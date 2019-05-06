Канада, США и… Великобритания! Что надо знать о группе А на ЧМ-2019

10 мая стартует чемпионат мира по хоккею в Словакии. В группе А сыграют сборные США, Канады, Финляндии, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании. Игры будут проходить на «Стил Арене» вКошице, которая была открыта в 2006 году. Вместимость стадиона составляет 8165 человек.

Великобритания

Ориентировочный состав

Вратари: Бен Баунс, Томас Мёрди (оба – «Кардифф»), Джексон Уистл («Шеффилд»).

Защитники: Дэвид Филлипс, Бен О’Коннор (оба — «Шеффилд»), Пол Свиндлерхёрст («Белфаст»), Стивен Ли, Тим Биллингсли (оба — «Ноттингем»), Марк Ричардсон, ЭванМоузи (оба — «Кардифф»), Даллас Эрхардт («Манчестер»).

Нападающие: Бен Лэйк, Люк Феррара (оба — «Ковентри»), Майк Хэммонд («Манчестер»), ЛиамКёрк («Петерборо»), Джозеф Льюис («Кауфбойрен»), Бретт Перлини, Роберт Фармер, Оливер Беттеридж, Роберт Лаховиц (все — «Ноттингем»), Роберт Дауд, Джонатан Филлипс (оба — «Шеффилд»), Бен Дэвис («Гилдфорд»), Колин Шилдс («Белфаст»), Мэтью Майерс («Кардифф»).

Главный тренер: Питер Расселл.

Британцы вышли в мировую элиту впервые с 1994 года, и это событие стало одним из самых значимых в истории английского хоккея. В 2017-м британцы пробились в группу А дивизиона 1, а уже в следующем, в статусе андердогов, выиграли турнир в группе А.

Британцы играли в элите с 1930 по 1952 год, дважды становились серебряными призёрами и один раз – бронзовыми (и даже выиграли ОИ-1936), после чего стали мотаться по низшим дивизионам, забираясь в элиту лишь по большим праздникам. В 1994 году Британия не смогла выиграть ни одного матча, а до этого играла в элите в 1962-м (кстати, тогда они смогли одержать одну победу, над Финляндией).

Нынешний состав – практически идентичен прошлогоднему. Есть несколько новых имён, особое внимание стоит уделить ЛиамуКёрку. 19-летний нападающий провёл неплохой сезон в OHL (47 очков в 63 матчах), а в прошлом году был задрафтован «Аризоной» в седьмом раунде. Лидерами в атаке должны стать Роберт Фармер и Роберт Дауд, а на синей линии выделяется Бен О’Коннор, который несколько лет выступал в чемпионате Казахстана и признавался там лучшим защитником.

Есть и знакомые фамилии – Бретт Перлини – родной брат нападающего «Чикаго» Брендона. Забавно, что один заигран за сборную Канады, а другой защищает цвета родной страны. А дядя братьев Перлини – Кевин Конвэй – играл в сборной Великобритании на ЧМ-1994.

Англичане в рамках подготовки к мировому первенству провели три матча с командами КХЛ. Обыграли рижское «Динамо» в феврале, и поделили победы в двух матчах с «Торпедо» в апреле. Конечно, оба раза клубы КХЛ выступали не в самых сильных составах.

Прогноз: англичане – главный кандидат на вылет в первый дивизион, и могут рассчитывать разве что зацепить очки с Францией.

Франция

Ориентировочный состав

Вратари: Анри Корентин Бюссе («Амьен»), Флорьан Арди («Ангер»), Себастьян Юлёнен («Англе»).

Защитники: Флорьан Шакиашвили («Руан»), Пьер Кринон («Гап»), Оливье Дам-Малька («Ницца»), Юго Галле, Жонатан Жаниль (оба — «Бордо»), Кевин Экфей («Мульхаус»), Антонен Манавьан («Гренобль»), Тома Тири («Цуг»).

Нападающие: Элио Бертон, Тимоте Бозон (оба — «Женева»), Шарль Бертран («Фрибург»), Валентен Клеро («Вааса»), Тедди Да Коста, Дамьен Флёри, Гийом Леклер, Саша Трей (все — «Гренобль»), Седрик Ди Дио Бальзамо («Лион»), Антони Гюттиг, Николя Риц (оба — «Руан»), Жордан Перре («Пардубице»), Антони Реш («Швеннингер»), Петер Валье («Бордо»).

Главный тренер: Филипп Бозон.

