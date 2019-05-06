Кого прокатят мимо ЧМ? Спорные позиции в составе сборной России

С вратарями всё понятно, по защитникам большие вопросы, а в нападении на два оставшихся места в заявке есть четыре игрока.

8 мая штаб сборной России должен объявить состав национальной команды на чемпионат мира в Словакии. Все контрольные игры уже позади, больше никаких проверок не будет и уже можно оценить, кто из игроков точно попадёт в заявку (25 человек), а по каким кандидатам будет большое обсуждение.

Кто точно поедет на чемпионат мира

Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин.

Защитники: Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Михаил Сергачёв, Никита Нестеров.

Нападающие: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Никита Кучеров, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Никита Гусев, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Артём Анисимов, Сергей Плотников, Сергей Андронов.

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19 из 25 мест в заявке сборной России на чемпионат мира можно назвать уже сейчас. Полностью укомплектована вратарская линия, а среди нападающих есть 12 неприкасаемых игроков. В играх с Финляндией и Швеции были перестановки внутри звеньев, но в целом набор нападающих оставался неизменным. Можно поспорить по кандидатурам Плотникова и тем более Андронова, но они в отличие от конкурентов провели все три матча на Евротуре, а Плотников даже был ассистентом капитана.

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Шансы других защитников попасть в заявку

Штаб сборной России, скорее всего, включит в заявку восемь защитников. Нет вопросов по Орлову, Зайцеву, Сергачёву и Нестерову. Последний хоть и представляет КХЛ, но уже давно находится в обойме сборной, а выигрыш с ЦСКА Кубка Гагарина только укрепил его позиции в национальной команде.

Позиции Хафизуллина мог пошатнуть автогол в матче с финнами, но после этого он уверенно провёл матч с чехами. В целом Динар получал хорошее игровое время по сравнению с конкурентами, не «пожарил» и почти наверняка попадёт в итоговую заявку на чемпионат мира.

Уверенно провёл три последних матча и даже отменился заброшенной шайбой во встрече со шведами. И самое главное обошёлся без серьёзных ошибок при игре в обороне на фоне не самых удачных действий конкурентов. Эти игры заметно повысили шансы Елесина, который в отличие от Киселевича, Любушкина и Блажиевского не пропустил на турнире ни одной игры.

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Провёл на чешском этапе Евротура только один матч – и это странное решение штаба сборной. Зачем вызывать проверенного игрока в сборную и не давать ему играть на Евротуре? Киселевич давно уже не мальчик, а смотрит с трибуны как играют Зуб, Хафизуллин, Блажиевский и Елесин, которые, при всём уважении к ним, заметно уступают Богдану в классе. Ни один из защитников сборной России не обладает такими навыками разрушения, как Киселевич.

Напарник Хафизуллина провёл не самый выдающийся турнир с точки зрения игры в обороне. Неслучайно по ходу некоторых матчей Зуб лишался игрового времени, а на его позиции выходил Елесин. Собрать суператаку и набить оборону игроками из КХЛ – это может дорого обойтись штабу сборной России.

Изначально не считался железным кандидатом на поездку в Братиславу, а потом пропустил все игры на чешском этапе Евротура.

Неплохо сыграл с чехами, но до этого был посажен в запас по ходу матча со шведами. В сборной России слишком высокая конкуренция среди защитников, чтобы брать на турнир необстрелянного новичка, который не воспользовался в полной мере своими шансами на Евротуре.



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Четыре нападающих на два места в заявке

Теоретически из НХЛ могут ещё приехать Артемий Панарин, Владимир Тарасенко или Александр Радулов, но первые двое даже в случае вылета из плей-офф НХЛ по разным причинам вряд ли доедут до Братиславы. Без них за оставшиеся два места в заявке для форвардов поборются четыре нападающих из КХЛ.

Барабанов в отличие от конкурентов принял участие в двух из трёх матчей сборной России. В последней встрече с чехами он заменил в третьем периоде Никиту Гусева и даже имел отличный момент для взятия ворот, но не воспользовался шикарной передачей Дадонова. Не в пользу Барабанова говорит слабый плей-офф в составе СКА, но обычно игроков из питерского клуба не отчисляют из сборной в последний момент.

Малкин, Кузнецов, Анисимов, Андронов – в сборной России сейчас есть четыре центра. Этого мало для одной из ключевых позиций на таком долгосрочном турнире. Есть ещё Григоренко, который умеет играть в центре, но он чисто атакующий игрок. Как Григоренко играет в меньшинстве, мы могли убедиться в игре с финнами (был на льду при трёх пропущенных шайбах) и при голе чехов. Сейчас в сборной России большой крен в сторону атакующих нападающих, а в Братиславе нам придётся не только атаковать, но и обороняться. А что будет, если вдруг получат травму Анисимов, Андронов или Плотников? В этом преимущество Кадейкина перед конкурентами. Он может сыграть на любой позиции, подстроиться под разную тактику и полезно сыграть в меньшинстве. Сборной России нужно создать глубину в центральной линии, а не набивать состав до предела крайними нападающими.

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Изначально шансы Михеева на поездку в Братиславу выглядели скромно. Он пропустил часть игр плей-офф из-за травмы. Большой вопрос, не форсировали ли в «Авангарде» его восстановление и не мешает ли повреждение форварду сейчас. Как и Телегин, Илья провёл на заключительном этапе Евротура только один матч, выходя на площадку в спецбригаде меньшинства. Очень хотелось бы увидеть Михеев в Братиславе, но перебор крайних форвардов и всего шесть минут игрового времени на чешском этапе Евротура говорят не в его пользу.

Телегин хоть и выиграл с ЦСКА Кубок Гагарина, но в определённый момент остановился в своём прогрессе. Иван по-прежнему быстро бегает и хорошо борется за шайбу, но с такой конкуренцией в составе этим сейчас никого не удивить. В единственном матче на чешском этапе Евротура Телегин выходил на лёд преимущественно при игре в меньшинстве, и за это время сборная России пропустила от финнов три шайбы. На следующий матч с чехами он уже не попал в состав. Как Андронов, Телегин может поехать на чемпионат мира за былые заслуги.



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