и проходили эти передачи.



— Была уже свежесть сегодня после всех перелётов?

— Такой классический вопрос. Как обстановка в сборной, как акклиматизация…



— Раз игра прошла, значит, адаптация закончилась?

— Посмотрим сейчас. Конечно, уже спим побольше, но тяжеловато, и в плане питания. Но в сборную приезжаешь на эмоциональном подъёме, и когда спишь по 5-6 часов, вроде и незаметно. Хорошо, что удалось сыграть и победить. Для нас это была очень важная игра.



— В эпизоде с первой шайбой, когда был хит на Овечкине, он не только на коньках устоял, но ещё и шайбу на крюке сохранил и передачу отдал. Это показательный момент?

— Я много чего от него видел и, наверное, уже ничему не удивляюсь. Вторая-третья передачи проходили, поэтому мы на скорости входили в зону. Мастерства хватает, главное работать и выполнять установку, это главная проблема.



— Лучший бомбардир этапа – это почётно?

— Да, это всё… (смеётся).

— Обратили на это внимание?

— Нет. Какая разница? Был бы лучшим бомбардиром, ещё бы в плей-офф НХЛ играл.



— Чехи будут играть почти дома. Насколько чувствуется, что это задиристая команда?

— Если честно, раньше позадиристее были, сейчас уже больше в хоккей играют. Я больше чем уверен, что наших болельщиков тоже будет много и атмосфера будет положительной.



— Вы сказали, что не всё получалось. Что конкретно сегодня не удалось?

— Если бы мы всегда играли великолепно, было бы неинтересно играть. А так, были моменты, маленькие мелочи, из которых выходят большие. Надо быть повнимательнее. Но сегодня играли друг за дружку и выполнили установку.



— Вы чуть не подрались в одном эпизоде, это потому что по рукам ударили соперника?

— Да это ерунда, таких моментов – 1000 за игру.



— Завело то, что семитысячник болел против вас?

— Сегодня как-то тихо было. До этого пару лет играл, они здесь посильнее кричали.



— Выиграли Кубок Стэнли, сейчас Евротур. Что ценнее?

— Евротур… Общий зачёт, получается? Не знаю.



— Когда забили первый гол, подняли одну руку. На автомате хотели птичку показать?

— Не-не! Дочка спит, поэтому всё.



— После этой игры можно с оптимизмом смотреть на чемпионат мира?

— Надеюсь, большинство моментов мы перенесём. Довольно хороший урок был, что сегодня в средней зоне не теряли шайбу, и назад бежали. Слушаешь по телевизору, люди говорят, что по фамилиям звёздная команда, а работать некому. Они в какой-то мере правильно говорят, что мы всё на атаку, на атаку, но сегодня все без исключения отработали правильно. Пара бросков была блокированных, которых не было в той игре, и шайбу не теряли, и в давление шли, и забирали. Посвежее были, тоже немаловажный фактор.

Кузнецов признан лучшим игроком сборной России в игре с чехами

«Кузя – мастер подкидок и пасов, он хорошо видит площадку»

Защитник сборной России Дмитрий Орлов остался доволен игрой с чехами и рассказал про свой гол.



— Знали, что Кузнецов отдаст такой пас?

— Да, я пытался открыться за спину игрока соперника. Кузя – мастер подкидок и пасов, он хорошо видит площадку. Мне оставалось только попасть в ворота. Вся команда старалась играть на победу, находим свою игру перед чемпионатом мира. Было меньше потерь, в прошлой игре их было много.



— Настроение улучшилось?

— Конечно, ведь побеждать всегда приятно. Команда улыбается. Немного расслабимся, нужно немного восстановиться и настраиваться на серьёзный турнир.

Кузнецов: Да так, говяшка полетела туда, поэтому, наверное, и прошла. Когда нормально отдаёшь, она не проходит. Когда шайба прыгает, она через коньки, через всё проходит

— В клубе сколько таких шайб забросили?

— Немного, я же не суперфорвард.



— Комбинация отработанная?

— Просто импровизация. В современном хоккее все стараются открываться, создавать преимущество в зоне атаки.



— Как взаимодействие с Зайцевым?

— Мы до этого играли на Кубке мира. Немного знаем друг друга. Больше общаемся, стараемся друг другу помогать. Хорошо, что провели эти матчи и вошли в игру.