Мы увидим новую сборную Франции – в прошлом году главный тренер Дэйв Хендерсон, работавший с командой на протяжении 14 лет, покинул свой пост. Новым тренером стал Филипп Бозон. Во Франции он известен тем, что принял «Бордо», только поднявшийся в высшую лигу, и сделал его конкурентноспособной командой, которая далеко заходит в плей-офф.

Состав у французов практически не меняется – 17 игроков выступали и на ЧМ-2018. Есть несколько новичков (Бюссе, Кринон, Ди Дио Бальзамо, Валье), но основная надежда на Флёри, Трея, Да Косту и Арди. Подавляющая часть игроков выступает в местном чемпионате, который не отличается большой силой. Поддержки из НХЛ не будет, Стефан Да Коста тоже не поможет сборной.

Прогноз: слабее французов на бумаге выглядят только англичане. Если не случится сенсаций, галлы займут предпоследнее место в группе.

Дания

Ориентировочный состав

Вратари: Себастьян Дам («Изерлон»), Патрик Галбраит («Сёндерюск»), Симон Нильсен («Хернинг»).

Защитники: Филлип Бруггиссер («Крефельд»), Матиас Лассен («Мальмё»), Оливер Ларсен («Пантерн»), Стефан Лассен («Альмтуна»), Николас Енсен («Фиштаун»), Оливер Лауридсен, Еспер Енсен (оба — «Йокерит»), Маркус Лауридсен (ХВ71).

Нападающие: Мортен Мадсен («Тимра»), Николай Майер («Сёдертелье»), Ник Олесен («Пантерн»), Никлас Енсен, Петер Регин (оба — «Йокерит»), Миккель Бёдкер («Оттава»), Ларс Эллер («Вашингтон»), Йоаким Блихфельд («Портлэнд»), Матиас Бау («Херши»), Фредерик Шторм («Мальмё»), Матиас Фром (АИК), Мортен Поулсен («Хернинг»), Йонас Рёндбьерг («Векшё»), Еспер Енсен («Шеллефтео»), Юлиан Якобсен («Аалборг»).

Главный тренер: Хайнц Элерс.

Главная потеря для Дании – лучший вратарь ЧМ-2018 Фредерик Андерсен, который умопомрачительно отыграл в плей-офф за «Торонто», но затем решил не ехать в сборную, а восстановиться и залечить все болячки. Не будет и Франса Нильсона, у которого недавно родилась дочь, и Николая Элерса, который получил травму в плей-офф. Но есть и приятная новость — в последний момент согласился приехать нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер. У него тоже была травма, но клуб его отпустил на мировое первенство. Кроме того, Хайнц Элерс наверняка придержит место для Оливера Бьёркстранда, если он с «Коламбусом» вылетит из плей-офф.

Вообще, у датчан есть приличные по европейским меркам игроки (в прошлом году они остановились в шаге от четвертьфинала). Приличные не настолько, чтобы соперничать с североамериканцами или даже финнами, но зацепить очки в матчах со Словакией, Францией и тем более Великобританией они вполне способны.

Прогноз: датчане будут сражаться, но выше пятого места не поднимутся.

Словакия

Ориентировочный состав

Вратари: Марек Чильяк («Комета»), Патрик Рыбарь («Гранд Рэпидс»), Денис Годла («Кал Па»).

Защитники: Марио Грман («Слован»), Патрик Кох («Кошице»), Марек Дялога («Мора»), Михал Чайковски («Динамо» Москва), Мартин Фехервары (ХВ71), Кристиан Ярош («Оттава»), Андрей Секера («Оттава»), Эрик Черняк («Тампа»), Мартин Маринчин («Торонто»).

Нападающие: Давид Бондра («Попрад»), Давид Буч, Адам Лиска, Марио Лунтер, Матуш Сукель (все — «Слован»). Самуэль Бучек, Роберт Лантоши (оба — «Нитра»), Михал Криштоф («Кярпят»), Либор Гудачек («Били Тигржи»), Томаш Марцинко («Оцеларжи»), Ладислав Надь («Кошице»), Томаш Зиго («Банска Быстрица»), Мариан Студенич («Бингхэмптон»), Рихард Паник («Аризона»), Томаш Татар («Монреаль»), Марко Дано («Манитоба»).

Главный тренер: Крэйг Рэмзи.

