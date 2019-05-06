Бишопу едва не сломали ключицу. «Сент-Луис» забил, судьи промолчали

«Музыканты» приехали на шестой матч серии в Техас, не имея права на ошибку, но моральный дух «Сент-Луиса» подкрепляла неплохая статистика: в шести выездных матчах в нынешнем плей-офф команда Крейга Беруби одержала пять побед. Тренер, который в бытность игроком имел прозвище «Вождь» (по национальности Беруби индеец), смог так настроить своих подопечных, что ни малейшей нервозности у «блюзменов» заметно не было. «Сент-Луис» справился с давлением, словно это была команда матёрых ветеранов, а не шаткий коллектив, который ещё в январе имел призрачные надежды на попадание в кубковую зону.

«Музыканты» с самого начала не дали сопернику возможности усомниться в своей уверенности. Уже на 63-й секунде игры защитник гостей Алекс Пьетранджело открыл счёт, задав тон матчу.

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Спустя 10 минут Тайлер Сегин при поддержке Матса Цуккарелло реализовал удаление Винса Данна и сравнял счёт, но этот успех «Старз» был лишь эпизодом.

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Гости уступали «Далласу» в бросковой активности, однако эффективность их атак была на удивление солидной. В середине второй двадцатимнутки Давид Перрон подправил бросок Оскара Сундквиста и забил гол, который оказался решающим.

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Впрочем, главная неприятность случилась с «Далласом» чуть позже. В третьем периоде произошёл эпизод, который может оказать серьёзное влияние на исход серии, поскольку в нём серьёзную травму мог получить основной вратарь «звёзд» Бен Бишоп. После мощного щелчка защитника Колтона Парэйко шайба попала в левую ключицу голкипера, который мгновенно рухнул на лёд. Игра не была остановлена, и форвард «Сент-Луиса» Джейден Шварц забил гол, который был засчитан. Бишопа вскоре заменили на Антона Худобина, правда, это произошло не сразу, а спустя полминуты после того, как игра возобновилась.

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«Я просто старался бросить так, чтобы забить. Никогда не хотел никого травмировать. Просто пытался найти нужный угол и попасть в створ», — сказал Парэйко.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Бишоп в порядке. Мы просто хотели выпустить Худобина, а Бишоп не пострадал», — сказал после матча главный тренер «Далласа» Джим Монтгомери, но вряд ли эти слова стоит воспринимать за чистую монету. Удар в ключицу был очень болезненным, и даже если обошлось без перелома, то в таком повреждении очень мало приятного, но вполне понятно желание штаба «Старз» максимально умолчать о наличии проблем. Именно Бишоп был залогом успеха «Далласа» в нынешнем плей-офф: до старта шестого матча серии с «Сент-Луисом» он отражал 93,6% бросков по своим воротам.



Скользкий вопрос о том, почему игра не была остановлена, попытался объяснить Крейг Беруби. «Судьи не свистят, когда атака продолжается и нет явного нарушения. Маска вратаря оставалась на нём, именно поэтому свистка и не было», — сказал наставник «Блюз».

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«Арбитры не посчитали травму достаточно серьёзной. Кроме того, шайба не сразу пришла к воротам после этого, а владел ей «Сент-Луис». Если бы «звёзды» сразу после травмы завладели шайбой, то свисток прозвучал бы незамедлительно. В этой ситуации шайба ударилась в плечо голкипера, судьи не посчитали этот момент как опасный для здоровья, а у соперника был голевой момент», — сказал супервайзер серии и известный в прошлом голкипер Кей Уитмор.



«Свисток на усмотрение судей. Им надо было понять, была ли травма, и насколько она серьёзна. Арбитры сказали, что шайба точно не попала в голову, а это значит, что не было формального повода останавливать игру», — миролюбиво отметил Монтгомери, который по ходу встречи воссоединил тройку Радулова с Бенном и Сегином, но результата не добился.



Седьмой матч серии состоится в Сент-Луисе в ночь на 8 мая.