«Коламбус» вылетел из плей-офф. Исход серии решили ошибки Бобровского

После тяжёлого поражения в ночь на воскресенье наставник «Коламбуса» Джон Торторелла не стал выдумывать особенные слова.



«У нас были шансы, но мы их не использовали. Но я верю в свою команду. Мы вернёмся сюда на матч номер семь. Почему я так думаю? Потому что так и будет», — сказал Торторелла, команда которого была поставлена на грань вылета из плей-офф. Чтобы выполнить это обещание, «мундирам» требовалось замедлить набравший боевой ход «Бостон», который выиграл два матча подряд и нащупал слабые места в обороне соперника.



Одним из них стала слабая помощь обороны «Блю Джекетс» своему голкиперу Сергею Бобровскому, который на протяжении всего розыгрыша Кубка Стэнли-2019 демонстрировал очень хороший хоккей. То, как действовали «мишки» на пятачке у ворот Туукки Раска, и как Бобровского часто бросали на произвол судьбы, было заметно без дополнительных разъяснений.

Когда одного Бобровского мало. «Коламбус» в шаге от вылета из плей-офф Торторелла пообещал седьмой матч, но «Бостон» очень хорош.

«Мы ждём шестого матча, ждём наших фанатов, которые помогут нам зарядиться энергией. Конечно, от нас ждут лучшего хоккея в этой серии», — добавил капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо. «Да, надо играть в нашем стиле, все 60 минут. И тогда у нас всё будет хорошо», — заметил защитник Сет Джонс.



Однако, несмотря на все попытки самоуспокоиться, «мундирам» не удалось продлить серию — обещание Тортореллы осталось невыполненным.

Первый период прошёл в достаточно осторожной борьбе, а все основные события вместила в себя вторая двадцатиминутка. В её середине «Бостон» смог открыть счёт, когда Давид Крейчи удачно сыграл на добивании после того, как Джейк Дебраск угодил в штангу ворот Бобровского.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

В конце второго периода на площадке произошёл инцидент, который напрямую не повлиял на исход встречи, но добавил вопросов к и без того небезупречному судейству в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Защитник «Бостона» Чарли Макэвой зарядил локтем в голову форварду хозяев Джошу Андерсону, но получил за свой проступок только две минуты. Торторелла сразу же стал показывать судьям, что удар был именно в голову, но бригада арбитров, видимо, памятуя о скандале с большим штрафом для игрока «Вегаса» Коди Икина в седьмом матче серии с «Сан-Хосе», не стала увеличивать наказание.

«Это хоккей. Я просто пытался сделать нормальный силовой приём», — невозмутимо сказал после матча Макэвой.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Я не собираюсь вмешиваться в эти дела, но это отстой. Я ненавижу, когда партнёр по команде лежит на льду и не может подняться», — сказал капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо.

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Журналисты тут же начали поиск нюансов в правилах и формулировок, и выяснилось, что за удар в голову в принципе не предусмотрен пятиминутный штраф: или две минуты, или до конца игры. «Мне кажется, на видео всё предельно ясно», — многозначительно сказал генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен.

Третий период «мундиры» начали с отставанием в одну шайбу и максимальным желанием отыграться, но именно излишняя неосторожность помешала «Блю Джекетс» добиться желаемого результата. В середине двадцатиминутки хозяева пропустили контратаку «Брюинз» «два в два», результатом которой стал хитрый бросок из-под защитника в исполнении Маркуса Юханссона. Шайба ударилась о щиток Бобровского, но рикошет получился очень неудачным. Несмотря на отчаянный прыжок, россиянин не смог предотвратить гол, который вполне можно назвать вратарским.



«Плохой гол для Боба. Очень плохой», — отметил в своём твиттере корреспондент The Athletic Аарон Порцлайн.



Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Полторы минуты спустя Дэвид Бэкес в третий раз поразил ворота «Коламбуса», и оправиться от такого «мундиры» уже не смогли. Не помогла и ранняя замена голкипера на шестого полевого игрока, и отчаянный штурм ворот великолепно игравшего Туукки Раска. «Коламбус», отправивший в отпуск победителя регулярного чемпионата «Тампу», проиграл серию в шести матчах, а «Бостон» впервые с 2013 года вышел в финал Восточной конференции. Неудачная игра Артемия Панарина, который в концовке пятого матча не сумел реализовать выгодный момент, сделав героя из сблокировавшего его выстрел Макэвоя, и ошибка Бобровского в шестой игре оказались для «Блю Джекетс» слишком большим грузом.

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«Бобровский фантастически сыграл в этой серии. Но, вероятно, о голах, пропущенных в шестом матче он будет очень сожалеть. Вторая и третья пропущенные шайбы были необязательными и разрушили мечту о «возвращении», — отметил обозреватель NBC Адам Гретц. «За первый или второй раунд не дают наград. Мы очень разочарованы, потому что у нас была команда, которая вполне могла побороться за Кубок Стэнли», — отметил Кекяляйнен.



Вероятно, что Сергей Бобровский и Артемий Панарин сыграли свой последний матч за команду из Огайо, поскольку 1 июля оба могут стать неограниченно свободными агентами.

Кто знает, как получится. Я об этом не думал», — сказал Панарин после игры. «Это важное решение, решение всей жизни. Я определённо благодарен за всё, что у меня было здесь», — добавил Бобровский. «В следующем сезоне у нас будет команда, в которой выступают игроки, которые хотят быть здесь. Они хотят быть «синими мундирами» и гордятся тем, что играют за «Коламбус», — резюмировал Кекяляйнен.



В финале Востока «Бостон» будет поджидать главный возмутитель спокойствия в нынешнем плей-офф — «Каролина». Пока у «мишек» есть время восстановиться, их болельщики могут насладиться гениальным послематчевым интервью Брэда Маршана, ни один ответ которого не содержал в себе больше трёх слов.



Видео можно посмотреть в «твиттере» Spittin Chiclets.