Словаки уже пять лет не могут пробиться в четвертьфинал, их обходят то швейцарцы, то немцы, то ещё кто-то. Особых предпосылок к тому, что это изменится, нет. Единственная надежда хозяев турнира – на «Коламбус», который может выбить из плей-офф НХЛ «Бостон», а значит, освободить для сборной Хару, Галака и Цегларика. Пока что придётся рассчитывать на силы Татарас Дано из Северной Америки, а также Криштофа, Зиго и не самую плохую оборону (трое игроков из НХЛ, ещё один очень перспективный Фехервары).

В товарищеских матчах словаки уверенно справлялись с Австрией и Великобританией, а с соперниками посильнее – уже нет. Хотя у чехов состав тоже не ахти какой, но это звоночек. Если усиления из НХЛ не будет, ни о каком успехе можно не говорить.

Прогноз: словаки проиграют не только всем фаворитам, но и Германии или Дании, и займут шестое место в группе.

Германия

Ориентировочный состав

Вратари: Дастин Штральмайер («Швеннингер»), Матиас Нидербергер («Дюссельдлоф»), Никлас Тройтле («Нюрнберг»).

Защитники: Моритц Мюллер («Кёльн»), Корбиниан Хольцер («Анахайм»), Бенедикт Шоппер, Штефан Дашнер (оба — «Штраубинг»), Симон Шеземски («Аугсбург»), Йонас Мюллер («Айсбэрен»), Фабио Вагнер («Ингольштадт»), Марко Новак («Дюссельдорф»), Денис Ройль («Адлер»), Янник Зайденберг («Мюнхен»), Моритз Зайдер («Адлер»).

Нападающие: Фредерик Тиффельс, Фабио Пфоль (оба — «Кёльн»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Лео Пфёдерль («Нюрнберг»), Лин Бергманн («Изерлон»), Доминик Кагун («Чикаго»), Марк Микаэлис (университет Миннесоты), Штефан Лойбль («Штраубинг»), Доминик Бокк («Векшё»), Марцель Нобельс («Айсбэрен»), Геррит Фаузер («Вольфсбург»), Давид Элснер, Тим Вольгемут (оба — «Ингольштадт»), Маттиас Плахта, Маркус Айзеншмид (оба — «Адлер»), Франк Мауэр, Патрик Хагер, Ясин Эхлиз (все — «Мюнхен»).

Главный тренер: Тони Сёдерхольм.

В тренерском штабе сборной Германии этой зимой произошли перемены. Марко Штурм, который привёл немцев к серебру Олимпиады, уехал в «Лос-Анджелес», а его место занял молодой финский тренер Тони Сёдерхольм. Он завершил игровую карьеру всего три года назад, после чего работал в низших лигах Германии, а также был помощником тренера в молодёжной сборной (в этом году она вышла в элитный дивизион). Повторить успех Штурма будет тяжело, но не невозможно.

Во-первых, у Германии есть Драйзайтль, который практически как вратарь, в том смысле, что полкоманды. В двух матчах у него – дубль и хет-трик. Также стоит обратить внимание наЛина Бергмана – 20-летнего дебютанта сборной и очень перспективного форварда, который здорово умеет завершать моменты, 19-летнего Доминика Бокка. Ну а усилить команду ещё могут Филип Грубауэр («Колорадо», уступает 2-3 в серии с «Сан-Хосе») и Том Кюнхакль («Айлендерс» завершили выступление в плей-офф, но нападающий ещё не дал ответа).

Прогноз: немцы обойдут в таблице своих главных конкурентов – Данию, Францию и Словакию, и займут четвёртое место.

Финляндия

Ориентировочный состав

Вратари: Кевин Ланкинен («Рокфорд Айс Хогз»), Вейни Вехвиляйнен («Кярпят»), Юсси Олкинуора («Пеликанс»).

Защитники: Микко Лехтонен («ХВ-71»), Оливер Каски («Пеликанс»), Хенри Йокихарью («Чикаго Блэкхоукс»), Петтери Линдбом («Лозанна»), Миика Койвисто («Динамо» Москва), Атте Охтамаа («Кярпят»), Яни Хаканпяя («Кярпят»), Никко Миккола («Сан-Антонио Ремпэйдж»).

Нападающие: Марко Анттила («Йокерит»), Артту Иломяки («Лукко»), Вели-Мати Савинайнен («Йокерит»), Нико Ойямяки («Таппара»), Юхани Тюрвайнен («ХИФК»), Каапо Какко («ТПС»), Тони Раяла («Биль»), Эту Луостаринен («КалПа»), Юэль Кивиранта («Спорт»), Сакари Маннинен («Йокерит»), Кристиан Куусела («Таппара»), Йере Саллинен («Эребро»), Харри Песонен («Тайгерс»), Юхо Ламмикко («Флорида Пантерз»).

Главный тренер: Юкка Ялонен.

Финны везут один из самых слабых составов за последние годы. Большинство игроков из Лииги, есть несколько человек из КХЛ и парочка – из Северной Америки. Основные силы – молодой защитник Хенри Йокихарью, 19-летний вундеркинд КаапоКакко (на Евротуре уже было видно, что он способен тащить). Вообще, лишь семь человек в этом составе имеют опыт чемпионатов мира, большая часть – дебютанты, включая тройку вратарей (основным, судя по всему, станет Ланкинен, а его сменщиком – Олкинуора).

На заключительном этапе Евротура финны уступили только шведам (1:2), показывали хорошее движение и взаимопонимание. Плюс есть вероятность, что приедет усиление из НХЛ (Рантанен, Хинтц, Хейсканен, Линделль), тогда станет ещё веселее.

Прогноз: несмотря на довольно средний состав, финны не должны испытать проблем с выходом в четвертьфинал. Скорее всего, они будут бороться за третье-четвёртое место с Германией.

Канада

Ориентировочный состав

Вратари: Мэтт Мюррей («Питтсбург»), Картер Харт («Филадельфия»), Макензи Блэквуд («Нью-Джерси»).

Защитники: Тома Шабо («Оттава»), Брэндон Монтур («Баффало»), Трой Стечер («Ванкувер»), Дэймон Сиверсон («Нью-Джерси»), Ши Теодор («Вегас»), Дарнелл Нурс («Эдмонтон»), Данте Фаббро («Нэшвилл»).

Нападающие: Джонатан Маршессо, Марк Стоун (оба — «Вегас»), Энтони Чирелли, Мэтью Жозеф (оба — «Тампа»), Тайлер Бертуцци, Энтони Манта (оба – «Детройт»), Сэм Райнхарт («Баффало»), Джон Таварес («Торонто»), Кайл Туррис («Нэшвилл», Дилан Строум («Чикаго»), Джаред Макканн («Питтсбург»), Адам Хенрик («Анахайм»), Шон Кутюрье («Филадельфия»).

Главный тренер: Ален Виньо.

Состав Канады, особенно в нападении, очень симпатичный. Ещё более симпатичный он во вратарской линии. Пожалуй, Мюррей и Харт будут одной из сильнейших бригад на грядущем чемпионате мира. В принципе, с такими голкиперами и Таваресом со Стоуном в атаке можно замахиваться на большие свершения.

Прогноз: канадцы будут бороться за первое место в группе, но пропустят вперёд американцев.

Такой Канадой Россию не испугать. Состав крепкий, но золото ЧМ – вряд ли Таварес, Стоун, Кутюрье, Маршессо, Мюррей, а дальше могло бы быть лучше.

США

Ориентировочный состав

Вратари: Татчер Демко («Ванкувер»), Кэйден Примо («Лаваль»), Кори Шнайдер («Нью-Джерси»).

Защитники: Адам Фокс (университет Гарварда), Ноа Хэнифин («Калгари»), Куинн Хьюз («Ванкувер»), Алек Мартинез («Лос-Анджелес»), Брэди Шей («Рейнджерс»), Райан Сутер («Миннесота»), Кристиан Воланин («Оттава»).

Нападающие: Патрик Кейн, Алекс Дебринэт (оба – «Чикаго»), Джек Айкел («Баффало»), Джонни Годро, Дерек Райан (оба — «Калгари»), Люк Гленденинг, Дилан Ларкин (оба – «Детройт»), Джек Хтюз (сборная США U18), Клейтон Келлер («Аризона»), Крис Крайдер («Рейнджерс»), Джеймс Ван Римсдайк («Филадельфия»), Фрэнк Ватрано («Флорида»), Колин Уайт («Оттава»).

Главный тренер: Джефф Блашилл.

Американцы уже давненько не собирали настолько мощный состав. И если Кейна с Годро, Мартинесом и Айкелом мы видели на ЧМ и раньше, то главное отличие от предыдущих лет – крепкая вратарская бригада. И, конечно, такой защитник, как Райан Сутер, который не жаловал на мировые первенства добрых 10 лет. США прямо сейчас выглядят главным фаворитом не только группы А, но и всего турнира.

Прогноз: американцы займут первое место в группе.